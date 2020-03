La Journée internationale des femmes a-t-elle encore un sens?

Oui à fond!

Tamara Funicello, conseillère nationale (PS/BE)

C’est le 8 mars, qu’avez-vous prévu?

Je vais participer à différentes discussions et ateliers organisés par le collectif de la grève des femmes de Berne.

Pour vous, cette date, elle représente quoi?

C’est une journée historique. D’ailleurs, je regrette que les magasins profitent de l’occasion pour faire des promotions sur des produits féminins. Il ne s’agit pas d’une fête commerciale, mais de la commémoration de la lutte des femmes pour leurs droits.

Après une année marquée du sceau des femmes, notamment avec la grève du 14 juin, cette journée est-elle encore nécessaire?

Plus que jamais. Il reste tant de combats à mener. On parle des inégalités salariales, mais prenons l’exemple du travail de soin, ou de celui des proches aidants. Il n’est presque assuré que par les femmes, et représente 408 milliards de francs par année en Suisse! La société fonctionne parce qu’on estime qu’on peut faire travailler les femmes gratuitement. Tant que ça ne sera pas corrigé, la lutte doit continuer.

Vous comprenez ceux qui en ont ras le bol?

La seule façon de ne plus en parler, c’est de régler le problème. Quand je vois ce que les autorités sont capables de mettre en place pour lutter contre le coronavirus alors qu’on ne fait rien contre les violences domestiques et qu’une femme meurt tous les 25 jours sous les coups de son compagnon, il y a un problème. Ce que je dis à ceux qui en ont marre: «Agissez ou fermez-la.»

C’est quoi le combat numéro un des femmes qu’il faut porter aujourd’hui?

Il n’y a pas de combat prioritaire. La violence conjugale ou les inégalités salariales ont toutes la même origine: le patriarcat. Il faut agir en parallèle, par tous les moyens et à tous les niveaux pour changer les choses.

Vous êtes dans le Parlement le plus féminin de l’histoire, cependant, rien n’a changé.

J’espère que ça va bouger. Mais toutes les femmes qui ont été élues ne sont pas féministes. Et celles qui se revendiquent comme telles ne le sont pas de la même manière. Mon objectif, c’est de défendre la migrante sous-payée. Ou, dit différemment, mon but, ce n’est pas qu’il y ait autant de femmes CEO que d’hommes CEO, mais qu’il n’y ait plus de CEO. Ce n’est pas l’objectif de toutes les élues du Parlement.

En tant que représentante de cette vague violette, vous sentez-vous investie d’une mission?

Oui. La pression des femmes pour la défense de leurs droits est essentielle. Elle exige non seulement un travail des parlementaires, mais aussi des résultats concrets. J’en suis bien consciente.

Êtes-vous condamnée à les décevoir?

Des attentes seront déçues. Moi aussi je vais parfois me retrouver du côté des perdantes. En tant que jeune femme de gauche dans un parlement à majorité masculine et bourgeoise, je suis habituée à être minoritaire. Je ne me laisserai pas abattre facilement.

Lorsque Karin Keller-Sutter dit qu’elle n’aurait pas eu cette carrière si elle avait eu des enfants, ça vous choque?

Oui. Ça montre que de devenir mère n’implique pas les mêmes sacrifices que de devenir père. Ce qui est choquant aussi, c’est que la société promeut des gens qui n’ont pas d’enfant pour les postes à responsabilités, alors que les enfants sont l’avenir de la société. Si on faisait le contraire, beaucoup de choses changeraient. Déjà, il y aurait moins de vente d’armes et plus d’infirmières.

Est-ce que vous vous êtes déjà dit qu’avoir des enfants pourrait freiner votre carrière?

Une femme sur sept perd son job après avoir accouché, alors évidemment, j’y pense. Et comme je suis en couple avec une femme, la question se pose doublement.

Vous-même, c’est quand la dernière fois que vous avez été victime d’inégalité?

Cette semaine, j’ai dû répondre à une interview sur mon style vestimentaire. Quel homme a déjà dû répondre à ça? Il y a aussi plein d’exemples qui relèvent d’un sexisme sous-jacent et ordinaire. Cela va de la façon dont les hommes vous parlent au fait qu’on interrompe plus souvent les femmes.

