Sportifs LGBT: en couple et rivales

Des sportifs LGBT évoquent ouvertement ce qui, aujourd’hui encore, reste souvent un tabou. En racontant leur histoire de vie, ces cyclistes, hockeyeur et volleyeur mettent à mal certains clichés. Ils aspirent à vivre heureux sans vivre caché, dans un milieu où les codes sont forts et solidement établis. Confidences de l’intérieur.

Les autres témoignages sont à retrouver ici

Sportifs LGBT:«J’ai eu peur de ne plus trouver de club si je témoignais»

«Il est impossible d'être un jeune homme gay et de jouer au hockey à haut niveau»

Des clubs «homologays» en Suisse romande

La Suisse compte deux descendeuses dans le top 10 mondial. Emilie Siegenthaler (6e) et Camille Balanche (7e) ont chacune décroché un podium la saison dernière. Seuls quatorze points les séparaient au classement général de la Coupe du monde 2019. Indissociables sur les pistes, les deux athlètes le sont aussi au quotidien, puisqu’elles partagent leur vie depuis 2017.

Emilie Siegenthaler (33 ans) devait entamer sa treizième année sur le circuit ce printemps. L’attente est d’autant plus difficile à supporter que la saison dernière lui a laissé un goût amer. «C’était la galère, notamment parce que j’ai traîné une blessure à une épaule, soupire-t-elle. Heureusement que Camille était là, sinon j’aurais vraiment déprimé. C‘était un peu plus facile d’accepter qu’elle me batte sur certaines courses, parce qu’elle a vraiment été là pour me soutenir et m’aider à relativiser.»

Pour sa première saison complète en Coupe du monde, Camille Balanche (30 ans) a bluffé tout le monde, décrochant le titre de championne d’Europe, avant de monter sur la troisième marche du podium de l’épreuve de Val di Sole. Des résultats d’autant plus probants que la Neuchâteloise d’origine a dû bricoler sans équipe officielle, dormant à l’arrière d’un van prêté par Emilie. ­­

Esprit de compétition à la maison

Il faut avoir le cœur bien accroché pour s’élancer en descente. Les concurrents dévalent des pentes vertigineuses, où les sauts, les arbres et les virages serrés se succèdent jusqu’à l’arrivée. «Nous ne sommes pas des kamikazes sans cerveau», relativise Emilie Siegenthaler. Diplômée en psychologie du sport, la Biennoise est bien éloignée des clichés de «têtes brûlées» qui suivent les descendeurs à la trace. «Tout est calculé et répété pendant des heures d’entraînement. Malgré tout ça, la chute fait partie de notre travail.»

Un facteur d’insécurité qui peut devenir plus pesant lorsque votre moitié se présente dans le portillon de départ.

«Je n’arrive pas toujours à la regarder descendre. On est contente quand l’autre est arrivée en bas sans mal. Mon cœur bat plus fort quand «Cam» descend mais je lui fais confiance. Je suis convaincue de ses capacités, comme elle l’est des miennes.»

Emilie Siegenthaler, cycliste.

Avant le départ, les cyclistes se mettent dans une bulle, se repassent le parcours dans la tête, et font le vide derrière leurs lunettes. Comment garder le contrôle quand on sait que l’autre part juste avant? «Heureusement, j’ai assez d’expérience pour faire abstraction au mieux, affirme la cycliste de 33 ans. Mais forcément, c’est impressionnant de voir l’autre tomber.»

Une mésaventure vécue en 2018 lors des championnats suisses: Emilie tombe et se déboîte le coude sous les yeux de Camille. «J’ai hurlé de douleur, se souvient la première. Elle aurait dû gagner la course. Au final, elle n’a terminé que troisième. Peut-être à cause de moi.»

À lire : Sportifs LGBT:«J’ai eu peur de ne plus trouver de club si je témoignais»

Côte à côte sur le circuit de Coupe du monde, les deux femmes le sont aussi en dehors puisqu’elles habitent ensemble à Bienne. Amour et rivalité font-ils bon ménage? «Mon esprit de compétition me suit dans la vie de tous les jours, reconnaît Emilie Siegenthaler. Je suis quelqu’un de très perfectionniste, parfois de manière obsessionnelle. Je peux être très dure avec moi-même. Avec les années, j’essaie de prendre du recul, mais ce n’est pas toujours facile.»

Ce trait de caractère, signe distinctif des athlètes de haut niveau, fait parfois des étincelles entre les deux cyclistes. La concurrence peut se matérialiser sous des formes inattendues. «Même quand on cuisine un œuf poché, on se tire la bourre, rigole Emilie Siegenthaler. Mais notre cohabitation se passe très bien. Même en temps de confinement.»

Le coach les tenait éloignées

La trentenaire a parfois eu plus de difficulté à vivre librement. «Plus jeune, j’avais moins les armes pour répondre.» Encore adolescente, Emilie Siegenthaler faisait partie du cadre national de VTT en cross-country. Elle sortait alors avec une autre coureuse de l’équipe. «L’entraîneur de l’époque n’a pas su gérer la situation. Sous la pression des parents de ma copine, il nous séparait constamment, nous empêchait de nous voir. Cela a été dur à vivre. Le coach a eu peur d’une situation qu’il ne connaissait pas, pour laquelle il n’était pas formé.»

Emilie Siegenthaler (à droite) et Camille Balanche font partie des meilleures descendeuses de la planète. Sur le circuit de la Coupe du monde, les deux Biennoises n’ont jamais dû passer leur relation sous silence. (Dan Hearn)

La Biennoise n’a jamais caché son homosexualité dans son sport. «Je n’ai pas reçu de remarque ou d’attaque. Un esprit de famille relie les gens sur le circuit. Cela explique le fait que mon homosexualité et ma relation avec Camille ne soient pas un problème. Tout le monde nous accepte telles que nous sommes.»

À lire: Des clubs «homologays» en Suisse romande

En Coupe du monde, aucun athlète masculin n’a fait son coming out. «Mais je veux croire qu’il serait possible d’être accepté de nos jours, se projette Emilie Siegenthaler. Surtout dans un cercle aussi petit et ouvert que la descente. Les mentalités changent, et surtout: un rideur reste un rideur.»

À lire: «Il est impossible d'être un jeune homme gay et de jouer au hockey à haut niveau»

Elle ajoute toutefois: «Être un homme homo est encore plus difficile à cause de préjugés ancrés dans les mœurs. Il existe des hommes gays virils et des hétéros plus efféminés. La société se diversifie et s’étoffe de personnalités variées et moins «orthodoxes». Il est temps que les gens s’en rendent compte.»