Justice genevoise – L’enquête porte sur plus de 400 pass sanitaires trafiqués Sept prévenus ont été entendus et confrontés devant le Ministère public dans le cadre de cette affaire. Les investigations se poursuivent et d’autres auditions auront prochainement lieu.

PATRICK MARTIN

À Genève, l’enquête sur le réseau qui établissait de faux certificats Covid porte à l’heure actuelle sur plus de 400 pass trafiqués. L’information, révélée par la RTS, a été confirmée vendredi par le Ministère public genevois.

À ce jour, sept prévenus ont été entendus et confrontés devant le Ministère public dans le cadre de cette affaire. Les investigations se poursuivent et d’autres auditions auront prochainement lieu, a précisé le Parquet. Selon la RTS, cette délivrance de faux certificats aurait rapporté plus de 120'000 francs à ses auteurs.

Le procureur général Olivier Jornot avait levé un coin de voile, au début du mois, sur le mode opératoire des faussaires, parmi lesquels on comptait plusieurs astreints à la protection civile. Des rabatteurs étaient chargés de trouver des clients sur internet ou grâce au bouche-à-oreille.

Pour obtenir un certificat, il suffisait de donner son nom et sa date de naissance au rabatteur. C’est ce qu’a fait une policière dans le cadre de recherches secrètes menées pour démanteler la filière. La procédure ouverte par la justice genevoise vise aussi à identifier les acquéreurs de ces faux certificats Covid.

L’enquête a déterminé que ce trafic a été rendu possible notamment à cause de la facilité d’accès au programme informatique qui permet d’émettre un QR code. L’OFSP délivre un mot de passe valable une journée. Ce code était introduit le matin et l’ordinateur du centre de vaccination restait en libre accès le reste de la journée.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.