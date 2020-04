À Verbier, le médecin est au chevet des confinés des chalets

Il est 18 h 30 ce mercredi soir à Verbier et Hicham El Ghaoui, médecin dans la station valaisanne, entame sa dixième consultation à domicile en lien avec le coronavirus. Son quotidien depuis maintenant deux semaines alors que la festive et luxueuse station s’est imposée comme un foyer important de contagion.

«Franchement, ça m’arrive quelquefois de consulter à domicile mais à ce point, c’est exceptionnel.» Et s’il a accepté qu’on le suive pour l’une de ses consultations, c’est d’abord pour montrer qu’un confinement de la station – comme le réclamaient certains médecins de la région il y a deux semaines – ne ferait pas de sens. «Il y a des centaines de cas de coronavirus, on m’en signale encore tous les jours. Verbier est encore bien remplie mais dans les faits, les gens ne sortent plus de chez eux.»

Nous avons rendez-vous chez les Ullens, un couple d’entrepreneurs et philanthropes belges, confinés depuis maintenant près de deux semaines avec leurs deux petits-enfants et deux employées de maison. Myriam, 67 ans, tousse encore légèrement mais avoue se sentir bien mieux même si elle n’a toujours pas retrouvé le goût ni l’odorat. Comme beaucoup ici, elle n’a pas vu arriver la vague du virus.

«Les jeunes sont sortis au Farinet le fameux week-end du 7 mars (ndlr: lire notre enquête de dimanche dernier qui montre comment le virus s’est répandu lors d’un week-end de fête), et dans les jours qui suivent, nous sommes tous tombés malades.»

Venus à Verbier début mars pour faire du team building, ils avaient prévu de rejoindre Bruxelles dans les jours suivants. Active dans la mode, Myriam avait projeté le lancement d’une nouvelle collection. Mais en comprenant que c’est le Covid-19 qui les a frappés, ils choisiront de rester sur place. Par choix de ne pas propager le virus mais aussi parce qu’il y a bien pire que Verbier pour être confiné. À l’heure où le soleil rougit le massif des Combins qui s’étale derrière leur baie vitrée, ils prennent les choses avec philosophie.

«Nous ne pouvons pas nous plaindre, concède Myriam, même si nous espérons bientôt en sortir. C’est un peu plus dur pour les jeunes de 18 et 20 ans qui aimeraient pousser les murs.» Et de soupirer après ceux qui n’ont toujours pas reçu le message. «On observe plein de gens qui continuent d’aller skier et qui risquent de se blesser et surcharger ainsi les hôpitaux.»

Guy, 85 ans, échappe au virus

Mais tous n’ont pas été logés ici à la même enseigne. Le mari de Myriam, Guy, 85 ans, fait les cent pas dans le vaste salon de la demeure au son du feu qui crépite. Féru d’art contemporain, il évoque l’exposition qu’il était en train de mettre sur pied à Pékin. Guy n’a pas été malade et ça le surprend.

«J’aimerais bien savoir si j’ai une forme asymptomatique ou si je risque encore de l’avoir.» Aussi surpris que lui, Hicham El Ghaoui lui fera rapidement un test. Deux jours plus tard, le résultat tombe: négatif. «C’est proprement incroyable», souligne le médecin, habitué à voir des familles entières contaminées.

Comme de nombreux étrangers restés à Verbier après avoir été infectés, la famille Ullens attend la fin des symptômes pour s’en aller. Photo: Julien Wicky

Mesures des constantes, quelques auscultations et le travail du docteur sera rapidement terminé. Pourtant, il passera ici plus d’une heure à écouter, à rassurer, à pronostiquer l’avenir. Il ne porte pas de masque et ose un contact humain des plus appréciés de ses patients. Diagnostiqué positif le 11 mars, il est désormais immunisé.

«C’est quelque part une chance de l’avoir eu et de l’avoir eu tôt. Ça crée un lien de confiance important avec les gens. Quand je leur dis que je comprends ce qu’ils vivent, ils savent que c’est vrai.»

Myriam connaît sa chance. «Il est vraiment précieux et bien plus efficace que toutes les hot-lines. Il y a eu un soir où j’ai eu peur car je toussais énormément et je l’ai tout de suite contacté. Sa présence et son suivi sont extrêmement importants.»

Venu à Verbier en 2013 par goût pour la traumatologie, Hicham El Ghaoui ne s’attendait certainement pas à vivre un jour les effets d’une pandémie dans la station. Mais paradoxalement, elle l’a ramené au cœur du rôle qu’est celui d’un médecin de famille. «Je sortais l’autre jour de chez un Genevois testé positif qui était resté ici alors que sa famille est rentrée. Il m’a dit qu’il était tellement heureux de voir quelqu’un en deux semaines. 80% du temps, je le passe à écouter et conseiller les gens.»

Surtout, il voit les écarts sur l’échelle sociale diminuer. «Qu’on soit dans un chalet de luxe ou chez des saisonniers qui vivent à quatre dans un petit appartement, les soucis, les doutes et les attentes sont les mêmes.» Et de sourire lorsqu’il évoque la visite chez une famille de six personnes qui vivaient chacune isolée dans une pièce alors que tous étaient positifs au coronavirus.

«Je leur ai dit qu’ils ne risquaient plus rien à manger ensemble et j’ai vu les portes s’ouvrir une à une avec des têtes souriantes qui en sortaient», raconte le docteur.

Élans de solidarité

L’homme est très touché par les élans de solidarité qui convergent chez lui. «Des Australiens que j’avais auscultés avant qu’ils ne rentrent chez eux m’ont appelé pour me dire qu’ils me laissaient la clé de leur hôtel si on avait besoin d’héberger des patients. Émus par la vague qui frappait la station, ils voulaient faire quelque chose.»

Les nombreux malades de la région, désormais immunisés, sont venus frapper à sa porte pour se rendre utile. C’est le cas de Sned Jakovljevic qui, après avoir pu profiter de l’aide du docteur, soutient désormais la jeunesse du village pour effectuer des livraisons.

«Je n’ai pas assez de mots pour décrire l’importance d’un médecin de proximité en ce moment. Ça nous pousse à vouloir tous relever la tête», clame-t-elle. Hicham El Ghaoui espère bientôt voir la fin du calvaire mais son agenda ne désemplit toujours pas. Une fois passé, le virus ne manquera ici à personne mais les liens qu’il a tissés devraient y survivre.