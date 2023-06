DR

Genève, 2 juin

On n’en parlait presque plus, on le sait tous très bien… Même s’il nous venait l’idée saugrenue de faire abstraction de la pollution et de la protection de l’environnement, les réserves de pétrole sur la planète sont limitées… Se diriger, à terme, vers le zéro émission nette n’est, pourrait-on dire, même plus un programme politique, mais une évidence humaine absolue tant le constat est naturel et documenté.

Le litre de combustible d’origine fossile est amené à devenir toujours plus cher. Tout cela aura une fin lorsque nous aurons exploité les sous-sols de la Terre jusqu’à la corde avec des méthodes de forage et de prospection toujours plus dangereuses, toujours plus néfastes pour l’environnement et toujours plus coûteuses. Les prix basés sur cette énergie d’origine fossile ne peuvent que croître avec le temps, du fait de la rareté de celle-ci.

L’avancée vers une transition énergétique est depuis très longtemps un objectif à atteindre pour des raisons liées à la pollution, pour aller vers une protection vitale de notre environnement. Elle est devenue tout simplement inéluctable. Il n’est plus possible d’attendre pour diversifier nos énergies, pour muter plus en avant vers un mix énergétique plus économique et approcher peu à peu le zéro émission.

En nous amenant à pouvoir gagner en autonomie, et même en souveraineté, pour ceux qui apprécient tout particulièrement ce mot et l’utilisent si souvent… Alors votons oui à la loi climat le 18 juin, qui accompagnera positivement ce chemin que nous devons prendre pour nous désengager peu à peu de l’énergie fossile dont, de toute façon, il ne restera rien.

Yves Herren, conseiller municipal indépendant Ville de Genève, membre du comité directeur des Vert’libéraux Ville de Genève

