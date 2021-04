Après trois ans de scandale politique et une campagne électorale trépidante, la passation des pouvoirs entre Pierre Maudet et Fabienne Fischer fait presque figure de non-événement. La victoire nette de l’écologiste le 28 mars a rendu la transition plus sereine. Pierre Maudet a su s’effacer depuis sa défaite, même s’il annonce, dans une interview à la «Tribune de Genève», qu’il poursuivra son activité politique, parallèlement à une nouvelle aventure professionnelle.

«Les chiffres officiels du chômage masquent mal la détérioration de la situation.»

Fabienne Fischer hérite de l’Économie et de l’Emploi au milieu d’une crise majeure. Les chiffres officiels du chômage masquent mal la détérioration de la situation vécue par beaucoup de Genevoises et Genevois. Entre chômage partiel, aide sociale ou abandon de toute recherche d’emploi, ce ne sont pas loin de 50’000 personnes qui se trouvent sans travail fixe. Une partie a basculé ou va basculer dans la précarité.

Malgré les aides, combien d’entreprises, de commerces, de restaurants vont-ils survivre à la crise? Combien de personnes seront-elles parachutées sur un marché de l’emploi ultracompétitif, alors que leur âge, leur formation ou leur secteur d’activité ne correspondent plus à l’offre?

Tout cela appelle une action déterminée et rapide du nouveau gouvernement. L’ancienne équipe a beaucoup expliqué ses difficultés par la présence de Pierre Maudet en son sein. Cette justification, partiellement exacte, fournissait aussi au gouvernement une excuse commode.

Désormais, le Conseil d’État a les mains libres. Au nom de toutes les personnes victimes de la crise, on attend des magistrats, et en particulier de la nouvelle arrivante, qu’ils retrouvent une unité d’action et se donnent corps et âme à leur mission. Avec une priorité absolue: l’emploi. Pour le bien de Genève, nous leur souhaitons plein succès.

