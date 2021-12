Encre bleue – L’embonpoint du nourrain Julie

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les jours passent et je réalise qu’il ne me reste plus tant de chroniques que ça avant Noël. Il est donc temps de faire le point sur la santé de mon cher nourrain qui avale ces jours des tas et des tas d’oseille pour la Thune. Et tant pis si certains d’entre vous estiment que je pense qu’à ça. Il est vrai que son engraissement me tient particulièrement à cœur…

Jules, donc. En ce mercredi de mi-décembre, il affiche un joli embonpoint: sur la balance, ses rondeurs pèsent un peu plus de 50’000 francs. C’est très, très bien, mais pas encore assez. Car Jules a encore un sacré appétit!

Vous êtes toujours nombreux à l’alimenter, en venant déposer dans son joli bidon pièces, billets et petites enveloppes, dont le contenu me met souvent en joie.

«Nous avons préféré nous passer de guirlandes de Noël sur nos vitrines pour les offrir de tout cœur à la Thune», nous écrit le décorateur Nyffeler. J’applaudis des deux mains cette belle initiative.

«Voilà que les lutins danois se sont mis aussi au service de la Thune du Cœur», me glisse Annie, en déposant à côté de son enveloppe garnie une jolie décoration de Noël avec une ronde de petits personnages au chapeau rouge attablés devant un bol de riz.

Et puis il y a les innombrables versements sur le compte de la Thune, accompagnés parfois de gentils mots d’encouragements. «Joyeux Noël de la part des Gourmettes de Genève.» «Voilà 100 thunes, bravo pour ton action.» «Cochon qui s’en dédit.» Ou pas de mots du tout, les dons étant déjà suffisamment parlants.



Il y a aussi ce message de l’architecte Eric Dunant m’annonçant son dernier versement, lui qui est fidèle à notre opération depuis 2004! «Après 75 ans, le temps de la retraite! Bon vent et bravo.» Et moi je lui dis un immense merci. À lui, et à tous les autres!

Comment participer à la Thune du Cœur Afficher plus Pour participer, vous n’avez que l’embarras du choix. L’important, comme les sportifs le disent, c’est de participer. Pour faciliter les dons et s’adapter aux usages en cours, la «Tribune de Genève» a multiplié les options de paiement, notamment numériques. En voici la liste et la marche à suivre. - Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateurs compris. - Par virement bancaire aux coordonnées suivantes: Julie - La Thune du Cœur UBS SA, numéro 0240-504482.01K, IBAN CH080024024050448201K, BIC UBSWCHZH80A. - Par virement bancaire en scannant avec votre téléphone et depuis l’application de votre banque le QRiban ci-dessous. - Les dons en espèces sont toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11, rue des Rois, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.