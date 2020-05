Suisse – L’emploi perd 10’000 places vacantes au premier trimestre Le début de l’année 2020 a été marqué par des pertes d’emplois en Suisse. La pandémie est passée par là.

Les restaurant ont dû fermer durant la pandémie. Keystone

Le secteur «hébergement et restauration» fait les frais de la pandémie du coronavirus. Dans ce secteur ce ne sont pas moins de 11’000 places vacantes qui ont été rayées dans les trois premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2019.

Pour l’ensemble de l’économie, ce sont 10’000 places vacantes qui sont perdues (-12,9%), alors que l’industrie manufacturière (+0,6%, 4000 places) et la construction (+0,8%, 2000 places) ont bien résisté, explique l'Office fédéral de la statistique (OFS) mardi.

Perspectives pessimistes

Le nombre de places de travail en Suisse a au total accusé un recul de 0,1% (désaisonnalisé), mettant ainsi un terme à la hausse ininterrompue depuis dix ans. Mais en équivalents plein-temps, l’emploi a progressé de 0,3% (total 0,6%), soit +07% dans le secteur secondaire et +0,6% dans le tertiaire.

L’OFS est pessimiste pour les perspectives d’emploi. Au premier trimestre, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leur effectif de personnel au trimestre suivant représentaient 67,9% de l’emploi total, contre 72,4% un an plus tôt.

Celles qui prévoyaient un relèvement de leur effectif représentaient 7,8% des emplois (contre 10,8% un an auparavant) et celles qui envisageaient une chute, 7,0% (contre 3,3% un an plus tôt). Les entreprises qui ne se sont pas exprimées représentent 17,4% des 18’000 entreprises interrogées (13,5% au 1er trimestre 2019).

( ATS/NXP )