LIVRES | 23% de rabais pour les abonnés – L’Enigme Jaccoud – Un procès, il y a soixante ans Le 1er mai 1958, Charles Zumbach, 62 ans, est assassiné à Plan-les-Ouates, dans la campagne genevoise.

L’Enigme Jaccoud DR

Quelque temps plus tard, l'enquête s'oriente vers un homme jusque-là au-dessus de tout soupçon et que certains verraient bien s'installer dans un fauteuil de conseiller fédéral: Pierre Jaccoud, avocat de prestige, ancien bâtonnier, politicien, député, membre de nombreux conseils d'administration, un homme cultivé, un fin musicien.

L'arrestation provoque un tremblement de terre dans la Genève calviniste et radicale de l'après-guerre, dont l'opinion publique se délecte d'une histoire d'adultère et de passion. Malgré ses dénégations, l'avocat est condamné et passera le reste de sa vie à clamer son innocence.

Pour la première fois, le Ministère public a autorisé la consultation de l'intégralité de la procédure pénale contenue dans les archives de l'État. Soixante ans après le procès, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui reste une énigme dans les annales judiciaires genevoises.

préface d'Olivier Jornot, procureur général du canton de Genève

une énigme judiciaire genevoise

60 ans après, l'intégralité de la procédure pénale contenue dans les archives de l'État a pu être consultée, pour la première fois

L'auteure

Corinne Jaquet écrit depuis plus de trente ans des ouvrages sur l'histoire policière et judiciaire de Genève, sa ville natale.

Elle est aussi l'auteur d'une douzaine de romans policiers, de nouvelles policières et d'ouvrages pour la jeunesse. Cette étude autour de l'affaire Jaccoud est sa vingt-cinquième publication. Elle lui a permis de retrouver la plume de chroniqueuse judiciaire qu'elle tenait pour le journal La Suisse dans les années 1980 et 1990.

Paris Match, 30 janvier 1960. DR L’Express, 11 février 1960. DR Jaccoud en 1980. DR 1 / 3

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 26.–*

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 34.–*

Format: 150 x 220 mm, 296 pages, broché

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande