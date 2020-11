Cinéma – L’emblématique Capitole à Lausanne vend ses 869 sièges L’établissement liquide ses sièges avant de commencer son lifting. Chaque siège est au prix de 100 francs et un tarif dégressif est appliqué en cas de vente par lot.

Les sièges du Cinéma Capitole, datant de 1981, sont vendus au prix de 100 francs l'unité, avec un prix dégressif lors d'achats de lots (archives). Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L’emblématique cinéma Capitole à Lausanne, qui a récemment fermé ses portes au public pour entamer d’importants travaux de rénovation, met en vente dès ce jeudi ses 869 sièges. Les bénéfices de cette vente seront versés aux cinémas indépendants lausannois, tous touchés par la crise liée à la pandémie du coronavirus, a indiqué la Ville de Lausanne.

Les sièges, datant de 1981, sont vendus au prix de 100 francs l’unité, avec un prix dégressif lors d’achats de lots. Il est également possible de choisir l’option de «soutien» au prix de 150 francs, explique la Municipalité. La vente débute en ligne ce jeudi.

«Le public a ainsi l’opportunité d’acquérir un pan de l’histoire cinématographique lausannoise tout en apportant son soutien au cinéma indépendant», commentent les autorités lausannoises. Les sièges seront remplacés dans le cadre des travaux de réfection, dans le respect des caractéristiques du lieu, précisent-elles.

Une salle datant de 1928

Pour rappel, la Ville de Lausanne a racheté le Capitole en 2010, plus grand cinéma de Suisse encore en activité (ouvert en 1928), afin de conserver ce monument historique et patrimonial. Elle en a confié la gestion à la Cinémathèque suisse.

Les travaux de rénovation menés par la Ville et la Fondation Capitole permettront à ce lieu culturel emblématique de retrouver son éclat d’antan et d’accueillir un plus large public pour devenir la nouvelle Maison du cinéma et vitrine de la Cinémathèque suisse.

Ils incluront notamment la remise aux normes et la restauration des éléments architecturaux et décoratifs historiques, un aménagement d’espaces publics (cafés, boutique spécialisée, médiathèque) et la construction d’une deuxième salle en sous-sol qui permettra une exploitation quotidienne en parallèle de l’usage événementiel de la grande salle.

ATS/NXP