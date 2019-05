Rougeole: la rumeur nuit à la vaccination solidaire

Cent soixante-six: c’est le nombre de cas de rougeole déclarés en Suisse depuis janvier 2019, soit presque huit fois plus qu’à la même période l’année passée. La recrudescence de la maladie ne se limite pas à notre pays. En février, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonçait une flambée mondiale. La cause? Un recul général de la vaccination.

Souvent considérée à tort comme une maladie infantile bénigne, la rougeole touche tous les âges. Les premiers symptômes ressemblent à la grippe: rhume, toux et irritation des yeux. Apparaissent ensuite la fièvre et les plaques rouges caractéristiques. Aucun traitement n’existe. La plupart du temps, la guérison est spontanée dans un délai de 5 à 10 jours. Dans 17% des cas cependant, des complications surviennent. Les plus graves sont la pneumonie et l’encéphalite, qui peut entraîner des séquelles cérébrales. Au niveau mondial, la maladie est mortelle dans un cas sur mille.

Une fraude historique

Depuis 1963, la vaccination permet de s’en prémunir. Pourtant, de plus en plus de parents hésitent à vacciner leurs enfants contre toutes sortes de maladies (lire l’encadré). Dans le cas de la rougeole, la suspicion a été alimentée par une étude frauduleuse parue en 1998 dans la revue scientifique «The Lancet».

En se fondant sur douze cas, le gastro-entérologue britannique Andrew Wakefield affirmait l’existence d’un lien entre le développement de l’autisme et la vaccination ROR (rougeole-oreillons-rubéole). Dix ans plus tard, sa fraude est démasquée. L’article est retiré pour falsification des données et Wakefield est radié de l’Ordre des médecins britanniques. De nombreuses études épidémiologiques ont confirmé l’absence de lien entre le vaccin et l’autisme. La dernière en date, une étude danoise parue en mars 2019 dans «Annals of Internal Medicine», a suivi plus de 650 000 enfants.

Pourtant, la crainte de l’autisme continue d’apparaître dans l’argumentaire contre la vaccination. «Il a été prouvé que les fake news se répandent six fois plus vite qu’une information véridique», déplore le Dr Alessandro Diana, médecin responsable de la pédiatrie à la Clinique des Grangettes et pédiatre infectiologue aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Et si cette fausse information circule encore, c’est qu’elle trouve son public.

«L’autisme est une maladie terrible dont on ne connaît pas la cause, développe le Dr Pierre-Alex Crisinel, pédiatre infectiologue au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Quand un diagnostic est posé, le réflexe des parents est de trouver une explication. Cela permet de diminuer la culpabilité et l’angoisse liées à l’événement.»

Le seul lien entre le diagnostic de l’autisme et le vaccin ROR est un lien de calendrier: c’est entre la première et deuxième année de vie que les deux ont lieu. Le mécanisme de l’autisme commence bien avant, mais le développement de l’enfant ne permet pas encore de remarquer ses manifestations.

Objectif: 95% de personnes vaccinées

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Chaque accès de toux ou éternuement produit un nuage d’aérosol capable de transmettre le virus. Ces minuscules gouttelettes sont en effet chargées de virus et restent en suspension dans l’air. Elles peuvent ensuite être respirées par d’autres.

On estime que, par ce mécanisme ou par le contact avec des mains mal lavées, une personne atteinte de rougeole en contamine vingt autres. C’est dix fois plus que la force de contagion de la grippe. Une personne malade risque de transmettre le virus à celles et ceux n’ayant pas la possibilité de se vacciner: les immunosupprimés, les nouveau-nés et les femmes enceintes.

Des profils particulièrement susceptibles de développer des complications. «Il ne faut donc pas uniquement se vacciner pour soi, mais aussi pour les autres», soutient la Dre Christiane Petignat, médecin adjointe au médecin cantonal vaudois. Afin de pouvoir éradiquer la maladie, au moins 95% de la population doit être vaccinée.

«Dès que cette couverture descend, la maladie ressurgit, souligne le Dr Crisinel. Il faut donc faire un effort de sensibilisation constant et proactif.» Une stratégie qui passe par une meilleure empathie avec les parents ayant des doutes sur la vaccination. «Ceux qui ne veulent pas vacciner pensent le faire pour le bien de leurs enfants, argumente le Dr Diana, responsable d’une consultation à l’écoute des vaccino-hésitants. Aligner les études qui leur donnent tort engendre un sentiment d’agression, qui risque de fermer la discussion.»

Pour éviter cet écueil, le médecin prône l’éducation à internet. Pour faire le tri entre l’info et l’intox, il préconise les sites gouvernementaux et Google Scholar pour les recherches en ligne. «Le but n’est pas de convaincre, mais de donner au citoyen les informations nécessaires pour qu’il prenne une décision éclairée», conclut le Dr Diana.

En collaboration avec Planète Santé. (Le Matin Dimanche)