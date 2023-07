Nage à Genève – L’engouement pour la nage en eau vive ne va pas sans prévention Notre ville manque encore de culture aquatique, alors que les nageurs sont en train de supplanter les coureurs à pied. Thierry Mertenat

Entraînement collectif à la Traversée du lac sur la plage principale des Bains des Pâquis. PIERRE ALBOUY

Notre mini-série estivale sur le kilomètre nagé dans l’eau douce – parue la semaine dernière – ne dit rien sur le devenir aquatique de notre ville. Son présent, il est vrai, ouvert sur le lac et le fleuve, suffit à sa popularité. On vient à Genève pour étudier, travailler et nager.