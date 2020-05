Des villages coupés en deux, c’est inédit depuis la guerre

Assis sur son vélo, un retraité bifurque juste avant le pont qui enjambe la rivière. «Ça fait deux mois que je n’ai plus traversé. La France, on n’ose plus y aller.» Or pour lui, la France, c’est la moitié du village. Bienvenu à Goumois, sur les bords du Doubs. Quatre restaurants sur la partie française; trois sur la suisse. Mais une seule église et un seul cimetière ouvert à tous! Une vallée sauvage du canton du Jura qui fait le bonheur des pêcheurs, randonneurs et kayakistes. Or, en cette journée ensoleillée de mai, l’eau a beau scintiller et les arbres arborer un vert fluorescent, les douaniers ont remplacé les touristes.

Alors certes, à Goumois, la réalité de la poignée de résidents (190 côté français et 50 côté suisse) n’a rien à voir avec celle des plus de 100 000 habitants de l’agglomération germano-suisse de Constance et Kreuzlingen (TG). Ici, il n’y a pas de grillages, qui rappellent le mur de Berlin, ni de gens qui s’amoncellent devant pour garder le contact avec des proches. La séparation se fait plus discrète. Mais la rivière enchanteresse qui fait office de frontière n’enlève rien au fait qu’ici aussi le coronavirus a bouleversé le quotidien.

Assis à sa terrasse, le propriétaire de l’Hôtel du Doubs, Claude-Alain Cachot, raconte: «Vous voyez là, derrière, il y a des lapins. Des enfants avaient l’habitude de traverser le pont pour venir leur donner du pain. Même ça, ils n’ont plus le droit.» Lui-même ne peut plus aller pêcher dans ses coins préférés, ni même acheter les «quelques bricoles» qui lui manquent dans l’épicerie de Goumois France, située à 30 mètres. Dans sa voix, pas d’amertume, «mais je me réjouis qu’ils assouplissent les règles. Et que mes clients français reviennent.»

Assise à ses côtés, Sylviane Monnet est la responsable de la société d’embellissement de Goumois Suisse. «Ce qui change surtout pour moi, c’est le bruit des voitures. Ça commence à 4 h 30 du matin et ça dure jusqu’à 7 heures, et ça recommence le soir.» Goumois est en effet un des rares postes de douane ouverts, et le ballet des frontaliers donne lieu à des bouchons démesurés pour cette petite bourgade.

En face, en contrebas des parois rocheuses, trône l’Auberge Taillard. Et c’est par téléphone – confinement français oblige – que nous joignons Maxime Robert, le propriétaire.

«Contrairement à la Suisse, on ne sait pas quand nous pourrons rouvrir notre établissement. Il n’y a pas de jalousie, mais une grande inquiétude.» Toutefois, il n’y a pas que la perte d’exploitation qui le préoccupe. «Nous ne voyons plus nos copains, nous n’allons plus manger les uns chez les autres, comme avant.» Plus bas, la gérante de l’épicerie attend elle aussi la réouverture des frontières: «Sans les Suisses, mon commerce fermerait. Avec le temps, les clients deviennent des amis.»

L’exception de Saint-Gingolph

Or ni Paris ni Berne n’ont avancé de calendrier dans leurs plans de déconfinement respectifs. Et pour ces villages coupés en deux, il n’y a pas de dérogation possible. «Toutes les dispositions voulues par le Conseil fédéral y sont également en vigueur», confirme Donatella Del Vecchio, de l’Administration fédérale des douanes.

Et pourtant, il y a une commune qui semble faire de la résistance: Saint-Gingolph. Sur les bords du Léman, de chaque côté de la Morge, la localité est elle aussi séparée entre la Suisse et la France avec 900 habitants de chaque côté. La frontière est une simple ligne blanche sur la route.

«Le jour de l’annonce de la fermeture, cela a sonné comme un couperet, raconte Géraldine Pflieger, maire du village français. Car même lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des échanges.» Il faut dire que le village fonctionne dans beaucoup de domaines comme une seule entité: une seule fanfare, un seul club de foot, mais aussi des commerces – boulangerie, pharmacie, magasins – qui ne se trouvent que dans la partie française.

«On s’est battu des deux côtés pour obtenir un système de dérogation. Ça a fonctionné. Et il n’y a pas de débordement», se félicite Géraldine Pflieger. En clair, moyennant une attestation de domicile et les fameuses «attestations à la française», un habitant de Saint-Gingolph Suisse peut continuer à passer la frontière pour s’acheter sa baguette.

Le maire de Goumois France a-t-il envisagé de faire de même? «Il n’y a tout simplement pas eu de demande en ce sens», répond Julien Naegelen. La taille du village a sans doute joué un rôle, mais aussi peut-être un manque de communication. Depuis que Goumois Suisse a fusionné avec Saignelégier, les contacts entre maires ne sont plus aussi naturels qu’à l’époque.

«On se connaît quand même de moins en moins, reconnaît Claude-Alain Cachot. Avant, il y avait de grandes familles de part et d’autre; aujourd’hui, il y a beaucoup de frontaliers qui se sont installés.» On nous explique aussi que l’église qui autrefois servait de lien n’est plus vraiment fréquentée. Signe de cette distance qui semble s’être installée, la dernière personne décédée à Goumois Suisse ne s’est pas fait enterrer à Goumois France, mais à Saignelégier.