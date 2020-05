Les vendeurs d’héroïne livrent à domicile

La livraison à domicile de pizzas, pourquoi pas, mais d’héroïne, qu’en pensent les voisins? La police est en effet confrontée à un trafic de cette drogue opiacée bien plus pernicieux que par le passé. Les forces de l’ordre genevoises et vaudoises constatent que des ventes d’héroïne se font désormais directement dans les logements des toxicomanes. Cette tendance est observée depuis l’an dernier.

«Suite à diverses enquêtes, il apparaît de plus en plus que des trafiquants proposent de l’héroïne «pure», en cailloux, vendue plus cher à des héroïnomanes, lesquels se font livrer à domicile à coups de plusieurs dizaines de grammes», explique la police du bout du lac.

Cette vente peut se faire de deux manières. La première est la mise à disposition de drogue comme le ferait un service de repas à domicile. «Le trafiquant est accueilli dans l’appartement du consommateur ou au pied de l’immeuble», explique ainsi Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police cantonale genevoise. La deuxième méthode permet au vendeur de gagner du temps en lui évitant les trajets, tout en lui fournissant un commerce itinérant.

«Le trafiquant est alors reçu chez un de ses clients et, depuis son appartement, il vend aux autres consommateurs qui se déplacent», ajoute-t-il. Ces changements seraient dus à l’intense lutte menée contre le deal d’héroïne au bout du lac depuis 2011 et le lancement de l’opération «Hydra».

L’évolution est similaire dans le canton de Vaud. «Les vendeurs d’héroïne utilisent différents moyens de communication, via internet ou par téléphone, ne dealant que très rarement sur le domaine public», rapporte Florence Frei, chargée de communication de la police vaudoise. Elle précise que la majorité de cette drogue consommée dans le canton est importée par les toxicomanes depuis Genève ou la France voisine.

Ces transactions masquées présentent leur lot d’avantages et d’inconvénients. «La vente cachée permet de réduire le sentiment d’insécurité au niveau de la population et du trafic sur la voie publique», disent les forces de l’ordre genevoises. Le bémol est pour les voisins des toxicomanes. «Le trafic depuis un appartement provoque souvent un va-et-vient incessant d’individus n’habitant pas l’immeuble», décrit Jean-Philippe Brandt.

Pour les héroïnomanes, les risques de cette mutation des procédés de vente sont multiples. L’intrusion des dealers dans leur habitation peut s’accompagner d’une dépendance particulière. «Le lieu de vie des consommateurs devient la cible des trafiquants qui parfois prennent possession du logement du toxicomane», alerte la police.

Mais le principal danger consiste en la qualité de la drogue vendue. Celle-ci est bien plus pure que par le passé. Se présentant habituellement conditionnée en sachets de poudre prête à être consommée, elle est désormais davantage fournie en cailloux de couleur brune. Devant ensuite être coupée avec un mélange de caféine et de paracétamol, elle est dévolue à ceux qui sont dépendants à l’héroïne depuis de nombreuses années.

«Ils nous expliquent que la drogue est destinée à leur usage personnel, précise Jean-Philippe Brandt. Ils disent chercher un produit de qualité et en avoir marre de la mauvaise. Nous soupçonnons toutefois qu’ils financent leur consommation en coupant une partie de ces stupéfiants.»

Le taux de pureté de l’héroïne peut varier en fonction des trafiquants et des modes de vente. Dans la rue, il est ainsi moins élevé. Ce côté aléatoire présente des risques d’overdose pour les toxicomanes qui ne sont pas informés de la qualité de leur achat, alertent les spécialistes du milieu. «La majorité des consommateurs sniffe ou fume l’héroïne, ce qui leur permet de tout de suite «sentir» si la drogue est forte ou pas et de stopper leur prise. Par contre, le danger est très important pour un consommateur qui s’injecte le produit», prévient la police genevoise.

Intervention compliquée

Il est difficile pour la police de lutter contre ce trafic caché. Il s’agit pour elle de localiser ces appartements en interpellant les dealers, ce qui demande d’importants moyens. Les forces de l’ordre peuvent cependant estimer l’ampleur de ce nouveau trafic. «Nous n’avons pas de chiffres précis mais, en 2019, un peu plus d’une vingtaine de trafiquants ont pu être identifiés dans des appartements de notre canton», indiquent les gendarmes genevois. Signe sans doute que le deal est plus difficile à cerner, le nombre d’affaires a reculé l’an dernier à Genève, passant de 432 à 376. Quelque 30,5 kilos ont été saisis, soit une baisse d’un peu moins de 1 kilo par rapport à 2018.

Pour finir, les polices rapportent que la crise sanitaire actuelle aurait un effet limité sur les héroïnomanes. À Genève, le prix du sachet de 5 grammes serait passé de 100 à 110 francs mais, dans le canton de Vaud, il n’y aurait pas de baisse de la consommation. «En l’absence de confinement total, ils ne semblent pas être trop impactés et continuent à pouvoir se procurer de la marchandise, relève Florence Frei. Il n’est toutefois pas impossible que certains toxicomanes doivent quelque peu restreindre leur consommation ces prochaines semaines.»