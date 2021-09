Attentats du 11 Septembre – «L’émotion a sa place mais ne doit pas noyer l’enseignement» Historien et maître de gymnase, Dominique Dirlewanger revient sur les enjeux que soulève l’enseignement du 11 Septembre à l’école. Catherine Cochard

Image d’illustration. AFP

Vingt ans après, nous vivons encore dans l’ombre du 11 septembre 2001, selon l’historien Dominique Dirlewanger. «Tout événement à portée historique agit comme un point de bascule qui interrompt le cours des choses, développe-t-il. Au soir des attentats, nous savions tous qu’une nouvelle séquence s’ouvrait. Cette attaque allait provoquer des conflits, remettre en question la toute-puissance de l’Amérique et durablement modifier l’équilibre mondial. Et quand on voit ce qui se passe en Afghanistan depuis le retrait des troupes de Joe Biden, on ne peut que reconnaître l’influence majeure – et encore active – de ce qui survint alors à New York.»