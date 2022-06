Encre bleue – L’enfer des graminées En juin-juillet, les allergiques aux graminées morflent sévèrement. Souvenir d’une camarade de classe. Julie

Prairie de graminées. LAURENT GUIRAUD

Graminées. Trois syllabes qui ont donné des sueurs froides à une personne sur cinq, ces dernières semaines. Le rhume des foins peut être lié à toutes sortes de pollens, mais en juin-juillet particulièrement, ce sont les allergiques aux graminées qui morflent. Toux, gorge qui gratte, conjonctivites, etc. Je fais partie des chanceux qui ne redoutent pas le printemps et les pique-niques dans la nature. Mais j’ai peine à voir tous ces pauvres éternuant aux alentours.

Me revient en mémoire l’allergie d’une camarade de classe. Nous allions en course d’école à l’Allondon, pour observer faune et flore et patauger dans le lit de la rivière. Laureline, c’était son nom, était une enfant avec de magnifiques yeux bleus.

Du moins, c’est ce dont je me souvenais mentalement en montant dans la fourgonnette d’un parent accompagnant la sortie. On file à toute allure en chantant «un jour en colonie, la-si, la-sol», fenêtres grandes ouvertes. Je me retourne pour papoter avec mes camarades de la banquette arrière, quand je suis stoppée net par une vision d’horreur: à la place du visage de Laureline, une face tuméfiée, avec des yeux non seulement écarlates et larmoyants, mais également ondulés comme des œufs au plat en train de frire sur de l’huile.

Jusqu’ici, je ne pensais pas que la rotondité des globes pouvait être sujette à des modifications… «Mais qu’est-ce qui t’arrive?» je lui demande. «Ben, j’ai le rhume des foins», m’avait répondu, penaude, la pauvre Laureline, qui avait dû être ramenée chez elle. Moi qui croyais que le rhume des foins n’était qu’une petite série d’éternuements sans conséquences, j’ai appris que ça pouvait carrément être l’enfer des cornées.

Mais que les allergiques se réjouissent, le pollen de graminées s’est un peu calmé ces jours-ci, nous dit MétéoSuisse. Pourvu que ça dure!



