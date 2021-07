École – L’enseignante genevoise complotiste est suspendue Chloé Frammery, figure de la sphère coronasceptique francophone, ne retournera pas devant ses élèves à la rentrée. Elle est suspendue le temps d’une enquête administrative. Aurélie Toninato

Chloé Frammery est enseignante de maths au Cycle d’orientation. LAURENT GUIRAUD

L’enseignante genevoise Chloé Frammery, figure de proue des complotistes romands – mais elle préfère qu’on utilise le terme «mesures-gouvernementalo-sceptique» pour la qualifier – ne retournera pas en classe à la rentrée. La professeure de maths au Cycle annonce dans une vidéo postée sur le web, révélée par «Blick», avoir été suspendue par le Département de l’instruction publique (DIP). Contactée, l’intéressée confirme: «Je termine actuellement mon année sabbatique et je devais reprendre l’enseignement en août. Mais je suis suspendue et je ne sais pas jusqu’à quand.»

Cette suspension est liée à l’ouverture d’une enquête administrative. Il lui est notamment reproché d’avoir tenu des propos antivaccin et climatosceptiques à ses élèves et ses prises de position publiques sont également visées. Mi-juin, Chloé Frammery a été auditionnée. «D’autres auditions de témoins sont en cours», indique-t-elle. Contacté par «Blick», le DIP ne fait aucun commentaire et l’avocat de l’enseignante, Pascal Junod, soutient que les prises de position publiques reprochées «relèvent du pur délit d’opinion et ne constituent en aucun cas une violation de ses devoirs de réserve».

