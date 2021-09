Étude en Suisse – L’emploi renoue avec son niveau d’avant-crise Le nombre d’offres d’emploi a augmenté de 28% au troisième trimestre par rapport à la même période en 2020. La restauration et l’hôtellerie en particulier proposent un nombre important de postes.

Le secteur de la restauration est actuellement confronté à de grandes difficultés de recrutement. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le marché de l’emploi en Suisse s’est nettement redressé au troisième trimestre, au point de renouer avec ses niveaux d’avant la pandémie de coronavirus.

«Le nombre d’offres d’emploi retrouve actuellement pour la première fois son niveau d’avant la crise du coronavirus», ont indiqué les auteurs de l’étude compilée dans le cadre de l’Adecco Group Swiss Job Market Index du Moniteur du marché de l’emploi de l’Université de Zurich.

Au troisième trimestre, ce baromètre du marché de l’emploi helvétique a enregistré une progression de 9% comparé au partiel précédent. Et il a bondi de 28% par rapport à la même période en 2020. L’indicateur a atteint entre juillet et fin septembre 2021 son plus haut niveau depuis son lancement en 2003.

Difficultés de recrutement

La restauration et l’hôtellerie proposent ainsi «un nombre nettement plus important d’emplois», mais «le secteur est actuellement confronté à de grandes difficultés de recrutement», selon l’étude.

D’après Monica Dell’Anna, patronne d’Adecco Suisse, «de nombreux collaborateurs du secteur de la restauration ont trouvé des emplois dans d’autres branches pendant la pandémie de coronavirus et ont maintenant des exigences bien plus élevées concernant le temps et le lieu de travail».

ATS

