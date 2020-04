La grande peur de l’ennui

Dans les premiers temps du confinement, une petite musique fébrile s’est mise à envahir les espaces désormais clos de nos appartements. Qu’allions-nous bien pouvoir faire, coincés entre quatre murs? À la peur du virus, s’est ajoutée celle de l’ennui.

Une angoisse que les médias ont très vite cherché à apaiser à coups de listes, de suggestions, de rubriques «en guerre» contre le désœuvrement. Tout ce branle-bas de combat malgré Netflix, la télé, internet, la radio, les podcasts, les livres, la sieste. Et malgré ce souvenir – très vite oublié – d’un temps où la vie suivait son cours normalement au rythme des «j’ai pas le temps», «j’aimerais tellement, mais j’ai pas le temps».

Tribune de Genève: Se divertir sans sortir

Bien sûr, le confinement ne loge pas tout le monde à la même enseigne. «Il y a ceux pour qui la même course folle qu’auparavant se poursuit mais en appartement et d’autres, pris d’une sorte de terreur, qui demandent à s’occuper parce qu’il n’y a plus rien à faire», observe la philosophe et psychanalyste Hélène L’Heuillet, auteure d’«Éloge du retard», paru en janvier dernier.

Ceux qui télétravaillent ou font l’école à la maison, les deux parfois simultanément, aimeraient peut-être relever le grand défi de l’oisiveté. Pas sûr, d’ailleurs, que les parents aient beaucoup goûté à certaines lamentations comme celles de la papesse de la télévision américaine Ellen DeGeneres, en survêtement depuis son immense villa californienne, couinant sur Instagram: «J’aimerais avoir des enfants, là, je m’ennuie tellement.»

À défaut d’enfants à adopter, petit à petit, la liste des cours de yoga et des visites de musées en ligne s’est étoffée, complétée par des recettes de cuisine à expérimenter en famille, des ateliers de bricolage ou d’écriture. On a ressorti les «Pensées» de Blaise Pascal et tout ce «malheur des hommes» qui ne viendrait que d’une chose, «ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre».

C’est ballot, parce qu’on nous le dit, on nous le rabâche: l’ennui, ce n’est pas grave, c’est même utile. Les psys le savent bien, eux, qui rappellent volontiers que les enfants devraient plus souvent s’ennuyer, que cela boosterait leur imaginaire et leur créativité. Pourquoi ce serait différent pour les plus grands? Les tenants du mieux-être nous exhortent bien à méditer, une belle façon de regarder le temps qui passe. Pourtant, une fois au pied du mur, l’ascension peut paraître hors de portée.

«Nous ne sommes pas tous égaux face à l’ennui, note Nelly Pons, auteure en 2017 de «Choisir de ralentir». Dans ce temps qui change de rythme, qui s’arrête même parfois, certains se retrouvent profondément isolés, dans une solitude qui peut être extrêmement angoissante.» Il est vrai que vu de l’intérieur, les jours se suivent et se ressemblent de façon assez vertigineuse. Certains, pourtant, semblent immunisés.

Avant le coronavirus, ils appartenaient à une minorité étrange, une caste perçue alors comme décalée, presque inadaptée. L’essayiste Mona Chollet est d’ailleurs partie de ce constat très personnel pour écrire en 2015 son livre «Chez soi», passionnante réflexion sur le foyer. Casanière et heureuse de l’être, elle se sentait totalement incomprise par son entourage.

«On oppose de façon simpliste l’espace public à un univers domestique qui, dans l’esprit de beaucoup, ne fait naître que des images peu glorieuses de repli frileux, d’avachissement devant la télévision en pantoufles Mickey, d’accumulation compulsive d’appareils électroménagers et d’indifférence résolue au monde», écrit-elle.

Une vie à réinventer

Alors, ce cocon, volontiers considéré comme un «piège ouaté et castrateur», pour reprendre les termes de Mona Chollet, s’est-il trop violemment refermé sur certains, provoquant une sorte de paralysie, une impossibilité à jouir de la vie entre la cuisine et le salon? Dans sa lettre ouverte à ses «chers cousins français», l’écrivaine italienne Cristina Comencini avait mis en garde au début de l’épidémie: «Nous sommes tous appelés à nous inventer une nouvelle vie, à nous sentir proches même si nous sommes éloignés, à régler nos comptes avec un sentiment que nous évitons à tout prix: l’ennui.»

Sauf que pour cela, on est plutôt mal outillé. «Nous vivons dans un monde qui a un peu le tournis, dans lequel nous cherchons à oublier notre réalité existentielle et sa complexité en recourant notamment à des tas de divertissements, rappelle Odile Chabrillac, psychothérapeute et auteure en 2011 d’un «Petit éloge de l’ennui».

