«Il ne sera pas possible de rouvrir les classes le 11 mai»

Pourquoi ne faudrait-il pas rouvrir les écoles le 11 mai?

Parce que toutes les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas réunies. Lors de sa conférence de presse, le Conseil fédéral a insisté sur les mesures de distances sociales, et notamment la question des 2 mètres qui doivent être respectés. C’est juste impossible à faire dans une classe normale, avec un enseignant et 20 à 25 élèves.

Les syndicats des autres cantons sont-ils avec vous?

Je n’ai pas entendu de différence au niveau romand. Au niveau alémanique, je ne peux pas me prononcer.

De quoi avez-vous peur?

De relancer l’épidémie dans les classes. Nous n’avons aucune garantie permettant d’assurer que les enfants ne sont pas des vecteurs de la maladie. Les assurances données par Daniel Koch pour la Confédération sont contestées par d’autres prises de position scientifiques.

Oui, mais vous avez choisi vos experts. Le Pr Raoult, à Marseille, dit que l’épidémie est bientôt finie…

Les experts ne sont pas d’accord, et c’est bien le problème. Nous demandons que la décision de rouvrir les écoles soit prise sur la base d’études scientifiques qui sont publiées et incontestables. Quand on aura ces éléments susceptibles de rassurer tout le monde, les enseignants, mais aussi les parents, on pourra se demander comment garder ces 2 mètres de distance dans les écoles.

En Suisse, l’âge moyen de mortalité est de 84 ans. Ces gens ne vont plus à l’école…

C’est exact. Mais dans les statistiques, on trouve aussi des cas confirmés de malades âgés de 0 à 19 ans. Nous souhaitons donc obtenir de l’OFSP des réponses claires et rassurantes sur ces questions. L’autre élément important sera de savoir quelles sont les recommandations sanitaires en classe. Faudra-t-il porter des masques, et garder 2 mètres de distance? Si on en reste là, ce ne sera pas possible de rouvrir des classes le 11 mai avec un enseignant et 20-24 élèves. C’est pour cela que nous appelons à une rentrée progressive, par vagues et par petits groupes.

À côté des infirmières et des soignants en EMS, voire des coiffeuses ou des physios, qui travaillent tous à moins de 2 mètres, vous allez passer pour des planqués…

Des enseignants ont accueilli des élèves durant tout le confinement. Notre volonté, c’est de garder une discipline sanitaire. À l’hôpital, le personnel et les patients doivent disposer de matériel de protection. Or la question des masques dans les écoles n’est pas réglée. Après, il faudra voir si et comment on peut enseigner quand tout le monde porte un masque.

Vous n’avez pas envie de revoir vos élèves?

Oui, c’est clair et net, mais dans un cadre sûr. C’est pour cela que nous suggérons de reprendre l’école par vagues, et pas forcément avec tous les élèves en même temps. Il y a un intérêt à recommencer avant juillet, pour recréer du lien. La question pédagogique, celle du programme, se posera à partir du mois d’août, quand il faudra mettre en place des appuis spécifiques pour les élèves qui ont rencontré des difficultés durant le confinement.

En somme, vous suggérez de mettre tout le monde en vacances jusqu’à fin août?

Ah non, je n’ai pas dit ça! L’idée, ce n’est pas de fermer les écoles jusqu’aux vacances. On peut très bien imaginer de commencer de façon progressive. On peut aussi imaginer de convoquer les plus jeunes entre 8 heures et midi, et d’avoir les plus grands entre 13 heures et 17 heures. Cette souplesse est imaginable. Il n’y a pas de bonne réponse, il faudra faire le plus juste possible en fonction de la situation.

L’EPFL décale ses examens en août. Êtes-vous prêts à faire passer des examens de certificat et de maturité durant les vacances?

Le Canton de Vaud est l’un des seuls à faire passer des examens à la fin de l’école obligatoire. On pourrait parfaitement imaginer que, cette année, il n’y en ait pas, comme ça se fait dans d’autres cantons romands. Je préférerais qu’on prenne du temps avec les élèves pour des éléments pédagogiques, plutôt que pour des examens. Enfin, pour ce qui est des vacances, la CDIP (ndlr: les chefs cantonaux) s’est déjà prononcée sur cette question. Elle a indiqué que les vacances scolaires ne seront pas touchées, que le calendrier des vacances ne sera pas modifié, et que le temps des vacances ne sera pas utilisé pour de l’enseignement.