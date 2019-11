Les pieds dans l’eau, Rotterdam attend le grand déluge

Ben passe presque tous les jours avec sa maman devant les vaches flottantes. Il aime contempler l’imposant cube métallique, porté par les vagues avec une sorte de légèreté et de grâce. Du haut de ses 4 ans, il a tout compris: «Les vaches boivent l’eau tout autour et fabriquent mon lait.»

La ferme flottante, dernière folie architecturale d’une ville qui a les pieds dans l’eau. La trentaine de vaches installées depuis quelques semaines sur leur radeau dans une partie du port de Rotterdam provoque son lot de réactions, entre les adeptes d’une nouvelle forme d’agriculture locale et les défenseurs des animaux qui s’inquiètent du mal de mer des bovins. «C’est un gadget, sourit Dirk Van Peijpe, qui nous accueille dans son bureau d’urbanistes à un jet de pierre de là. Mais cela montre bien les défis qui nous attendent ces prochaines années et notre capacité à y répondre.»

La première ferme flottante du monde accueille depuis cet été une trentaine de vaches. Photo: Nacho Calonge/Getty.

Les Hollandais ont coutume de dire que «si Dieu a créé le monde, nous avons créé les Pays-Bas». Imaginez une cité, dont 85% du territoire est sous le niveau de la mer, avec un pic de moins 7 mètres dans certains quartiers! Une ville qui s’est modelée sur son delta, bâtissant des remparts par endroits, reculant à d’autres. «Nous avons appris à cohabiter avec l’eau, c’est dans notre ADN, explique l’urbaniste, impliqué dans une foule de projets qui ont tous pour maître mot l’adaptation. En 2005, alors qu’Al Gore parlait du réchauffement planétaire, nous nous posions déjà la question d’une possible montée des eaux.»

Une digue qui s’exporte

Un ouvrage de cette ville pionnière se dresse depuis vingt ans à l’entrée du canal portuaire, tel le Colosse de Rhodes. Un barrage amovible formé de deux bras d’acier gigantesques, aussi long que la tour Eiffel et trois fois plus lourd. En cas de tempête, à marée haute, avec une montée des eaux de plus de 3 mètres, les bras se referment sur le fleuve, créant un mur protecteur.

«Ça ne s’est passé que deux fois depuis la création et nous étions en dessous des 3 mètres, confie Jeroen Kramer. Mais c’était une attraction.» Le système est géré par ordinateur et se base sur les prévisions météo, vingt-quatre heures à l’avance. «C’est une grosse affaire à chaque fois, car il faut deux heures pour fermer la digue. Nous prévenons les bateaux huit heures avant. C’est une voie très fréquentée, 300 navires l’empruntent chaque jour.» Pour Rotterdam, les prévisions des experts du climat tablent sur une hausse du niveau des mers d’un mètre d’ici 2100. Les responsables du barrage pensent devoir procéder à la manœuvre une fois tous les cinq ans.

La digue inspire. «Des délégations du monde entier viennent nous voir chaque semaine. Saint-Pétersbourg a la même, nous travaillons avec Venise, Londres ou La Nouvelle-Orléans sur des projets similaires.»

Des toits verts partout

«Protéger c’est bien, mais notre vision est plus vaste, explique Dirk Van Peijpe. Les pompes, les gens ne les voient pas.» D’où la construction de cette place en forme de cuvette, dans un quartier populaire derrière la gare. Amphithéâtre, terrain de basket et skate parc par temps sec, le Water Square sert de bassin de rétention en cas de grosses intempéries et relâche ensuite l’eau dans les canalisations. «Nous avons demandé aux habitants d’imaginer cet endroit avec nous. C’était important, car aujourd’hui, chaque enfant de Rotterdam sait à quoi il sert.»

Le Water Square, réservoir d’eau de pluie. Photo: Jeroen Musch.

Le Water Square, Wouter Bauman le voit chaque jour lorsqu’il monte sur le toit de son immeuble. Il fait partie de ces jardiniers bénévoles qui entretiennent le plus vieux toit vert d’Europe, le DakAkker. Et un des plus grands. Sur 1000 m2 , carottes, radis, fleurs et salades poussent au long des saisons, entourés par les gratte-ciel. Sa présence dans les guides comme un des lieux à ne pas manquer à Rotterdam n’a pas été facile à gérer.

«Des hordes de touristes déposaient leurs valises dans les escaliers et montaient pour tout piétiner. Il a fallu mettre des règles.» Aujourd’hui, le DakAkker est une sortie scolaire incontournable et Wouter rêve de rallier à sa cause les propriétaires des toits goudronnés aux alentours.

Avec 1000 m2, le DakAkker est l’un des plus grands toits verts d’Europe. Photo: VL.

70 millions investis par an

«La coopération du privé dans notre stratégie est essentielle, résume Johan Verlinde, responsable auprès de la Municipalité du plan d’adaptation climatique. 40% de la surface est publique, le reste appartient aux privés, ce sont eux qu’il faut convaincre.» C’est 70 millions d’euros qui sont investis chaque année dans les projets de gestion de l’eau. Et la ville vient de débloquer un budget supplémentaire de 50 millions sur quatre ans, qui fait la part belle aux toits verts. Car Rotterdam ne cesse de grandir, 50 000 nouveaux bâtiments seront construits cette prochaine décennie. «Il y a beaucoup d’énergie, les gens sont conscients de l’enjeu, mais on a besoin de tout le monde et on ne va pas assez vite.»

Le mot d’ordre est clair. Traumatisée par le raz-de-marée de 1953 qui avait fait 1800 morts, Rotterdam ne se laissera plus jamais surprendre.

Vidéo: Rijkswaterstaat, part of the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment, Province of Zuid-Holland, Delfland Waterboard, Metropolis Film