En temps normal, on remplit nos week-ends, on planifie plein de choses pendant nos vacances, on voudrait «optimiser» le temps comme si cette notion-là était envisageable. En plus, on baigne dans une logique extrêmement productiviste dans le sens où tout ce qui est utilisé doit l’être pour nous apporter quelque chose.» Bref nous voilà devenus des pros de la fuite en avant. Pas facile quand la porte d’entrée reste fermée.

«La réalité de notre existence a un côté joyeux, bien sûr, mais un autre qui peut être angoissant si on y regarde de plus près: le temps passe et on ne le récupérera pas, on vieillit et, un jour, on va mourir. Ce côté-là, on ne veut surtout pas le voir, poursuit Odile Chabrillac. Alors on fait comme si, en remplissant le temps, on allait gagner quelque chose dans cette course contre la montre. L’ennui, lui, vient nous percuter en nous rappelant que, de toute façon, on la perdra, cette course. L’existence est complexe et toutes ces questions qu’on ne veut pas se poser, eh bien, on s’y retrouve confronté dans des moments singuliers comme celui que nous vivons.»

Symptomatique de l’époque

Avant même qu’il nous percute, l’ennui nous terrifie. «On en a peur par anticipation, comme si on allait se retrouver vulnérable à la porosité du temps», confirme la psychothérapeute. Une inquiétude symptomatique de l’époque, abonde Hélène L’Heuillet: «On n’habite plus sa propre vie, on n’habite plus sa propre temporalité. Soit le temps est trop plein, soit il est trop vide, mais c’est exactement la même chose, car cela signifie bien que d’habitude on remplit le temps, par peur du manque, de l’ennui.»

Une préfiguration de la mort pour certains, estime la philosophe et psychanalyste: «C’est pour cela qu’il y a de la haine dans l’ennui, une haine du temps. On dit bien qu’on veut «tuer le temps».» Pourtant, c’est une chance, estime-t-elle, «d’apprivoiser le temps, de l’installer à son propre rythme, même si on se passerait bien de ce qui rend cela nécessaire aujourd’hui».

Comme le rappelle Nelly Pons, «on peut difficilement comparer le fait de ralentir par choix à un moment où le monde tourne de manière habituelle et le fait de ralentir de façon subie parce que le monde lui-même s’est mis à ralentir. Cela génère une angoisse supplémentaire qui rend les choses plus complexes.»

Pour autant, le piège serait, à ses yeux, «de continuer avec notre boulimie d’activités sans prendre le temps de regarder comment nous fonctionnons et comment le monde fonctionne autour de nous».

Et de distinguer deux formes de peur que suscite l’ennui. Une première, «basique», est celle d’être différents des autres: «La vie, le monde, tout suit une cadence de plus en plus accélérée et nous avons besoin de nous sentir appartenir à ce monde-là. Or demandons-nous si, aujourd’hui, en période de confinement, cette peur a encore lieu d’être puisque le monde lui-même s’arrête! On peut s’autoriser à ralentir, profitons-en!» La deuxième peur est plus «philosophique» et nous renvoie, pour elle aussi, au vide et à la conscience de notre propre finitude, sentiment «insupportable à beaucoup de gens».

Un désagrément mineur

À l’ère du coronavirus, l’ennui n’a pas fini de faire des victimes. Pour limiter les dégâts, Hélène L’Heuillet nous encourage à «habiter» le temps.

«Il ne s’agit pas de se confronter absolument à l’ennui, ni d’accepter de s’ennuyer, prévient-elle. Je ne veux pas réhabiliter l’ennui. L’ennui, c’est odieux aussi, c’est le temps dans ce qu’il a de plus vide. Mais entre la sur-occupation, la sur-stimulation et ce vide de l’ennui, il y a la place pour une structure du temps, pour un canevas que l’on se donne, qu’il s’agisse de continuer à distinguer la semaine du week-end, d’organiser des temps libres. Même les gens qui ont peur de s’ennuyer peuvent, je crois, en structurant leurs journées, en faisant des choses qui leur sont agréables sans être forcément stimulantes, apprendre à apprivoiser, petit à petit, les temps vides et, de façon plus générale, ce temps «autre» dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pas besoin, pour cela, d’aller, par exemple, chercher en soi la créativité ou que sais-je, ce qui est très culpabilisant quand on n’y arrive pas.»

Et pourquoi ne pas commencer par lui accorder moins d’importance à ce désœuvrement tant craint? Le ramener à ce qu’il est aujourd’hui, un désagrément mineur? «C’est en effet étonnant de voir que ce qui a pu paraître plus angoissant que tout, c’est ce temps dont on ne sait pas quoi faire, au lieu de simplement compatir à la gravité de la situation et faire en sorte de ne pas l’aggraver à son propre niveau, constate Hélène L’Heuillet. Cela montre aussi à quel degré d’individualisation et d’atomisation sociale nous sommes arrivés.»