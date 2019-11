Le road-trip de faux-monnayeurs se déroule à travers la Suisse

Les faits remontent à deux ans, mais cette commerçante d’une boutique de prêt-à-porter de La Chaux-de-Fonds s’en souvient comme d’hier. «Un jour, un jeune homme s’est présenté à la boutique. Il était poli, bien sous tous rapports. Trop pour être honnête.» Le client cherche un cadeau pour sa copine. Il a un petit budget, explique-t-il, et son amie aime les couleurs douces, comme le beige. Il choisit une écharpe et demande à payer en euros, car il habite de l’autre côté de la frontière.

«J’ai accepté mais une chose m’a titillé, se souvient la vendeuse. Il a sorti un billet de 100 euros de sa poche plutôt que de son porte-monnaie.» Pour apaiser ses doutes, une amie postière vérifie le billet avec un stylo, tout semble en ordre.

«Une heure plus tard, un autre débarque. Une dégaine pas possible, des cheveux gominés et un costume qui semblait tout droit sorti des années 20. Il me rejoue le même scénario, avec un billet de 500 euros. La combine est devenue évidente.»

Effectivement, après l’avoir porté à la banque, le billet de 100 euros s’avère être une contrefaçon. «Toutes les copines des autres boutiques s’y sont fait prendre, à coup de 200, 300 euros, poursuit la commerçante. La police nous a demandé pourquoi nous n’avions pas vérifié. Ils sont gentils, mais lorsqu’on a du monde, on ne va pas s’amuser à passer tous les billets sous la lumière.»

Comme beaucoup d’autres, ces commerçants ont été la cible de l’une des bandes de jeunes Français ayant écumé la Suisse à l’automne 2017. Arrêtés entre novembre 2017 et février 2018, six d’entre eux ont été condamnés à la fin du mois d’octobre par le Tribunal pénal fédéral (TPF), principalement pour escroquerie et mise en circulation de fausse monnaie.

Le chef de la bande, Naïm*, 20 ans alors, a été condamné à 42 mois de prison. C’est lui qui est parti jusqu’à Naples pour chercher les faux billets d’euros (lire encadré), qu’il est parvenu, avec ses comparses, à écouler pour une valeur de 27 300 euros. À leurs arrestations, il en restait encore pour plus de 11 800 euros dans leurs poches. «Ces billets sont d’une qualité remarquable», précise l’avocat de Naïm, Me Jacques Piller. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’amie postière de la vendeuse chaux-de-fonnière n’est pas parvenue à détecter la contrefaçon avec son stylo: avec les coupures napolitaines, on est loin des billets imprimés à la maison.

Rapides et efficaces

La partie plaignante était ainsi constituée de 74 magasins, répartis dans 15 cantons différents. Mais les lésés sont sûrement bien plus nombreux. Au total, la bande a été repérée dans plus de 230 magasins, pharmacies et cafés, selon l’enquête de police. «Les criminels ont agi rapidement dans près d’une vingtaine de cantons», précise la police fédérale (Fedpol), qui détaille le mode de fonctionnement de ces bandes, qui ne sont en réalité que des petites mains d’un réseau aux ramifications internationales. «Le chef de la bande recrute des jeunes, parfois des mineurs dans les banlieues françaises, du côté de Lyon, Saint-Étienne, explique l’un de ses porte-parole. Ce sont de petites frappes connues des services de police français pour de petits délits.»

Naïm, comme ses complices, est effectivement l’un de ces petits délinquants multirécidivistes de banlieue «qui a, dans sa vie, presque passé davantage de temps en prison qu’en liberté», résume Me Jacques Piller. «Le responsable s’arrange pour avoir les faux papiers, organiser les déplacements en Suisse, les hôtels», poursuit Fedpol. Hôtels payés, évidemment, avec de faux billets, comme le démontre la présence d’établissements bernois dans la liste des plaignants.

