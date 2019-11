Ralph Krueger: «Je me sens frais»

Seuls l’emblème et le décor ont changé. Des sabres qui s’entrecroisent ont remplacé la croix blanche, le rutilant KeyBank Center s’est substitué aux patinoires décaties de province où l’équipe de Suisse avait l’habitude de se produire pendant la ribambelle de matches amicaux qui se tenaient chaque année. Même s’il a abandonné quelques cheveux, Ralph Krueger (60 ans), qui dirige le club de NHL de Buffalo depuis le début de la saison, ne semble pas subir l’érosion du temps.

Titulaire d’un passeport suisse depuis l’été 2019, il a toujours la même posture théâtrale, toujours ce même enthousiasme communicatif, toujours cette même capacité à fasciner un auditoire lorsqu’il se présente derrière un micro, avec sa voix rauque et puissante. «Il a souvent de bonnes histoires à raconter», témoigne un reporter du «Buffalo News». Il n’a également rien perdu de son attitude solennelle et patriotique durant les hymnes nationaux où les faciès sont captés par les caméras.

Mais, au fait, que fait-il là, à l’un des 31 postes les plus convoités de la planète hockey? Comment cet ancien hockeyeur ordinaire, devenu sélectionneur d’une petite nation (la Suisse), avant d’assumer pendant cinq ans la présidence d’un grand club de football de la Premier League anglaise (Southampton), se retrouve-t-il à un poste aussi en vue (coach principal des Sabres de Buffalo)? «Je n’avais pas de plan de carrière, raconte-t-il dans un salon cossu du KeyBank Center. Tout s’est fait rapidement, j’ai reçu un coup de fil, le directeur général des Sabres m’a proposé le job et j’ai dû prendre ma décision en trois jours. Comme je suis un homme de défis…»

«Je ne suivais plus le hockey»

Le challenge lui permet de retrouver une sensation perdue dans les hautes sphères du football: «À Southampton, j’avais l’impression d’avoir achevé ma mission. Dans les bureaux, même si j’ai appris énormément sur la gestion d’une entreprise sportive, je m’amusais moins. J’ai aimé l’expérience, mais je reste un homme de terrain. L’odeur du vestiaire, l’adrénaline des matches, tout ça me manquait.»

Pendant six ans pourtant, si l’on fait abstraction d’une parenthèse pour coacher le Team Europe à la Coupe du monde 2016, Ralph Krueger n’avait pas suivi l’évolution et l’actualité de son sport. «Mon seul lien avec le milieu, c’était Justin, mon fils, qui joue à Berne. Mais comme j’étais bien occupé avec Southampton et que le décalage horaire ne me permettait pas de suivre sérieusement la NHL, j’étais devenu un étranger à mon propre sport.»

Pour la première fois depuis longtemps, le Général Ralph a été confronté au doute. Même s’il disposait d’un peu de temps pour potasser la matière et s’informer auprès des membres de son réseau, dont l’entraîneur star Mike Babcock, congédié par Toronto le 20 novembre, était-il toujours dans le coup? «Il m’a fallu deux entraînements pour chasser ces peurs, se souvient-il. Dès le troisième jour, je me suis senti dans mon élément, avec le même plaisir qu’un gosse devant une crème glacée.»

Il cherche ses mots, hésite, puis glisse une confidence: «J’étais resté tente ans dans le milieu du hockey, sans jamais opérer de coupure. Je ne m’en rendais probablement pas compte, mais j’étais usé. Ces années passées dans un autre environnement m’ont permis de me ressourcer. Aujourd’hui, je me sens frais comme je ne l’avais plus été depuis fort longtemps.»

D’autant que ce qu’il a (re)découvert n’a que peu de similitudes avec ce qu’il a quitté en 2013. «Je ne dirige plus le même sport, constate-t-il. Les nouvelles règles ont accouché d’un jeu basé sur la vitesse. Mais le plus grand changement, c’est le développement athlétique des joueurs, qui savent désormais tout faire.» Un rictus se dessine sur son visage: «En Suisse, on a parfois critiqué le jeu ultradéfensif que nous pratiquions. Individuellement, on était souvent moins forts que nos adversaires, on n’avait presque jamais la possession du puck. Mais on était doué dans le jeu sans la rondelle et en power play. C’est comme ça: comme coach, je dois m’adapter aux joueurs que j’ai.»

Cette faculté, comme le démontre son parcours, est devenue sa marque de fabrique. «Les gens m’ont régulièrement demandé ce que je faisais dans le monde du football quand j’étais en Angleterre. Mais, contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de différence entre les deux sports. À Southampton et à Buffalo, j’ai affaire aux mêmes profils de joueurs devenus des perfectionnistes et qui ne laissent plus rien au hasard.» Il se murmure cependant que le footballeur serait plus arrogant que le hockeyeur.

«C’est un mythe! Bon, c’est vrai, à Southampton, nous étions un petit club. Mais il n’y avait aucune arrogance dans l’attitude de ces footballeurs.»

S’il dirigeait l’équipe de Suisse de 2019, il ne trouverait que peu de points communs avec les sélections de ses années. Un exemple: en 2000, aux Mondiaux de Saint-Pétersbourg, les suiveurs étaient en émoi car un joueur d’American Hockey League (Michel Riesen) débarquait en renfort. Ralph Krueger en rit de bon cœur: «L’exemple est parfait pour illustrer les progrès incroyables du hockey suisse. Je l’avais toujours dit: il fallait qu’un attaquant perce en NHL pour en entraîner d’autres dans son sillage. Aujourd’hui, nous (ndlr: il dit vraiment nous) avons sorti des centres et des ailiers de top niveau mondial.» Fier: «Si vous saviez à quel point j’étais heureux de voir cette équipe gagner des médailles…»

«Je finirai ma vie en Suisse»

Il ne le dira pas, mais il a été à l’origine de la professionnalisation du développement des joueurs suisses, parmi lesquels figurait Patrick Fischer.

«Je ne suis pas étonné qu’il soit en charge de l’équipe nationale. Joueur, il démontrait déjà une attirance pour les aspects tactiques du jeu. Dans le vestiaire, il était du genre à parler schémas avec ses partenaires de trio.» Une certitude: le jour où Patrick Fischer donnera une nouvelle orientation à sa carrière, Ralph Krueger ne postulera pas pour lui succéder. «Je ne suis pas du genre à réaliser deux fois les mêmes choses», insiste-t-il.

Une autre certitude: une fois son aventure en NHL terminée, il jouira de sa retraite dans notre pays. «La Suisse, c’est chez moi. Mes enfants y ont grandi, j’y ai mes petits-enfants, mon épouse ne cesse d’effectuer des allers-retours pendant la saison. Nous avons un appartement à Wollerau et avons le projet d’y finir nos jours.»