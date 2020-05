Les vaches masquées, c’est plus écologique

Après le débat sur les vaches à cornes, allons-nous vers des échanges tout aussi émotionnels à propos des bovins masqués? Ce projet n’a rien à voir avec l’épidémie de coronavirus, et il est à peine moins polémique. Il émane d’une start-up basée à Londres, nommée Zelp, qui travaille à l’élaboration d’un «pot d’échappement» facial pour les bovins d’élevage, qui pourrait être commercialisé en 2021.

Ce filtre a été imaginé longtemps avant l’arrivée du Covid-19. «Il prend la forme d’un masque qui vient recouvrir les narines des animaux pour récupérer le méthane qui s’en échappe. Son objectif est avant tout climatique. Car le méthane exhalé par les rots de bovins contribue à près de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde», explique Francisco Norris, le cofondateur de Zelp, pour Zero Emissions Livestock Project.

La Suisse est arrivée à la même conclusion, puisque «le secteur de l’agriculture y est responsable de 13% des émissions de gaz à effet de serre. La majorité provient de l’élevage et des animaux bovins», confirme le biologiste Daniel Bretscher, du groupe Climat et Agriculture à Agroscope.

Pour remédier à cette situation, les équipes de Zelp ont imaginé un masque fabriqué à partir de plastique souple et pesant moins de 100 grammes. Il se fixe à un licou bovin standard et vient recouvrir les narines de l’animal. Un ensemble de ventilateurs alimentés par des batteries solaires aspire les rots de la vache et piège le méthane avant de le transformer en dioxyde de carbone, le fameux CO2.

Si le masque n’est placé que sur la tête de l’animal, c’est parce que, «contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les pets qui sont en cause. Les vaches expulsent 95% du méthane qu’elles produisent par la bouche et les narines, via la respiration et les éructations», précise Francisco Norris.

Reste à savoir comment un masque qui produit du CO2 pourrait se transformer en bonne idée pour la planète, comme l’assure Zelp? Le méthane réchauffe la planète environ 25 fois plus que le CO2, c’est pourquoi la conversion du méthane en gaz carbonique peut représenter un progrès», explique Daniel Bretscher.

Le projet est moins farfelu qu’il en a l’air. Il est actuellement testé avec des équipes d’ABP Food group, l’un des plus grands fournisseurs de viande bovine en Europe. Mais cette évolution a un coût, estimé à 45 dollars par vache, pour un masque qui aurait une durée de vie de cinq ans. La start-up, qui compte 11 employés et qui a reçu un financement européen, est persuadée qu’il sera assumé par les consommateurs, parce qu’il «existe une demande mondiale pour du bœuf et des produits laitiers respectueux du climat».

Il faudra enfin savoir ce que les vaches vont en penser. L’animal est réputé placide, mais le masque doit rester sur son nez toute sa vie. Les fondateurs de Zelp ont lancé des essais comportementaux avec le produit bêta en Grande-Bretagne et en Argentine. Ils assurent que «les vaches s’adaptent en cinq minutes et qu’elles n’ont montré aucun changement de comportement».

Verra-t-on bientôt ces masques en Suisse? Le projet est accueilli avec prudence: «Il n’est pas possible de juger si les animaux peuvent le porter pendant une longue période, sans qu’il provoque, par exemple, des lésions cutanées», observe Frigga Dohme-Meier, à Agroscope. Ce qui est sûr, c’est que le gadget de Zelp est l’une des solutions imaginables pour atteindre un objectif que se sont donné les Suisses, qui veulent réduire les émissions des gaz à effet de serre de l’agriculture d’au moins un tiers d’ici à 2050. Reste à savoir s’il faudra revoter pour tenter l’expérience.