Pièces à conviction (4/5) – L’«Émile» de Rousseau, condamné à être brûlé À sa parution en 1762, l’ouvrage de Rousseau a été interdit et ses exemplaires détruits. L’une des premières éditions imprimées à Genève a été conservée. Chloé Dethurens

Un livre qui a fait scandale. Les autres exemplaires ont été lacérés et brûlés dans la cour de l’Hôtel-de-Ville. LUCIEN FORTUNATI

Les couloirs des Archives d’État recèlent des trésors inestimables, on le sait. Mais lorsque l’on voit arriver l’un des premiers imprimés de l’«Émile ou De l’éducation», de Jean-Jacques Rousseau, on n’ose presque y toucher, même du bout des doigts. Pourtant, certains n’ont pas hésité: jugées scandaleuses à l’époque de leur parution, les premières éditions ont été détruites et brûlées. Un exemplaire original a toutefois été conservé par les autorités genevoises, pour servir de pièce à conviction lors de la procédure.

L’exemplaire préservé par les Archives d’État, non relié, fait partie des éditions confisquées chez les libraires genevois, Gosse, Bardin ou encore Philibert, au lendemain de la condamnation de l’«Émile» (et du «Contrat social») par le Petit Conseil de Genève. Un procès-verbal de police raconte qu’en tout, 54 exemplaires ont été saisis pour «surseoir à la vente et au début de deux ouvrages nouveaux».