En Suisse, Naïm répartit les troupes – six jeunes adultes âgés de 18 à 33 ans ainsi que cinq mineurs – qui se divisent en petits groupes de deux à quatre individus. Tous ne se connaissent pas forcément, seul Naïm fait le lien entre eux. Entre septembre 2017 et février 2018, ils se lancent sur les routes aux quatre coins du pays, avec des effets de va-et-vient, dans la même région mais également parfois le même magasin, à tour de rôle.

«Ils écumaient autant les centres commerciaux que les petits magasins, confirme l’avocat de l’un des condamnés, Me Valentin Aebischer. Et ils visaient principalement les coins loin des frontières, où les gens sont moins habitués à ces pratiques. À Genève, forcément, on se méfie plus.» On retrouve leurs traces dans un magasin de montres de Stans (NW), un kiosque à Oberuzwil (SG) ou à la Migros de Schönbühl (BE). À l’instar de La Chaux-de-Fonds, la Suisse romande et ses frontières n’ont toutefois pas été en reste (voir infographie ci-dessous).

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir.

Plus les vendeurs sont sous pression, plus le risque d’éveiller les soupçons diminue. La période des Fêtes, synonyme de fortes affluences, présente un terrain propice. Après deux vagues opérées dans le canton de Neuchâtel, début et fin novembre, la police écroue François*, 21 ans, qui au final écopera de 24 mois de prison. Cette arrestation n’empêche pas le reste de la bande de continuer son épopée. On les retrouve à la mi-décembre à Lucerne, puis à Noël à Saint-Gall, où ils écoulent des billets de 100 euros.

Entre le 21 et le 23 décembre, la police reçoit pas moins de 15 signalements. Cette fois, c’est Sohan*, 20 ans, qui est pris la main dans le sac. «Il n’est pas impossible que d’autres «touristes criminels» continuent de profiter du shopping de Noël pour écouler de faux billets», prévient alors la police saint-galloise. Effectivement, une partie des troupes se balade également dans le coin à ce moment-là. Ils sont arrêtés lors d’un coup de filet de la police, le 30 décembre, dans le canton de Nidwald. Le dernier, Marek*, se balade encore aux Grisons jusqu’en février 2018, avant d’être, lui aussi, placé en détention.

Lascars indemnisés

Une fois le pot aux roses découvert, difficile de retenter le coup dans la même région. Notre commerçante du Pod n’accepte plus les euros depuis l’incident. «Même pour dépanner une bonne cliente. Il y a assez de bancomats autour.» Selon Fedpol, d’autres bandes continuent de sévir, mais elles se seraient déplacées vers le sud de l’Allemagne.

Pour certains membres de la bande lyonnaise, l’opération semble avoir tourné à merveille, et ce malgré le passage par la case prison. Sohan, Marek et un autre comparse, Alexandre*, seront carrément indemnisés. «Pour mon client, c’est le jackpot, commente Me Valentin Aebischer, qui a défendu Sohan. Avec la police fédérale, les procédures sont très longues – et donc les mises en détention aussi. Résultat, mon client a fait 83 jours de prison en trop. J’avais pourtant bien dit au procureur de le relâcher!»

Résultat, la Confédération suisse lui versera une indemnité de 12 450 francs. Marek touchera carrément 26 800 francs pour ses 268 jours de détention excessive. Le montant de l’indemnité d’Alexandre, pour ses 80 jours en plus, reste encore à définir. Et ces sommes ne sont pas déductibles des frais de justice dont les condamnés sont censés s’acquitter. «De toute façon, je doute fort qu’un petit délinquant lyonnais se précipite pour régler ses factures en Suisse», fait remarquer Valentin Aebischer. Pourquoi le Ministère public s’obstine-t-il à maintenir ces détenus en prison, alors que la Suisse a finalement plus à y perdre qu’à y gagner? Le MPC se contente de répondre qu’il a fait appel «contre la quotité de la peine à laquelle certains prévenus ont été condamnés».

* Tous les noms ont été modifiés.