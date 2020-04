«La préparation à une pandémie a été négligée de façon irresponsable»

La pénurie d’équipements, des masques aux tests, a déterminé la stratégie du Conseil fédéral durant cette crise?

Il ne sera possible d’évaluer la stratégie du Conseil fédéral sur la gestion du coronavirus et du confinement que plus tard, nous avons besoin de recul. Mais il est déjà clair, aujourd’hui, que la Confédération a toujours basé ses recommandations sur le manque de ces produits de prévention ou thérapeutiques. La population l’a d’ailleurs remarqué depuis longtemps.

Aurait-on pu faire autrement?

Oui, bien sûr. En un mot: la gestion de crise du Conseil fédéral a été bonne, mais en amont, la préparation à une éventuelle pandémie et à la crise en découlant ont été négligées de façon irresponsable. Cela depuis des années. Car les initiés savaient qu’il y avait des lacunes. Dès 2018, uneexpertise du Pr Thomas Zeltner, ancien directeur de l’Office fédéral de la santé publique, montrait que le Service sanitaire coordonné était mal organisé. La répartition des compétences entre la Confédération et les Cantons n’est pas du tout claire. En 2018 encore, après plusieurs années de travaux, un plan de lutte contre une pandémie de grippe en Suisse a été publié – mais pas mis en œuvre.

Pourquoi n’a-t-on pas tenu compte de ce Plan de pandémie Influenza 2018?

Ce plan a été signé et publié par le directeur de l’Office fédéral de la santé publique, un juriste de l’administration, et par la Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie. Le plan est formulé de telle manière que chacun est toujours un peu responsable, de l’entretien préventif des masques de protection, des médicaments antiviraux, des désinfectants, etc. Mais personne ne dirigeait l’ensemble. Personne ne contrôlait. L’OFSP a laissé s’embourber la mise en application du plan dans cette confusion diffuse des responsabilités. Quant à la Commission fédérale en cas de pandémie, impliquée au moment de la préparation, elle n’a certainement plus été invitée ensuite par l’OFSP. J’ai questionné plusieurs protagonistes. Leur réponse est toujours la même: «C’est l’autre qui était responsable.» Tout cela était dispersé, réparti entre l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral de l’approvisionnement économique du pays, les directeurs cantonaux de la santé, la pharmacie de l’armée, le Service médical coordonné, les hôpitaux. Tout le monde avait une certaine responsabilité, mais personne n’était responsable de l’ensemble. Le «coupable», c’est la complexité du système.

Que penser de cette façon de faire de nos dirigeants de crise, Daniel Koch ou Alain Berset en tête, des «héros» de la nation?

Dans le contexte du manque de produits médicaux, le Conseil fédéral a pris des décisions correctes et importantes à partir de mars 2020. On est ainsi parvenu à gagner la confiance de la population, ce qui est crucial dans les situations de crise. Certes, il y a eu aussi une certaine personnalisation autour de Daniel Koch ou d’Alain Berset, mais le plus décisif, pour gagner cette confiance, c’est ce sentiment d’avoir affaire à un gouvernement uni.

La dilution des responsabilités, vous la pensez intentionnelle, institutionnelle?

C’est la question centrale, mais je ne veux pas y répondre ici ouvertement. En tant qu’ancien initié, je connais bien l’organisation, et j’ai mon opinion personnelle.

N’est-ce pas le génie du fédéralisme? Le prix de la stabilité des institutions?

C’est en partie vrai. Historiquement, la Suisse n’aurait pas survécu si elle n’avait pas été organisée selon un modèle fédéral. Mais dans les situations de crise, un leadership central temporaire est indispensable. Lors de la crise bancaire de 2008, trois ou quatre personnes avaient géré les choses très vite, au départ sans l’ensemble du Conseil fédéral et sans le parlement. Notre société du risque exige une structure de gestion nationale claire face à la mondialisation, à la fois temporaire et rapide.

Dans le «Tages-Anzeiger», vous avez dit que le poids des lobbies conduit à ne pas écouter les alertes. Comment cela?

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays est organisé sur une base semi-privée. Le directeur est à temps partiel et travaille en tant que manager chez Alpiq. Le responsable des médicaments et des produits médicaux est un directeur du groupe Vifor Pharma. Un petit fonctionnaire fédéral dirige le bureau. Ce système est souvent efficace, mais il dépend complètement des lobbies. Le lobby automobile a fait en sorte que l’essence soit stockée pendant plus de cinq mois en cas de crise. Pour l’agriculture, les engrais artificiels étaient stockés pour une année entière. Mais il n’y avait aucun lobby en Suisse pour les masques de protection. Les responsables des pharmacies des hôpitaux signalaient que les antibiotiques et certains médicaments de base stockés étaient trop rares. Personne n’a jamais répondu non plus à la critique selon laquelle les principes actifs nécessaires à la production de médicaments génériques en Suisse provenaient principalement de Chine. Changer cela n’était pas dans l’intérêt de l’industrie pharmaceutique!

La politique de la santé, en Suisse, n’est pas axée sur le remboursement des frais de prévention: cela doit changer?

Je crois effectivement que la manière de faire concernant la prévention dans le secteur de la santé doit être réorganisée, et aussi financée. Le système actuel, avec les paiements forfaitaires par cas (ndlr: système DRG) ne compense que les soins directs pour le patient. Le stockage, les réserves de capacité et les soins préventifs ne sont pas remboursés. Ceux qui entretiennent des entrepôts coûteux sont donc pénalisés. À l’avenir, un concept de soins préventifs, avec un mandat de prestations aux hôpitaux, sera nécessaire; les Cantons devront payer ces prestations à l’hôpital.

Pensez-vous que la bataille du SECO contre les «coûts de la réglementation», a contribué à la crise? On écoute trop les milieux économiques?

Le Secrétariat d’État à l’économie et l’Union suisse des arts et métiers dénoncent depuis des années les contrôles alimentaires, les réglementations de protection du travail et de l’environnement, les obligations de stockage et autres mesures de protection étatiques comme des «coûts bureaucratiques». Le SECO, néolibéral, souhaite même une loi avec un «frein aux coûts réglementaires». Mais le SECO ne parle jamais des coûts de la déréglementation, qui sont désormais mis en lumière avec cette crise. Il faut mettre un terme à ce débat idéologique insensé.

Il y a une différence culturelle dans l’approche de la crise entre les Romands et les Alémaniques?

Oh, les différences culturelles entre la Suisse alémanique et les Latins, mais aussi entre la ville et la campagne, sont un fait. Dans ma carrière, j’ai toujours dû vivre avec le problème du Röstigraben: au sein de la Déclaration de Berne, comme secrétaire central du PS suisse, directeur de la Fédération suisse des amis de la nature, ou comme Monsieur Prix. En Suisse romande, les gens pensent plus étatiquement. C’est parfois utile, parfois moins!

Que les ministres en première ligne, Berset et Parmelin, soient Romands, a-t-il une importance dans la manière dont les Alémaniques ressentent la crise?

Oui, bien sûr. Berset et Parmelin ont joué un rôle de premier plan. Je crois que c’est également très apprécié et largement accepté en Suisse alémanique. En tant qu’ancien initié je vous avoue que je suis heureux, dans cette crise, que le patron du Département de l’économie soit un UDC. Et pas un pur libéral, qui appelle tous les jours Zurich pour demander à EconomieSuisse ce qu’il doit faire. Parmelin a agi de manière pragmatique, il a contrôlé le SECO, notoirement d’obédience antiétatique, et aussi écouté attentivement les partenaires sociaux.