JO de Tokyo – Léna Mettraux: «Elles m’ont fait vibrer» La Challensoise de 22 ans s’entraîne avec Neff, Frei et Indergand. Elle raconte ses émotions et dresse un petit portrait de chacune des artisanes du fabuleux triplé helvétique. Pierre-Alain Schlosser

En 2016 à Échallens, Léna Mettraux s’était emparée du titre national M19. Le même jour, Jolanda Neff faisait pareil chez les élites. ODILE MEYLAN

Depuis un camp d’entraînement à Saint-Moritz, Léna Mettraux a vécu la course olympique par ordinateur interposé. «C’est incroyable, j’ai vibré depuis le début de la course et je dois avouer que j’ai été prise par les émotions à la fin, témoigne la Challensoise de 22 ans. C’est juste fantastique!»

«Jolanda est quelqu’un de fantastique, elle est toujours heureuse et dégage constamment de la bonne humeur.» Léna Mettraux, à propos de la championne olympique

Il y a tout juste cinq ans, Léna Mettraux devenait championne de Suisse M19 de VTT, chez elle à Échallens. Ce jour-là, Jolanda Neff avait dominé l’épreuve de bout en bout, comme elle l’a fait mardi à Tokyo. Alors forcément, la Vaudoise, qui côtoie les trois médaillées, est passée par des moments intenses devant son écran.