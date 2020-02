La plus grande famille d’orangs-outangs d’Europe habite Zurich

Lovée contre le sein de sa mère, la petite boule de poils se distingue difficilement, son pelage roux se mêlant à celui de sa génitrice. Le bébé orang-outang Utu, une femelle, a pointé sa mignonne tête ébouriffée le 4 février dernier à la surprise générale du Zoo de Zurich. Avec onze membres, la famille zurichoise est désormais la plus grande d’Europe.

La naissance arrive un peu plus de deux ans et demi après celle de la grande sœur Riang, née en juin 2017. La mère des deux petites, Cahaya, allaite encore Riang. Or, l’allaitement empêche l’ovulation – normalement. Utu, nom qui signifie «puce», est donc un petit miracle: défiant les statistiques, Cahaya est tombée enceinte un an et huit mois après la naissance de Riang.

«Chez les orangs-outangs, les intervalles de naissance de quatre à cinq ans, voire de six à huit ans ou plus, sont courants, explique le service de presse du Zoo de Zurich. Dans la nature, les orangs-outangs de Sumatra ont les intervalles de naissance les plus longs de tous les mammifères.»

Comme les humains, ces grands singes ont une faible dynamique de reproduction. La période de gestation dure également neuf mois, et les petits, sevrés à l’âge de 3 ans, atteignent leur indépendance tardivement. Même après leur sevrage, ils restent encore avec leur mère quelques années afin d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à leur survie.

Un défi pour la mère

Cette naissance rapprochée constitue donc un défi pour la mère, qui doit s’occuper de deux petites guenons dépendantes d’elle. Riang reste en demande constante d’attention, tandis qu’Utu est en permanence accrochée à elle.

«Jusqu’à présent, la recommandation dans le programme d’élevage était que la pilule contraceptive doit être administrée 30 mois après la dernière naissance pour influencer les intervalles de naissance», explique encore le zoo. Force est de constater que «cette recommandation doit être reconsidérée».

Les populations d’orangs-outangs sauvages sont menacées, notamment en raison de la perte de leur habitat. Les plantations destinées à la production d’huile de palme, nécessitant l’abattage de larges pans de la forêt tropicale, ont un effet ravageur. Près de 150 orangs-outangs de Sumatra vivent dans 27 zoos européens. Le Zoo de Zurich fait partie d’un vaste programme d’élevage et de conservation de l’espèce.