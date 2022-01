Lettre du jour – L’endettement en héritage? Courrier des lecteurs

Pascal Frautschi / Archives

Genève, 23 janvier

Monsieur Thierry Apothéloz est soucieux de l’endettement des jeunes et souhaite trouver des pistes afin d’y remédier, c’est parfaitement louable.

Et si le problème ne provenait pas de la jeunesse mais des parents? Ces parents qui n’hésitent pas à s’endetter eux-mêmes, exigeant le tout, tout de suite.

Et si les jeunes n’étaient que les victimes collatérales d’une manière de vivre loin des possibilités financières de certains?

On veut avoir la même TV que le voisin, la même voiture que le voisin, les mêmes vacances aux Maldives que le voisin. Sauf que le voisin est peut-être plus à l’aise.

Il y aura toujours des gens plus riches ou plus pauvres que le voisin. Une frustration? Non, si on sait se contenter de ce que l’on a, sans envie permanente.

Puis, chacun ne gère pas ses affaires ou son salaire de la même manière.

Dans cette période si spéciale, il est temps de se rappeler que le monde idéal où l’on peut tout avoir n’existe pas (même chez les personnes riches). Nous devrons désormais composer avec moins durant longtemps.

Apprenons à nos jeunes, à l’école déjà, la gestion de l’argent de poche, puis du premier revenu et des suivants (une banque de la place fait une publicité parfaite à ce sujet). Également apprenons-leur à se priver!

Je me souviens d’un temps où l’on attendait plusieurs mois pour acheter une TV ou un salon, qu’on entretenait ensuite soigneusement durant de longues années, sans mettre les pieds sur le canapé, sans le maculer de glace ou de yaourt et quand on se rendait chez quelqu’un, on enlevait ses chaussures pour ne pas souiller la moquette

Parents, apprenez la frustration et l’attente à vos enfants. Vous éviterez les hurlements dans les magasins quand vous oserez résister aux exigences de vos têtes blondes ce sera le début de l’éducation, et la fin de l’endettement qui les poursuivra souvent à vie.

Michèle Sonzogni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.