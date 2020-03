À la maison: continuer le sport, mais mollo

La lutte contre le coronavirus et ses effets dévastateurs bat son plein. Les scientifiques phosphorent, le monde médical prend le mal à bras-le-corps, les populations se claquemurent et ouvrent leur cœur. Et puis il y a la gymnastique de l’esprit, le surf numérique et le réseautage social comme exutoire au confinement. Sans oublier l’exercice physique, essentiel à l’équilibre et à la santé de l’être humain. Mais quels sports peut-on encore pratiquer sans mettre sa santé en danger, alors que les rassemblements sont prohibés et que toutes les installations sportives, fitness et piscines compris, sont fermées?

Ménager le système immunitaire

Sur la Toile, un farfelu a trouvé la parade. Il nage bien au sec, dans son salon, à plat ventre sur une planche à roulettes. Une parodie, antidote à la sinistrose. En fait, il y a mieux, plus simple et moins loufoque: la course à pied, la randonnée ou le vélo. Mais la pratique de ces activités d’endurance et de plein air est-elle bien raisonnable à l’heure du repli domiciliaire? «Oui, et elle est même recommandée tant que le confinement n’est pas total et que l’on n’est pas un sujet à risque», répond Maximilian Schindler, médecin du sport au Swiss Olympic Medical Center de Cressy, l’un des départements des HUG.

Le praticien est catégorique, le sport est une soupape salutaire, encore plus en cas de crise sanitaire. Exercé de façon modérée, il défend le système immunitaire quand celui-ci est attaqué par le mauvais stress. «Mais attention, face à ce Covid-19 particulièrement sournois et angoissant, courir ou pédaler ne peut se concevoir que dans le strict respect des recommandations de sécurité et d’hygiène formulées par Berne, soit le maintien d’une distance sociale de 2 mètres et la limitation des groupes à cinq personnes au maximum», indique le Dr Maximilian Schindler.

Dans ce contexte, la solitude du coureur à pied semble plutôt conseillée. Seul, il ne mettra personne en danger. En plein effort, les minigouttelettes qu’il expectore et crachote en raison d’une importante augmentation de la ventilation pulmonaire se perdront dans la nature. Ce sont elles qui sont le vecteur du virus, et non pas l’air ou la sueur. C’est l’effet aérosol. Dans ce cas, le port du masque est-il recommandé? «Pas vraiment, répond le médecin genevois. La règle d’or, c’est de ne pas courir en groupe et de se maintenir à distance lorsqu’on croise un autre joggeur. En ville ou à la campagne, peu importe, à moins d’être allergique ou asthmatique.»

On le voit, le malade qui s’ignore peut être un sportif à risque, autant pour les autres que pour lui-même. «C’est surtout vrai quand il fournit des efforts trop intenses, souligne le Dr Maximilian Schindler. Une pratique exagérée, qui sollicite trop l’organisme, génère des hormones de stress et a des effets délétères sur le système immunitaire. Il l’affaiblit, alors qu’il devrait être fort pour se défendre contre l’infection. Seul un effort modéré produit un effet protecteur.» Chi va piano, va sano. Le proverbe est d’autant plus pertinent qu’une pratique soft prévient la surcharge mécanique, les blessures, la saturation… hospitalière et les risques de contamination. Autant donc ne pas faire un marathon ou une montée de col, du cross fit ou du body­building en empoignant les machines de fitness installées dans les parcs, surtout si elles ne sont pas désinfectées au préalable.

«En effet, on ne sait pas vraiment combien de temps les particules aérosols expirées restent sur les surfaces qu’elles ont colonisées», prévient le médecin du sport. Il n’est ainsi pas évident de savoir si taquiner le cochonnet, manier le frisbee ou jouer au tennis est exempt de tout risque. «Le mieux, c’est de pratiquer un sport avec le moins de matériel, de contacts et d’échanges possible. Sans omettre de se laver les mains fréquemment et d’éviter de se toucher le visage.»

La qualité de l’air est excellente

Comme souvent, il est en tout cas avisé d’éviter les excès, le «trop ou le rien faire», les sports à risque ou le couch potato. «Au moins, si la situation actuelle peut avoir du bon, c’est en stimulant les gens à bouger alors qu’elle leur impose le confinement, souligne encore le Dr Maximilian Schindler. Certains remettent leur sédentarité en question.

D’autres prennent goût au home office et à ses vertus. En limitant les transports, celui-ci contribue à une meilleure qualité de l’air. Toutefois, pour en tirer le meilleur profit personnel, il faut l’exercer en changeant le stress des pulsations, soit en variant régulièrement les postures, assis à table ou debout au bar.» Oui, mais en buvant de l’eau.