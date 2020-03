Comment un week-end de fête a infecté Verbier

C’est le soir du vendredi 13 mars que Philippe Bernard a compris la gravité du problème. En réunissant son personnel, le tenancier du Carrefour, un restaurant très fréquenté au pied des pistes de Verbier, constate que le tiers de son effectif est en arrêt maladie. Soit 12 personnes sur 35. «A ce moment-là, il y a eu une prise de conscience», explique le restaurateur, qui avait déjà vu ses employés tomber malades à raison de deux par jour durant la semaine écoulée.

Autrefois synonyme de neige, de frime et de fêtes, Verbier est aujourd’hui l’un des points chauds de l’épidémie de Coronavirus en Suisse. «On parle d’une soixantaine de cas confirmés mais dans les faits, il doit y en avoir 600, 800 ou peut-être même plus, sans même compter ceux qui sont rentrés dans leurs pays», estime Hicham el-Ghaoui, un médecin de la station qui a lui-même été contaminé.

Verbier est aussi devenu le symbole d’une Suisse prise de vitesse par l’infection. Car au niveau national, les mesures strictes de fermeture des lieux publics n’ont été prises que le 13 mars (fermeture des écoles et des stations de ski), puis le lundi 16 mars (fermeture des bars et des restaurants). Mais à Verbier, comme le montre notre enquête, l’épidémie s’était déjà répandue comme une flambée sournoise le week-end précédent.

Le samedi 7 mars, Estelle, une Genevoise habituée de la station, se rend au restaurant Le Carrefour pour dîner avec quelques amis. A ce moment-là, le Covid fait déjà la une des médias, mais presque personne à Verbier ne se sent menacé. «Sur le moment, on ne pensait pas au virus, dit Estelle. On se disait «il ne faut pas psychoter». On n’est pas dit une seconde «il y a peut-être le Corona ici».

Le Carrefour à Verbier, à la fin du ski, le 7 mars.

Pourtant, sur sa tablée de sept personnes, 5 vont tomber malades durant les jours suivants. Et deux convives, dont elle-même, seront testés positifs au Covid-19. C’est peut-être au Farinet, un bar d’après-ski très couru de la station, que certaines contaminations ont aussi eu lieu.

Des fêtes sans aucune limite

Sur les 5 des 7 dîneurs du Carrefour tombés malades durant les jours suivants, tous sont allées dans ce club le vendredi 6 ou le samedi 7 mars. Deux soirs de grosse affluence en cette fin de saison de ski marquée par les fêtes.



En vidéo, la soirée du 7 mars au Farinet à Verbier.



«Le mois de mars, c’est le mois des grosses fêtes à Verbier, surtout pour les Anglais, précise le gérant du Farinet, Jean-Charles Luisier. Ils débarquent par avions entier le jeudi avec la carte de crédit business et n’ont aucune limite. » Ce soir-là, au Farinet, la musique est forte, on se touche, on se parle de tout près pour s’entendre malgré les décibels. Une aubaine pour un virus. «On était vraiment très près pour discuter», se souvient une Genevoise qui était au Carrefour, puis au Farinet ce week-end là. Dans la boîte de nuit, elle discute notamment avec un Australien qui, une semaine plus tard, sera testé positif au Coronavirus en rentrant dans son pays.

C'était aussi la fête au Rouge ce soir-là.

Le problème des discothèques était bien identifié par les autorités. Selon une vidéo récemment mise en ligne par les Hôpitaux universitaires genevois, le groupe d’âge des 20-40 ans – celui qui fréquente le plus ce type d’endroit – est aussi le plus touché par l’infection.

Grosse ambiance dans le très branché Farm Club ce 7 mars aussi.

A Zurich, les autorités sanitaires avaient conseillé le 4 mars de ne pas se rendre en discothèque pour éviter «une augmentation spectaculaire du nombre de personnes gravement malades. » A ce moment-là la seule mesure obligatoire en Suisse est l’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes. Sur le moment, donc, nul ne se méfie. Les participants aux soirées festives du Carrefour et du Farinet redescendent le dimanche et continuent d’aller au bureau normalement à Genève ou Lausanne, durant les jours suivants. Leurs symptômes débutent légèrement, le mardi. Estelle a une toux grasse et mal à la tête, mais pas de fièvre. Au début, elle pense que ce n’est pas le Covid.

Des symptômes pas très précis

Jean Charles Luisier, le patron du Farinet, tombe également malade la semaine du 9, avec tout son personnel. Mais il met du temps à réaliser : «On se disait que ça ressemblait pas aux symptômes décrits. Certains ne toussaient pas, d’autres n’avaient pas de fièvre.»

