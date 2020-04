Des Suisses vendent cher leurs masques à l’étranger

La Suisse découvrait dès le début de la crise Covid, en mars dernier, que son personnel médical manquait de masques respiratoires. L’Office fédéral de la santé publique lançait un appel aux dons sur les réseaux sociaux: «Les personnes qui ont des masques à la maison peuvent les offrir aux maisons pour personnes âgées qui en ont besoin.»

Dans l’urgence, la Confédération puisait dans ses stocks stratégiques. Le Laboratoire fédéral de Spiez (BE), lui, ressortait de vieux lots périmés. Parfois, le personnel soignant était contraint de fabriquer son équipement avec les moyens du bord.

Cet état de carence est connu. Tout comme la situation qui reste aujourd’hui tendue. Les Helvètes savent moins, en revanche, que des milliers de tonnes de masques de protection ont quitté le pays durant la même période. Les statistiques de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ne mentent pas. Lors du premier trimestre 2020, des intermédiaires suisses ont vendu à l’étranger ce matériel qui était justement recherché par les hôpitaux du pays. Pire. Cet équipement exporté était hautement stratégique. Il s’agissait des masques FFP2 et FFP3. Ces deux catégories qui bénéficient d’un filtre sont destinées aux professionnels de la santé.

L’augmentation est fulgurante. Les exportations, calculées en kilos, ont explosé d’une année à l’autre. En 2019, elles atteignaient 13 kilos seulement. Mais en 2020, 25 tonnes ont déjà quitté le pays. Ce matériel a été dirigé, en pleine crise sanitaire, vers la Chine (14 tonnes), Hong Kong (6 tonnes) et l’Allemagne (2 tonnes). L’Italie, la France, l’Autriche ou encore le Royaume-Uni ont aussi reçu leur part (lire tableau).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Une réponse financière et commerciale

Comment est-ce possible? «C’est simple. La réponse est financière et commerciale», explique Enea Martinelli, pharmacien en chef du groupement bernois des hôpitaux FMI (Frutigen, Meirigen et Interlaken) et vice-président de PharmaSuisse.

«Des intermédiaires ont acheté beaucoup de masques juste avant le déclenchement de la crise. Puis ils les ont revendus là où il y avait la meilleure offre.» Le spécialiste alémanique dit avoir, lui aussi, subi les conséquences de cette logique de marché. «J’ai dû aller chercher du matériel en Turquie et en Tunisie parce que nous n’en trouvions plus chez nous. La santé du personnel était en jeu.»

Ces statistiques des douanes helvétiques font aussi réagir le secteur privé, qui dénonce. «Ce n’est pas nous qui avons augmenté le prix des masques de protection», explique Roland Meier, directeur chez 3M Suisse. «Il est vrai, toutefois, que nous voyons actuellement des offres pour nos masques qui sont trop élevées. Mais nous ne pouvons pas influencer les prix offerts par ces intermédiaires et où ils livrent la marchandise.» L’AFD ne livre pas le nom de ces revendeurs.

528 fr./kg en Guinée équatoriale

Les profits en jeu sont importants. Les chiffres des douanes indiquent que les prix ont augmenté fortement et rapidement. En janvier 2020, les masques étaient vendus en moyenne à 20 francs le kilo. Trois mois plus tard, ce montant a plus que décuplé pour atteindre 205 francs le kilo. De plus, les prix varient d’un pays à l’autre. S’il n’est que de 61 fr./kg pour les Chinois, les Autrichiens (455 fr./kg) ou encore les Italiens (316 fr./kg) ont payé beaucoup plus cher. Ces montants sont parfois prohibitifs: la Guinée équatoriale a acquis des masques suisses pour 528 fr./kg.

La logique de marché heurte parfois la déontologie médicale. «Il est problématique de constater que durant cette période d’urgence, du matériel de protection soit exporté alors que nous en avons besoin», déclare Michel Romanens, médecin et président de l’Association éthique et médecine suisse. «Si ces prix sont surévalués, l’État devra alors intervenir.» Selon lui, cette situation prétérite plutôt les régions défavorisées qui n’ont plus les moyens de s’approvisionner.

L’État est actif. Le Secrétariat à l’économie (SECO) déclare surveiller de près l’évolution du marché. Selon son porte-parole, Fabian Maienfisch, il a recueilli des informations sur des cas inquiétants. En cas d’abus, les autorités pénales peuvent prendre des mesures. «Elles l’ont déjà fait», dit le communicant.

Par ailleurs, les contrôles ont été renforcés. Fin mars, l’exportation de matériel médical est soumise à autorisation. Les demandes de licences d’exportation sont tolérées si les besoins du pays sont couverts. Pour l’instant, 94 requêtes ont été formulées: elles ont toutes été acceptées. D’autres mesures de renforcement ne sont pas à l’ordre du jour. «La Suisse reste dépendante du système de libre-échange de matériel médical», justifie Fabian Maienfisch.

Les importations ne suivent pas la même courbe. Toujours selon les chiffres de l’AFD, la Suisse a acheté 108 tonnes de masques FFP2 et FFP3 lors du premier trimestre 2020. C’est sept fois plus que durant la même période en 2019. Les pays d’origine de ces produits sont la Chine, le Japon, l’Allemagne et Hong Kong. Soit les mêmes États qui ont reçu le matériel helvétique.

Cet aller et retour interpelle et met en évidence un problème de coordination entre la Confédération, le Canton et les acteurs privés. Les spécialistes sont unanimes. Dès la fin de l’urgence sanitaire, la Suisse devra tirer les leçons de cette expérience, pour tenter d’améliorer le plan fédéral d’urgence.