Un microvéhicule biennois veut conquérir nos villes

On pourrait le comparer à un œuf sur roues. Sortes d’hybrides entre un vélo et une voiture, les monoplaces en libre-service de la start-up Enuu se font de plus en plus visibles en ville de Zurich. Après un démarrage en douceur et le lancement de 20 véhicules en septembre dernier, la société en compte désormais 80. Elle veut en déployer 150 d’ici à la fin du mois.

Sur les bords de la Limmat, véritable laboratoire suisse de la micromobilité partagée, la minivoiture seelandaise aura à jouer des coudes parmi les flottes de trottinettes électriques et de vélos. Sur le fond, Enuu compte séduire grâce au même argument que ces derniers: le monoplace électrique léger qu’elle met à disposition représente un moyen de transport écologique pour effectuer de courtes distances en ville.

Mais pour se distinguer, elle mise sur cet atout: «Nos véhicules offrent plus de sécurité et de confort», affirme Luca Placi, un des deux cofondateurs.

L’idée est née à Bienne, siège de la jeune pousse, où ces anciens étudiants en ingénierie ont lancé leurs premiers véhicules, à la fin de 2018, après une phase-test sur le campus de l’EPFL. Dans la cité seelandaise, Enuu s’est déjà fait un nom avec près de 2000 utilisateurs inscrits et 13 000 courses effectuées, après une année d’exploitation.

Contraction des mots anglais «Efficiency» et «New», l’entreprise nourrit de grandes ambitions. Le déploiement zurichois marque le début d’une phase de croissance nationale. Dans l’immédiat, Enuu cible Bâle, avant de s’attaquer à Berne et la Suisse romande.

D’ici à la fin de l’année, la société vise le lancement de son service à Genève. Puis à Lausanne en 2021. Des discussions sont en cours dans les deux villes pour obtenir les autorisations nécessaires. Une expansion internationale est aussi au programme. En septembre dernier, Enuu levait 1,4 million de francs pour soutenir ses efforts.

Pas plus de 30 km/h

Comment ça marche? Pour utiliser le mini-véhicule, il suffit d’être majeur et de disposer au moins d’un permis pour vélomoteurs (M). Grâce à une application pour smartphone, l’utilisateur peut, à toute heure, localiser l’engin le plus proche, le réserver et le déverrouiller. Difficile de rater le tout petit bolide blanc sur quatre roues.

De fabrication chinoise, il mesure 1 m de large, 1,9 m de long et 1,4 m de haut. Équipé d’un guidon, d’un frein à main, d’un essuie-glace, d’une marche arrière et de clignotants, il se conduit comme un scooter, avec l’avantage de pouvoir rouler sur les pistes cyclables. La vitesse maximum est de 30 km/h, l’autonomie de 50 km. Pas besoin de s’occuper de recharger les batteries, c’est la société qui s’en charge. Installé dans le minivéhicule, le conducteur peut circuler à l’abri de la pluie. Il dispose aussi d’un peu de place dans le coffre pour mettre un bagage ou des courses.

Fidèle au principe du free-floating, le système ne prévoit pas de borne fixe de retrait ou de dépôt. Les monoplaces peuvent être garées sur n’importe quelle place de vélo, en fin de course. Mais la multiplication des engins en libre-service et l’utilisation parfois peu respectueuse du domaine public ont poussé les autorités zurichoises à fixer un cadre strict. Enuu doit aussi s’y plier. Si un véhicule est mal parqué ou qu’il gêne des piétons, il doit être déplacé. Un collaborateur de la start-up doit être joignable en tout temps pour s’en charger.

La location coûte 90 centimes de base puis 20 centimes par minute. Des tarifs moins élevés que la concurrence, se félicite Enuu, qui peut compter sur une autre source de revenus: le sponsoring. Ses minivéhicules peuvent en effet servir de plateforme publicitaire.

«De 18 à 88 ans»

Le concept séduit les Zurichois. Enuu revendique pour l’instant 400 utilisateurs et dix utilisations quotidiennes par véhicule. Les premières expériences montrent qu’un trajet dure en moyenne neuf minutes pour une distance de 1,5 km. Le principal groupe d’utilisateurs (45%) se compose de personnes âgées de 18 à 25 ans, «qui n’ont pas envie de posséder de véhicule et utilisent le service en combinaison avec les transports publics», détaille Luca Placi.

Les plus de 50 ans font aussi partie des utilisateurs. «Ils apprécient un moyen de transport individuel plus sûr que la trottinette.» Selon la start-up, le client le plus âgé a 88 ans.