Un homme impliqué dans une fusillade veut la révision de son procès

Adan* conteste les faits. Son frère a reconnu avoir tiré des coups de feu lors de la fusillade de Lucens (VD) en octobre 2011. Lui, en revanche, dit n’avoir jamais eu d’arme à la main. Et pourtant. Adan (né en 1983) a été condamné à 4 ans et demi de prison, et devrait sortir à la fin de l’année. Mais cette perspective ne le calme pas, au contraire. Il jure que, même en liberté, il continuera à se battre pour prouver son innocence. Depuis neuf ans, il a déjà utilisé toutes les voies de recours usuels. Il lui reste une carte à jouer: la demande de révision.

«Cette requête est très rare, explique son avocate, Manuela Ryter Godel. Elle se justifie totalement pour mon client.» Les critères de recevabilité sont stricts: la demande doit s’appuyer sur des faits nouveaux qui existaient déjà au moment du procès, mais dont le tribunal n’avait pas connaissance. Adan dit avoir récemment trouvé des arguments inédits: il a des témoins et des expertises qui montrent que la deuxième arme se trouvait dans la voiture des autres protagonistes, donc qu’il ne l’avait pas sur lui. «Ces éléments supplémentaires prouvent de nouveau que le dossier présente des lacunes évidentes. Le doute doit profiter à l’accusé», dit son avocate.

La demande de révision a été déposée le 12 novembre dernier. La Cour d’appel pénale l’a rejetée un mois plus tard. Dans ses considérants, le président rappelle le différend qui a opposé deux bandes rivales d’un soir à cause d’un billet Tactilo gagnant d’une valeur de 5000 francs. La situation dégénère très rapidement et se conclut en début de soirée devant la maison de la famille d’Adan. La rixe provoque de nombreux coups de feu, une course-poursuite en voiture et un blessé grave.

La Cour d’appel n’a pas été convaincue par les nouveaux arguments, et a suivi à la lettre les conclusions qui ont conduit à la condamnation: Adan a tiré puisque les enquêteurs ont trouvé des résidus de poudre sur ses mains, ses sourcils et ses manches. Manuela Ryter Godel affirme que ces traces ne démontrent rien et qu’elles ont pu se trouver sur le corps de son client parce que celui-ci se trouvait à côté de l’arme qui a fait feu. Selon elle, les policiers auraient dû effectuer les mêmes analyses sur le blessé, ce qui n’a pas été fait. «Les policiers sont partis du principe qu’il n’avait pas tiré.» De plus, l’arme qu’aurait utilisée son client reste introuvable. «Avec quoi donc a-t-il tiré?» L’avocate souligne que les doutes qui existent depuis le début de l’affaire sont renforcés par les nouveaux faits apportés pour la demande de révision. «Nous irons jusqu’au Tribunal fédéral.»

Le professeur de droit pénal André Kuhn ne connaît pas ce dossier. Il connaît bien, en revanche, le principe de révision. C’est une question de droit fondamental qui prend en compte l’erreur judiciaire. «Un tribunal ou un procureur peuvent se tromper, car il leur manque parfois un élément important pour se faire une idée exacte de la situation. C’est inhérent au système judiciaire. Et si c’est le cas, il faut pouvoir rectifier.» La révision ne peut être utilisée qu’après avoir épuisé les voies de recours. Le condamné peut l’activer en cours de détention ou une fois en liberté. Il doit d’abord convaincre la Cour d’appel pour avoir droit, ensuite, à un nouveau procès.

La demande de révision est difficile d’accès. Pour la faciliter, André Kuhn et d’autres spécialistes du droit ont créé, l’année dernière, Projet Innocence Suisse, association ouverte aux «condamnés à tort». «Les personnes qui pensent être concernées peuvent nous soumettre leur dossier pénal. Nous retenons les requêtes qui pourraient éventuellement remplir les conditions d’une révision. Nous en avons reçu une trentaine que nous analysons», poursuit le professeur neuchâtelois.

La justice suisse peine-t-elle à remettre en question ses décisions? Manuela Ryter Godel répond que notre système récompense les aveux. Un condamné qui persiste à crier son innocence reste suspect. «Mon client pourrait déjà bénéficier de la libération conditionnelle. Nous l’avons déjà demandée, mais elle lui a été refusée, parce que, justement, il continue à se dire innocent», conclut-elle.

*Prénom d’emprunt

La justice peut reconnaître ses erreurs

Les demandes de révision sont rares. Et celles qui aboutissent sont exceptionnelles. De mémoire de pénaliste, il y a le cas emblématique d’un restaurateur français qui a été condamné à 5 ans de prison pour un braquage à Genève dans les années 80. L’homme a purgé sa peine. Il a tout perdu – famille, boulot, fortune, honneur – avant d’être réhabilité sur la demande de la justice genevoise en 1998. Un témoignage fortuit l’a innocenté après coup.

D’autres situations similaires ont été évoquées dans les médias. Comme celle de ce Bernois, condamné à la perpétuité pour le meurtre de son épouse à Kehr­satz en 1987. Après 5 ans et demi en prison, il est innocenté, retrouve la liberté et touche 411 000 francs de dédommagement. Citons aussi le cas de ce Genevois, condamné en 1992 pour avoir participé au braquage d’une succursale d’UBS à Genève. Il a été blanchi quatre ans plus tard et a reçu 150 000 francs de dommages et intérêts.

Les demandes de révision n’aboutissent pas toujours. Dans le canton de Vaud, François Légeret a été condamné à la perpétuité pour le meurtre en 2005 de sa mère, d’une amie de celle-ci et de sa sœur, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Il a toujours crié son innocence, et a demandé plusieurs fois la révision. La justice est entrée en matière une seule fois, à la suite des déclarations tardives d’une boulangère qui a jeté un doute. Le second procès a eu lieu, mais n’a rien changé. Ce qui n’a pas découragé l’intéressé, qui continue son combat depuis sa prison.