Après les questions sur la santé, la 5G inquiète en matière climatique

«La 5G n’a pas été conçue pour réduire les émissions de CO2»

Françoise Berthoud, Ingénieure au CNRS à Grenoble et fondatrice d’EcoInfo, un groupement qui défend la sobriété numérique







La 5G peut-elle permettre à terme une réduction des émissions de CO2?



La réponse est probablement non, même si on ne peut jamais prédire l’avenir. En soi, la technologie 5G n’a pas été conçue pour cela, mais pour augmenter la quantité de données transmises et permettre tout un tas d’applications comme les véhicules autonomes ou encore l’internet tactile.



C’est justement parce qu’elle favorisera le télétravail, l’e-banking, ou encore l’agriculture connectée que certains opérateurs de téléphonie prétendent que la 5G est bonne pour l’environnement. C’est un a priori?



Oui, c’est un a priori. En réalité, on ne sait pas. Mais on sait en revanche que jusqu’à maintenant, on n’observe pas de réduction des émissions de gaz à effet de serre liée à l’utilisation du numérique. Pourtant, la 4G permet déjà de faire du télétravail et des tas de choses par rapport à la 3G. Mais cela n’a pas réduit la pollution des autres secteurs de façon substantielle, bien qu’on y ait beaucoup cru. Cela s’explique par une quantité de phénomènes comme les effets indirects et les effets rebonds, et surtout par le fait que notre modèle économique est resté inchangé. Raisonnablement, il n’est pas imaginable que la 5G en elle-même permette une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre sans autre action.



C’est la 5G en tant que technologie, la coupable, ou la manière dont nous pourrions l’utiliser?



Un peu les deux. L’économie a envie que la 5G se développe parce que cela permettra de mettre sur le marché de nouvelles applications, de nouveaux objets et concepts et que cela favorisera la croissance. Mais ce n’est pas de la croissance immatérielle. Ensuite, il y aura du marketing et du lobbying pour pousser à l’utilisation de ces objets. Or le citoyen aujourd’hui, à quelques exceptions, n’est pas en demande forte de 5G. Il y a une résistance par rapport à sa mise en place au sein de la population parce que les gens ne sont pas dupes.



Pourquoi est-ce polluant de regarder une vidéo en streaming ou d’envoyer un e-mail?



C’est polluant, parce que lorsque vous regardez une vidéo en streaming vous avez besoin d’un équipement extrêmement complexe à fabriquer et à produire. Un téléphone comme un ordinateur contient plusieurs dizaines de métaux et de composants différents. Ces matériaux sont extraits dans différentes régions du monde, puis assemblés et composés. Cela génère beaucoup de pollution puis de trafic pour construire cet objet que vous allez jeter, en moyenne, au bout de deux ans. Ensuite, la plupart des gens imaginent que leur téléphone sera bien recyclé mais ces objets ne sont pas conçus pour être recyclés de façon optimale. Et il y a la partie énergie. Il a fallu de l’énergie pour le produire, il en faudra pour le recycler et il faut de l’énergie pour transporter les données et stocker les vidéos.



Lorsqu’on parle de réchauffement climatique, on pointe du doigt les avions, la consommation, mais jamais le numérique. Pourquoi à votre avis?



Parce que c’est moins visible et plus complexe. Mais des estimations récentes disent que le numérique génère plus de gaz à effet de serre que l’aviation civile. Certains rétorquent que le numérique est utilisé par davantage de monde, ce qui est vrai. Mais c’est aussi un secteur qui croît plus vite que l’aviation: on parle de 8 à 9% par an! Et même si les énergies renouvelables se développent, l’extraction des métaux ne se fait pas avec des panneaux

solaires!