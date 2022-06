Musique classique – L’ensemble Gli Angeli étend ses territoires de conquête Une collaboration avec la HEM et des invités de prestige enluminent la saison 2022-2023 de la formation de Stephan MacLeod. Rocco Zacheo

Le chef belge Philippe Herreweghe compte parmi les grands invités de la saison de Gli Angeli Genève. WOUTER MAECKELBERGHE

Les mélomanes de Genève et d’ailleurs rattachent le nom de l’ensemble Gli Angeli à quelques grands chantiers musicaux qui noircissent les agendas durant plusieurs années. Il en est ainsi depuis ses premiers pas sur les scènes, en 2005, avec une aventure qui a toujours cours et qui explore les «Cantates» de Bach dans leur intégralité. S’est ajoutée bien plus tard l’idée de parcourir aussi toutes les symphonies de Haydn. Et enfin, plus récemment encore, a vu le jour un festival consacré à Mozart et à Haydn, dont la 2e édition s’achève ce lundi soir au Victoria Hall.

Propositions au double

Cet horizon musical dense et ambitieux s’élargira un peu plus lors de la saison 2022-23. Ce qu’on y découvre dans les propositions à venir? Un nouveau projet tout d’abord, bâti en partenariat avec la Haute École de Musique (HEM) et qui a les traits d’un concours dont le prix porte le nom de l’ensemble, précisément. Cette distinction sera décernée chaque année et saluera la formation de chambre la plus méritante issue de l’institution pédagogique genevoise. Ses membres intégreront alors, le temps d’un concert, les rangs de Gli Angeli, à l’occasion du lancement d’une autre nouvelle aventure musicale, menée en compagnie de la violoncelliste Ophélie Gaillard: La Chambre des Anges.

Ce volet artistique s’entendra durant toute la saison et doublera le nombre de concerts de Gli Angeli à Genève. À son menu, on trouvera des événements entièrement consacrés à un répertoire pour petites formations. Il sera question, par exemple, d’un récital donné par Stephan MacLeod aux côtés du pianofortiste Kristian Bezuitdenhout dans un programme consacré à Carl Philipp Emanuel Bach, à Schubert et à Beethoven. On goûtera aussi à un choix de pièces pour clavecin et viole de gambe, en compagnie de Bertrand Cuiller et Christophe Coin. Ailleurs, parmi les moments forts de la saison, relevons encore la venue de trois cantatrices en vue très demandées: Sandrine Piau, Lucile Richardot et Marina Viotti. Il ne faudra pas manquer, enfin, le projet mené avec le grand chef belge Philippe Herreweghe, qui fera escale à Genève pour diriger un «Elias» de Mendelssohn particulièrement attendu.

