Lisa Mazzone est critiquée en ses terres

La cosignature, par la conseillère aux États genevoise Lisa Mazzone, d’une lettre ouverte au Conseil fédéral interpelle. La missive publiée mardi remet en cause le plan d’aide prévu pour le secteur aérien. Pour les critiques, la sénatrice sort du rôle qui devrait être le sien à la Chambre haute.

«Comment, en tant qu’élu fédéral, peut-on écrire une lettre ouverte au Conseil fédéral? interroge, ébahi, un cadre de gauche. Il est possible de faire valoir sa position par les commissions. Si on en est réduit à faire des appels de ce genre, cela veut peut-être dire qu’on n’arrive pas à sensibiliser ses collègues.»

Lisa Mazzone a appuyé sa position en tant que coprésidente de la Coalition environnementale et santé pour un transport aérien responsable (CESAR). Un mélange des genres qui irrite ce même politicien. «Elle peut avoir une attitude qui n’est pas toujours en adéquation avec sa nouvelle fonction. Une conseillère aux États ne devrait pas agir comme une conseillère nationale», reproche-t-il.

Critiques de la droite

Le rôle des élus de la Chambre haute est de défendre leur canton. La missive n’irait pas en ce sens, alors que Cointrin est pourvoyeur de 11 000 emplois directs et de 33 600 emplois dans la région. «En tant que représentante des intérêts de Genève à Berne, elle devrait défendre l’aéroport en cette période, estime le député socialiste Alberto Velasco, ancien membre du conseil d’administration de l’institution. Le budget de l’État sera très déficitaire en 2020, il faudra peut-être augmenter les impôts. On ne peut pas penser de la même façon en temps de crise qu’en temps d’économie florissante.»

La droite genevoise se montre, elle aussi, critique envers l’élue Verte. «C’est une manière de faire qui n’est pas habituelle, juge Bertrand Reich, président du PLR et membre du conseil d’administration de Genève Aéroport. Il est étrange de la part d’une conseillère aux États d’essayer de faire pression en dehors du cadre institutionnel.»

Le collègue genevois de Lisa Mazzone aux États, le socialiste Carlo Sommaruga, ne commente pas la lettre mais fait valoir sa propre action. «Je n’ai pas à me prononcer sur ce qu’elle pense, assure le sénateur. J’ai pour ma part défendu auprès du Conseil fédéral une position qui vise à traiter sur un pied d’égalité les cantons disposant d’un aéroport, Genève, Bâle et Zurich. C’est une position que j’ai essayé de construire en dialogue avec l’aéroport, le Conseil d’État genevois, les staffs des conseillers fédéraux ou encore les autres aéroports.»

Soutien de Robert Cramer

Robert Cramer, qui a laissé le siège Vert à la jeune femme, souhaite la défendre. «En tant que conseiller aux États, on a un rôle de porte-parole de son canton. Et, si on regarde les dernières consultations, on peut constater que la population genevoise est critique vis-à-vis de l’aéroport. Lisa Mazzone peut donc se considérer légitimée par ces votations populaires à avoir une voix critique vis-à-vis du développement de Cointrin.»

Pour la Verte, ce sont bien les résultats des votations de l’automne dernier qui l’autorisent à envoyer la missive, sans avoir consulté l’avis du Conseil d’État.

«Les Genevois ont accepté l’initiative populaire demandant un pilotage démocratique de Cointrin en novembre dernier, rappelle Lisa Mazzone. Ils ont ainsi inscrit dans la Constitution cantonale le cadre de l’aéroport: la limitation des nuisances pour les riverains et le respect des enjeux environnementaux. La lettre ouverte dont je suis signataire porte les mêmes messages.» Elle regrette les reproches visant son action sur la forme. «C’est le travail courant des parlementaires du Conseil des États, de gauche comme de droite, de s’associer à des organisations pour des appels ou des pétitions. Cela vaut donc la peine de revenir à la discussion de fond, qui est importante.»