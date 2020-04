Libéré parce que les magasins sont fermés

Le Tribunal fédéral (TF) invite à libérer un homme qui a commis plusieurs vols l’an dernier dans des magasins à Genève. Dans un arrêt rendu cette semaine, les juges de Mon-Repos considèrent que cet homme peut, contrairement à ce que voulait la justice genevoise, quitter Champ-Dollon notamment en raison du… coronavirus.

«La situation sanitaire actuelle et la fermeture des commerces qui y est associée amoindrissent le risque de récidive qui reste concret vu la faible prise de conscience du prévenu de l’illicéité de ses actes. Cela étant, il y a lieu d’admettre qu’en l’occurrence le risque de réitération ne justifie pas, au regard de la nature des infractions en cause, le placement du prévenu en détention.»

Expertise psychiatrique ordonnée

Le suspect a été arrêté le 7 mai à Balexert, et le 21 mai au MediaMarkt de Carouge. À chaque fois pour des histoires de téléphones volés. Remis en liberté, il a récidivé en août au MParc de Carouge, puis en novembre dans un autre commerce à Balexert et encore en décembre à La Praille.

En raison de ce parcours délictueux, le Parquet a ordonné une expertise psychiatrique pour déterminer les problèmes de dépendance du suspect. Ce dernier en effet a déclaré voler pour se droguer.

À la fin de l’an dernier, le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre pénale de recours (CPR), a ordonné sa mise en détention pour une durée de trois mois. C’est pour contester cela que le prévenu a saisi le TF.

Le TF évoque aujourd’hui des mesures de substitution (assignation à résidence, interdiction de se rendre dans un certain lieu, obligation de se présenter régulièrement à la police, d’avoir un travail régulier, de se soumettre à un traitement médical) qui peuvent être prises dans le cas particulier.

Les juges fédéraux invitent donc la justice genevoise à se pencher sur ces mesures: «Il lui appartiendra de déterminer également l’opportunité d’ordonner au recourant, outre l’obligation de traitement, celle de résider dans un foyer socio-éducatif et d’entreprendre des démarches afin de trouver dans les meilleurs délais une place disponible dans un tel foyer.»

«Graves problèmes de santé»

Me Nassima Lagrouni, qui défend le prévenu, se voit octroyer une indemnité de 2000 francs à la charge de l’État. Elle affirme que son client n’est pas un voleur multirécidiviste: «Il est père de famille et a de graves problèmes de santé. Une expertise psychiatrique a été ordonnée pour déterminer sa responsabilité lorsqu’il a commis les vols, mon mandant ayant déclaré ne pas savoir pour quelles raisons il avait agi ainsi.»

Selon l’avocate, son client n’est en aucun cas un habitué du vol à l’étalage: «Il a pris à quelques reprises des téléphones portables dans les magasins de manière inconsidérée. Mais il n’a à aucun moment mis en danger la sécurité d’autrui. Or, pour justifier la privation de liberté d’une personne durant la procédure, il y a des conditions strictes à respecter, et parmi celles-ci le fait que cette personne mette en danger la sécurité publique. C’est, par conséquent, pour que le droit soit respecté que le Tribunal fédéral a enjoint à la Chambre pénale de recours de libérer mon client, ce que cette dernière a fait mardi soir. Elle a prévu une obligation de soins et l’obligation de faire les démarches pour trouver une place dans un foyer socio-éducatif.»