Le lac est bas, mais pour rien

«Un océan de malchance»: c’est ainsi que Géraldine Pflieger, maire de la partie française de Saint-Gingolph, qualifie la situation de la réfection des quais de sa cité.

«Pour nous, c’est le chantier du siècle, explique-t-elle. Les quais n’ont plus été refaits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils menacent ruine. Nous devons les refaire et les consolider. C’est un projet de 6,5 millions d’euros – énorme pour notre Municipalité – qui a été monté depuis 2017 afin d’être prêt en ce début 2020. Il s’agissait de bénéficier, pour travailler, de la baisse de niveau particulière, comme tous les quatre ans, des eaux du Léman.»

Mais patatras: la crise sanitaire a, comme ailleurs, arrêté le chantier pour protéger les ouvriers.

Le niveau du Léman: les promeneurs s’en rendent compte, il est actuellement plus bas que d’ordinaire. Une affaire uniquement de droit suisse qui dépend d’une convention intercantonale entre Genève, Vaud et le Valais. Elle date de 1884 et du «procès du Léman», consécutif a des inondations en Valais et sur la rive vaudoise: les Genevois avaient alors été accusés de trop limiter l’écoulement du lac par des constructions ou moulins. La hauteur du lac est désormais régulée par le barrage du Seujet.

François Pasquini, directeur du Service de l’écologie de l’eau genevois: «De juin à décembre, nous faisons en sorte que le niveau maximal du Léman soit à 372,3 mètres. Et nous avons un niveau minimal de 371,6 mètres de mars à avril.» L’idée, c’est que le lac puisse supporter notamment l’apport d’eau venu de la fonte des neiges. «Mais lors des années bissextiles, comme 2020, la cote entre mars et avril est encore abaissée, à 371,45 mètres.» Cela permet des travaux particuliers sur les rives ou dans les ports.

Or, autour du Léman, ces travaux sont arrêtés par le coronavirus. «À Genève, explique Donald Buchet, à la tête de la Capitainerie, le chantier d’entreposage des bateaux vers le Port-Noir est ainsi suspendu.» Rien de grave, cependant. Le Canton a d’ailleurs demandé aux Vaudois et aux Valaisans s’ils souhaitaient prolonger la période du Léman à cote minimale, ils ont répondu par la négative: dès mi-avril, il est prévu que le niveau du lac remonte peu à peu pour atteindre son niveau estival en juin, lorsque la navigation de plaisance commence à battre son plein.

Le point noir semble donc se situer sur la rive française, à Saint-Gingolph. La maire n’envisage pas de demander aux Suisses de prolonger le temps des eaux basses. Demeure la possibilité d’obtenir une dérogation de l’État français pour rouvrir le chantier en tenant compte des mesures de sécurité sanitaires.

Mais Géraldine Pflieger n’y croit guère: «Le travail entamé, ce qui est maintenant privilégié, c’est la recherche de solutions techniques dans le lac, sans doute plus onéreuses de plusieurs dizaines de milliers d’euros, pour terminer ce projet même après la remontée des eaux.»