Hicham el Ghaoui, le médecin de Verbier, a aussi eu du mal à discerner l’arrivée du virus: «Franchement, on ne pensait pas que ça allait arriver si vite. Il y avait encore de nombreux cas de grippe une semaine plus tôt et les symptômes n’étaient encore pas très précis. Beaucoup de gens ont pu être induits en erreur. Maintenant c’est très clair: on me signale massivement des pertes de goût et d’odorat», nous confie-t-il ce mercredi dans son cabinet. Dehors, les rues de la station sont désertes et le médecin cumule les visites dans les chalets.

Le docteur Hicham El Ghaoui, ce mercredi dans une station déserte. (Julien Wicky)

Dès le lundi 9 mars, l’inquétude et la maladie commencent à se répandre dans Verbier. Une cellule de crise est en place depuis plusieurs jours mais les appels à fermer les domaines skiables restent lettres mortes. Dans un reportage de la RTS diffusé le même jour, on voit des cabines bondées et beaucoup d’insouciance. «Le souci c’est qu’il n’y ait pas de psychose et que toutes les mesures soient prises pour que s’il y ait une flambée de cas, nous puissions continuer de vivre», affirme alors le président de la commune, Eloi Rossier.

A Verbier, personne n'a peur du Coronavirus. Reportage de la RTS le 7 mars.

L’Office du tourisme tente alors de rassurer. Dans un message transmis à ses partenaires de la station, il met en garde contre les «rumeurs qui n’ont pas lieu d’être» et affirme que la situation est «sereine». « Au moment où j’envoie cette note du 9 mars, il n’y a aucun cas confirmé par les autorités sanitaires à Verbier même si on entendait des rumeurs. Nous avons toujours suivi les recommandations de l’OFSP et on ne s’attendait pas à ça», rappelle Simon Wiget, auteur de la note et directeur de Verbier tourisme.

La note de l'office de tourisme du 9 mars. Personne ne se doute que le virus est déjà massivement présent.

Mais le mardi 10 tombe un premier test positif au cabinet du médecin Hicham el Gaoui: un touriste qui était à Verbier depuis une bonne semaine. Le médecin lui-même sera testé positif le lendemain et devra fermer son cabinet, avant qu’une véritable avalanche de cas confirmés ne s’abatte sur la station. Estelle, la dîneuse du Carrefour, est testée positive le 16 mars, à Genève. Elle souffrira plus tard de symptômes sévères – une toux violente et une fatigue extrême. L’une de ses amies, présente au Carrefour et au Farinet, devra même consulter aux urgences en raison de difficultés à respirer.

Les Italiens se réfugient

Qui a amené le virus à Verbier? Impossible de le dire aujourd’hui, mais un détail a frappé plusieurs de nos interlocuteurs : la présence visible d’Italiens du Nord fuyant le confinement partiel de la Lombardie dès la fin février. Sur les pistes, dans les chalets, on les voit et on les entend. «On les comprend, répond Jean-Charles Luisier, ils sont mieux ici que cloîtrés dans un appartement de Milan.»

Depuis le 13 mars, les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Le soir-même, de vastes fêtes ont eu lieu.

Le 13 mars, la fête est finie: sur décisions de la Confédération, les pistes de ski ferment. Mais certains restaurants restent ouverts et attirent encore du monde. Pour Simon Wiget de l'Office du tourisme, «le week-end du 14 a été pire que tout. Des gens, déjà malades, ont continué à travailler.» Plusieurs interlocuteurs évoquent des fêtes monstres de saisonniers tout juste licenciés et des normes de distance sociale impossibles à respecter. Le samedi, le restaurant du Carrefour est encore plein et des bus bondés amènent des sportifs venus faire du ski de randonnée.

Le Carrefour, le 14 mars à l'heure de l'après-ski.

Ces derniers jours, des médecins du val de Bagnes ont demandé de mettre Verbier en quarantaine dans la presse locale. Mais selon Hicham El Ghaoui, il est bien trop tard: la station s’est vidée, les touristes et saisonniers sont repartis, contaminés ou non. Pour être efficaces, les mesures de fermeture et de confinement auraient dû être prises il y a trois semaines. Mais à l’époque, personne n’avait vu venir une épidémie aussi fulgurante.

La station est désormais totalement vide.

Le 13 mars au matin, alors que le Conseil fédéral allait prononcer l’après-midi même la fermeture des écoles et interdire les rassemblements de plus de 100 personnes, le conseiller d'Etat Christophe Darbellay annonçait sur les ondes de la RTS que les stations de ski allaient rester ouvertes, par «ce week-end de grand beau temps». C’était il y a deux semaines seulement. Dans un autre monde.

La Matinale de la RTS du 13 mars avec Christophe Darbellay: