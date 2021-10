Solutions – L’endroit où je serai le mieux pour vieillir La Plateforme des associations d’aînés de Genève vient de publier une brochure pour aider les personnes âgées à choisir leur logement. Laurence Bezaguet

Irina Ionita, secrétaire générale de la Plateforme des associations d’aînés de Genève, nous a présenté la brochure dédiée à l’habitat des seniors au centre d’animation pour retraités de l’Hospice général, au Grand-Lancy . STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le problème Afficher plus Dans quel endroit pourrai-je le mieux vieillir? Avec 83’800 personnes âgées de 65 ans et plus, cette question ne manque pas de pertinence. Bien consciente de l’intérêt, la Plateforme des associations d’aînés de Genève a largement réfléchi au problème du logement des seniors; elle vient de publier une brochure pleine de pistes, car les solutions sont diverses. Neuf catégories d’habitat correspondant aux besoins des uns et des autres ont ainsi été répertoriées.

«Tout le monde veut demeurer chez soi. C’est bien joli, mais pas toujours adéquat. De nombreux aînés se retrouvent ainsi très isolés», remarque Irina Ionita, secrétaire générale de la Plateforme des associations d’aînés de Genève, qui réunit plus de 70 associations et institutions. «Avant, on ne jurait que par les EMS (établissements médico-sociaux) mais, contrairement à d’autres cantons, Genève privilégie aujourd’hui le maintien à domicile», ajoute-t-elle.

Résultat: 85% des 83’800 personnes âgées de 65 ans et plus (dont près d’un tiers de plus de 80 ans) vivent chez elles. «Souvent malheureusement sans aménagements spécifiques, une grande partie du parc immobilier n’étant pas adaptée au vieillissement. Souvent aussi sans souci du lien social; or, celui-ci est tout aussi important que les soins!» note Irina Ionita. Elle encourage donc à sortir de «l’image du domicile privé idéalisé et de l’EMS diabolisé». Avec des arguments: en effet, après dix-huit mois de travail intense, la commission habitat seniors de la Plateforme (dotée d’architectes, d’ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, de seniors, etc.) vient de publier une brochure qui répertorie et analyse neuf catégories de logements correspondant aux différents besoins des retraités allant du domicile privé à l’EMS, qui se veut dorénavant plus ouvert sur le quartier.

La vieillesse est multiple

Rédigé par la journaliste Anne-Marie Nicole, ce document de 44 pages montre que la vieillesse est multiple et que les divers parcours de vie nécessitent de la flexibilité en matière d’habitat. La secrétaire générale de la Plateforme vante la nouvelle structure à vocation intergénérationnelle de l’ADRET au Grand-Lancy qui accueille des seniors, des étudiants, une crèche ainsi que divers services et commerces. Ce modèle d’habitat évolutif met à la disposition des personnes âgées plusieurs prestations d’accompagnement social, d’aide et de soins adaptées à l’évolution de leur état de santé et de leur autonomie. Objectif: favoriser un maintien à domicile le plus confortable possible.

Abo Lien social Un journal veut rompre l’isolement des personnes âgées Abo Ces étudiants qui habitent chez des aînés genevois Autre solution, le projet de cohabitation «1 h par m² – Un étudiant sous mon toit» permet à une personne âgée de loger un jeune en échange de menus services rendus. La coopérative d’habitation incite, de son côté, les habitants à mettre leurs ressources en commun pour construire un habitat apprêté aux différents besoins, et notamment à ceux du grand âge. L’habitat intergénérationnel, comme La Casa del Cédro à Châtelaine, offre pour sa part la possibilité à des seniors de rester vivre chez eux grâce à la bienveillance de familles jeunes qui les entourent. Mentionnons encore les immeubles à encadrement (IEPA) qui se composent d’appartements indépendants avec locaux communs et services de proximité.

La route est encore longue

«Si nous pouvons nous réjouir de la richesse des possibilités existantes qui s’inscrivent désormais entre le domicile dit classique et l’établissement médico-social, nous ne pouvons pas pour autant nous reposer sur nos lauriers», explique Jacqueline Cramer, présidente de la Plateforme. La route est encore longue pour parvenir à ancrer l’idée que l’habitat doit être conçu de façon à assurer une continuité dans la trajectoire de vie des individus, estime-t-elle: «Nul besoin d’inventer des lieux de vie spectaculaires parce qu’inédits et totalement novateurs, commençons par adapter l’existant pour compenser les incapacités ou les pertes d’autonomie et inspirons-nous des modèles qui ont fait leurs preuves, ici et ailleurs.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.