Départs en masse – L’ensemble du comité des Amis de la Constitution démissionne

Un jour après le départ du chef de file, Werner Boxler, les six membres restant à la tête du mouvement politique tirent à leur tour leur révérence en attendant des élections anticipées.

Sandro Meier, secrétaire et chef de campagne des Amis de la Constitution, lors d’une prise de parole contre la loi Covid, le 12 octobre 2021. Il était l’un des six membres du comité de l’association.

Sandro Meier, secrétaire et chef de campagne des Amis de la Constitution, lors d’une prise de parole contre la loi Covid, le 12 octobre 2021. Il était l’un des six membres du comité de l’association.

Les six membres actuels du comité directeur des Amis de la Constitution démissionnent à leur tour. Invoquant une «détérioration de la confiance mutuelle», ils remettent leur mandat en vue d’élections anticipées.

«Le débat ouvert entre les six membres a montré qu’au cours des derniers mois, la confiance mutuelle s’est détériorée au point de bloquer le travail du comité directeur», peut-on dans un communiqué publié mardi sur le site Internet de l’association. La veille, le co-président Werner Boxler avait justifié sa récente démission.

Le comité directeur dit regretter que la démission de leur membre Michael Bubendorf, présentée en octobre, ait donné lieu «à des malentendus et à une communication vers l’extérieur problématique de part et d’autre». Au vu de cette situation, tous les membres du comité remettent leur mandat en vue d’élections anticipées, envisagées pour fin février au plus tôt, selon le communiqué.