Oui mais...

Marie-France Roth Pasquier, conseillère nationale (PDC/FR)

C’est le 8 mars, qu’avez-vous prévu?

Rien de spécial, je passe la journée en famille.

Pour vous, cette date, elle représente quoi?

Je ne la fête pas chaque année, comme je ne fête pas chaque année mon anniversaire de mariage. Ce n’est pas pour moi un événement marquant, mais un symbole important.

Après une année marquée du sceau des femmes, notamment avec la grève du 14 juin, cette journée est-elle encore nécessaire?

On pourrait s’en passer, bien sûr, comme on pourrait se passer de plein de journées dédiées à un thème particulier. Toutefois, avoir une date qui rappelle le combat des femmes, ce n’est pas exagéré. Libre ensuite à chacun de la célébrer ou pas.

Vous comprenez ceux qui en ont ras le bol?

Je peux les comprendre, car on a beaucoup parlé de cette thématique. Mais je leur dirais qu’il était nécessaire d’aborder ces questions. Seul un mouvement d’une telle ampleur peut apporter une prise de conscience qui peut faire bouger les choses. Je dirais même que ce ras-le-bol est plutôt un bon signe, ça montre que tout le monde a été sensibilisé.

C’est quoi le combat numéro un des femmes qu’il faut porter aujourd’hui?

Je mettrais la priorité sur l’égalité salariale. Et aussi pour que plus de femmes aient accès à des postes de direction dans les entreprises. En politique, les choses ont bien avancé. Les femmes ne sont pas encore paritaires, mais on a fait un grand pas au Conseil national.

Vous êtes dans le Parlement le plus féminin de l’histoire, cependant, rien n’a changé.

On se faisait peut-être trop d’illusions sur cette vague féminine qui allait tout révolutionner. Les choses vont se faire, mais pas du jour au lendemain. La présence féminine va faire bouger des lignes. Si vous prenez la responsabilité des entreprises ou l’égalité salariale, les femmes vont se démarquer.

En tant que représentante de cette vague violette, vous sentez-vous investie d’une mission?

Bien sûr, mais ce n’est pas le seul combat que j’entends porter. Je n’ai pas basé ma campagne sur des thématiques propres aux femmes. Je me suis présentée comme femme avec mes valeurs et mon expérience de mère. C’est avec ce bagage que je m’engage.

Êtes-vous condamnée à les décevoir?

Je n’espère pas. Mais en tant qu’élues, nous sommes liées à des partis. Or, pour une politicienne de gauche, il est plus facile de porter ce combat, car la ligne partisane va dans le même sens. Dans mon parti, certains étant plus conservateurs que d’autres sur les sujets de société, c’est un peu plus difficile de se faire entendre.

Lorsque Karin Keller-Sutter dit qu’elle n’aurait pas eu cette carrière si elle avait eu des enfants, ça vous choque?

Non, car pour sa génération, c’est un fait. Regardez les trois femmes qui siègent au Conseil fédéral, aucune n’a d’enfant. C’était déjà le cas avec Doris Leuthard. Et Madame Calmy-Rey avait des enfants, mais ils étaient déjà adultes. Arriver à un tel niveau avec une famille pour une femme est difficile. Mais j’ai espoir qu’avec les nouvelles générations il y ait un rééquilibrage des tâches entre hommes et femmes.

Le fait d’avoir eu des enfants, ça vous a bloquée en politique?

Non. Ma carrière politique a débuté avec mes enfants. J’avais arrêté de travailler momentanément, et c’est là que je me suis lancée. La politique m’a permis de rester active. Mais si j’ai pu avoir cette carrière, c’est parce que j’ai un mari bienveillant qui me soutient et une maman présente quotidiennement.

Vous-même, c’est quand la dernière fois que vous avez été victime d’inégalité?

J’ai eu de la chance, car en politique on ne m’a jamais mis de bâton dans les roues, et mon employeur a été très correct. J’ai passé dix ans dans les assurances. J’ai débuté avec un collègue masculin, qui avait le même salaire que moi. Nous avons gradé ensemble et eu les mêmes opportunités. La seule injustice que je vois, c’est qu’en tant que mère, on porte une charge mentale qu’un père n’a pas.