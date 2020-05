«Il est impossible d'être un jeune homme gay et de jouer au hockey à haut niveau»

Des sportifs LGBT évoquent ouvertement ce qui, aujourd’hui encore, reste souvent un tabou. En racontant leur histoire de vie, ces cyclistes, hockeyeur et volleyeur mettent à mal certains clichés. Ils aspirent à vivre heureux sans vivre caché, dans un milieu où les codes sont forts et solidement établis. Confidences de l’intérieur.

«Aujourd’hui, c’est tout simplement impossible d’être soi-même, de s’affirmer en tant que jeune homme gay et de jouer au hockey à haut niveau.» Le constat de Fabien* est tombé à la fin d’une longue discussion. Conclusion inévitable à ses yeux. Le jeune vingtenaire a préféré raccrocher ses patins, tourner le dos à sa passion. À ce sport qu’il pratiquait depuis quinze ans, mais pour lequel il a trop souffert.

«Gamin, tout était plutôt simple. Et puis, j’ai pris très vite conscience de l’homophobie qui règne dans le hockey.» L’espoir – à peine entré dans l’adolescence - évolue alors avec les juniors d’un grand club romand. «Durant l’été, un proche m’avait trahi en révélant mon secret. Forcément, la nouvelle est arrivée jusqu’aux oreilles des joueurs de mon équipe.» Deux d’entre eux en particulier – qui jouent aujourd’hui en National League - vont très vite le lui faire comprendre dès la rentrée.

Relégué dans un autre club

Si Fabien échappe aux attaques physiques ou verbales, les hockeyeurs en herbe le ciblent. «C’était toujours sous forme de sous-entendus, de prétendues blagues. On me demandait: «Alors, tu rejoins ton copain après l’entraînement?» J’ai essayé de nier, de dire que c’était des conneries. Sans succès. Avec l’effet de groupe, c’était terrible à vivre. J’ai ressenti ça comme une vraie humiliation. J’aurais encore préféré qu’ils m’insultent.»

La concurrence qui peut régner entre les joueurs d’une même équipe ne fait qu’augmenter la pression. La préparation estivale tourne au cauchemar et l’ambiance devient invivable dans le groupe. Fabien n’ose pas tirer la sonnette d’alarme, refusant «d’aller pleurnicher dans le bureau du coach». L’adolescent sera écarté par le directeur sportif avant même de retrouver la compétition. Il sera transféré vers un club moins prestigieux. «Les entraîneurs n’ont pas cherché à comprendre d’où venait le problème, ils ont simplement viré l’élément qui visiblement posait problème.»

Suivront trois saisons couronnées de succès sur la glace – et relativement calme en dehors. Même si Fabien doit encore changer d’équipe pour éviter de retrouver certains de ses anciens «coéquipiers». Une blessure sera le tournant de la vie du hockeyeur, dont le corps cède. Gravement touché dans sa santé, Fabien doit faire une pause d’une année. «C’est la meilleure chose qui me soit arrivée, résume-t-il. J’ai dû, pu, arrêter de jouer un moment. Cela a été une sorte de soulagement car le hockey était devenu synonyme de beaucoup de souffrance quand même.»

Départ à l’étranger

Remis sur pied, le jeune adulte quitte la Suisse. «J’ai trouvé une équipe à l’étranger. Le contexte était totalement différent. Au début de l’hiver, pour la première fois de ma vie, j’ai annoncé que j’étais homosexuel dans un vestiaire de hockey. Un coéquipier m’a demandé si j’avais une copine, j’ai simplement répondu que non. Que j’avais un copain. Il y a eu un peu de surprises au début mais tout le monde a été très bienveillant.»

Acceptée dans son équipe, l’homosexualité de Fabien fera rapidement le tour des autres formations de la ligue et ses adversaires ne se priveront pas de s’en «servir» pour le chercher durant les matches.

«Forcément, j’ai reçu pas mal d’insultes. Mais cela faisait presque partie du «trashtalk» standard, on va dire.»

S’il a enfin osé révéler son secret, c’est aussi parce que la société de cet autre pays l’a permis. «Les gens sont bien plus ouverts sur la question de l’homosexualité.» La comparaison avec la Suisse est pénible pour Fabien, qui raconte les regards appuyés et le malaise des passants lorsqu’il se balade en ville avec son copain. «J’ai l’impression qu’il y a une fausse tolérance. Publiquement, personne ou presque n’est homophobe, mais au final, ça dérange beaucoup de monde visiblement.»

De retour au pays, le Romand tente une dernière expérience dans une ligue mineure de hockey. «J’ai malheureusement ressenti que ce n’était toujours pas possible d’en parler publiquement. Je me suis donc caché. Mon copain voulait voir mes matches mais j’ai dû lui faire comprendre qu’il n’était pas le bienvenu. Je devais tout calculer pour ne pas me faire démasquer. Je ressentais une vraie pression pour ne pas commettre de faux pas.»

Cette dernière saison finit de le convaincre. Il doit mettre un trait définitif sur ses rêves de carrière. «J’avais peut-être le potentiel pour jouer en Swiss ou MySports League (ndlr: 2e et 3e division nationale). Soit je faisais mon coming out dans le milieu et j’en ramassais plein la gueule, soit je vivais dans le mensonge.» Dans un monde de durs à cuire, où la virilité est érigée en leitmotiv, les préjugés sont plus persistants qu’ailleurs.

Aujourd’hui, Fabien joue quelques matches, «pour le plaisir». Mais là encore, même loin de la compétition et du haut niveau, il lui est impossible de sortir du placard devant ses coéquipiers. «C’est pire avec des joueurs plus âgés, qui ont dépassé les 35 ans. Les discussions et les remarques dans le vestiaire suffisent à m’imaginer leur réaction si je parlais.» Pour ne pas se priver de ces quelques matches de hockey, de ses frissons sur la glace, le joueur a accepté de témoigner, à la condition sine qua non de préserver son anonymat. «J’ai peur d’être considéré comme une bête de foire. Je ne serais plus reconnu comme un hockeyeur, mais comme le gay de service.»

Carrières en péril

Le jeune homme en est persuadé, des joueurs homosexuels évoluent dans les deux meilleures ligues du pays. «Mais c’est impossible pour eux de s’affirmer auprès de leur équipe.» Une partie de leur identité doit rester dans l’ombre pour leur permettre de sauver leur carrière.

*prénom d’emprunt