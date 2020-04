Entre foi et technologie, l’immortalité hésite

Les chantres de l’immortalité n’atteignent pas toujours l’âge de Mathusalem. Cela se vérifie avec FM-2030 (Fereidoun Esfandiary de son vrai nom), qui fut un pionnier du transhumanisme: né à Bruxelles en 1930, il avait publié «Êtes-vous un transhumain?» en 1989. Véritable usine à prédictions, il était persuadé que l’humanité se débarrasserait un jour de la mort comme d’une sale maladie. Le nom qu’il s’était choisi disait d’ailleurs sa conviction d’être parmi nous pour fêter son 100e anniversaire. Un cancer du pancréas en a décidé autrement; FM-2030 est mort à l’âge de 69 ans. Son corps cryogénisé attend l’heure de sa résurrection en Arizona.

Le transhumanisme a fait du chemin depuis FM-2030. Il s’est principalement développé en Californie, dans la Silicon Valley, et en Grande-Bretagne, du côté d’Oxford. Ses partisans, souvent des scientifiques, plaident la rationalité d’un tel projet. Il s’appuie désormais sur la convergence technologique dite NBIC entre les nanotechnologies (N), les biotechnologies (B), l’informatique (I) et les sciences cognitives (C). Dans sa version soft, il promet l’augmentation croissante de nos capacités physiques et cérébrales. Dans sa version hard, il veut nous affranchir non seulement du vieillissement, mais aussi de la mort biologique. Pour le gérontologue britannique Audrey de Grey, qui travaille sur la régénération des cellules, «l’homme qui vivra mille ans est déjà né».

En 2013, Google a fondé la société de biotechnologie Calico (California Life Company) avec l’ambition de «tuer la mort». Ray Kurzweil, son directeur de l’ingénierie, est souvent présenté comme «le pape du transhumanisme». En 2014, il a livré des prédictions qui annoncent l’accès à l’immortalité dans un délai proche. Et on le prend au sérieux, lui qui enseigne au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et qui conseille aussi l’armée américaine: «L’homme augmenté» intéresse beaucoup les militaires.

Face à cette montée en puissance du transhumanisme, critiques et controverses n’ont pas manqué. Elles sont d’origines diverses, mais on observe que les chrétiens sont particulièrement nombreux à se porter en première ligne. Qu’est-ce qui pousse le christianisme à mobiliser ainsi ses intellectuels, ses journalistes ou ses responsables ecclésiastiques pour répondre aux thèses transhumanistes? La peur d’une concurrence féroce sur le marché de la vie éternelle?

Dans un article de la revue «Études» (juillet 2017), l’historien des idées Franck Damour se demande plutôt si le transhumanisme ne serait pas une «une idée chrétienne devenue folle». Ce qu’il prend en charge, ce sont aussi «des questions qui sont portées par les religions révélées: définir le sens de l’Histoire, de l’Humanité et sa finalité; proposer d’aller vers une forme d’immortalité; offrir un salut et un horizon d’espérance…».

À cet égard, le transhumanisme serait moins un rival qu’un rejeton égaré du christianisme: en dépit de son matérialisme affiché, il serait dans son sillage. Franck Damour note «l’absence quasi totale de ce mouvement en dehors des terres culturellement chrétiennes».

Le corps, l’âme et la personne

Philosophe et professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, François-Xavier Putallaz rappelle que Dante fut le premier à utiliser le mot trasumanar, au XIVe siècle: «Je pense que le seul véritable transhumanisme de l’histoire est celui porté par la tradition judéo-chrétienne, où l’homme est appelé à devenir Dieu.»

Pour autant, il estime qu’il ne faut pas mépriser le désir d’immortalité que chacun peut concevoir: «Cet immense désir traverse l’histoire. On trouve déjà chez les Grecs l’idée qu’il y a en l’être humain quelque chose qui dépasse la donnée matérielle: la pensée. Les Grecs parlaient d’une immortalité de l’âme, ce qui nous fait une belle jambe… La mort de mon grand-père ne m’a pas privé de son âme, mais de sa voix rauque ou de sa manière de s’énerver quand il jouait au jass. Nous sommes attachés à des personnes complètes, corps et âme. C’est l’immortalité de la personne que l’on souhaite.»

Dieu donnant la vie à Adam, l’image emblématique et repensée de Michel-Ange. Ici, Dieu donne vie à un robot, un nouveau type d’Adam futuriste. Photo: Mike Agliolo

En pratique, l’humanité ne disposait jusqu’ici que de deux succédanés pour répondre à ce désir de vie immortelle: faire des enfants ou laisser son nom dans l’histoire. Par les moyens de la technique, le transhumanisme prétend ouvrir une troisième voie contre laquelle François-Xavier Putallaz se rebiffe: «Nous sommes en train de vivre un emballement de principes sur lesquels la modernité s’est fondée. En particulier cette idée formulée par Descartes qui voulait rendre l’homme «comme maître et possesseur de la nature». La crise climatique en montre déjà les limites. En tant que philosophe, je pense que le défaut majeur du transhumanisme est de renforcer cette idée en l’étendant à la nature de l’homme, afin qu’il puisse maîtriser sa propre vie ad vitam aeternam.»

«Mais en tant que catholique, poursuit François-Xavier Putallaz, j’ajoute que la réponse judéo-chrétienne à cette question n’est pas philosophique; c’est une réponse de révélation. Je ne dis pas que je sais, mais que je crois en la résurrection de la chair. Si nous ne ressuscitons pas corporellement, dit saint Paul, c’est alors en vain que le Christ est mort et ressuscité. C’est cela Pâques: le passage par la mort, qui est douloureux, mais qui conduit à la résurrection. Bien sûr, on est ici dans l’acte de foi et la philosophie ne peut plus rien…»

Théologien protestant et professeur honoraire de l’Université de Genève, Denis Müller rappelle lui aussi combien la pensée de l’immortalité est communément partagée: «Elle appartient à toutes les religions et intéresse aussi les athées ou les agnostiques.»

S’agissant de l’espérance chrétienne fondée sur un Dieu incarné et ressuscité, il relève toutefois une opposition forte avec le transhumanisme: «Comme le disait mon maître en théologie new-yorkais, Woody Allen, la vraie question n’est pas de savoir s’il y a une vie après la mort, mais s’il y en a une avant. Ma conception du christianisme va dans le même sens: avant de dire ce qu’il y a après la mort, la résurrection dit d’abord le sens de la vie terrestre et du corps lui-même.»

Pour un article de 2014, Denis Müller avait eu l’occasion de s’intéresser au philosophe transhumaniste Nick Bostrom: «Il a l’air de penser sérieusement que les progrès de la médecine et des technologies pourraient permettre à l’homme de devenir immortel et que ce serait en outre une bonne chose. Comme chrétien et comme homme tout court, j’en doute. Dans la conception chrétienne de l’existence, la mort n’a pas qu’un sens négatif. Elle n’est pas que le salaire, que le péché. Elle est aussi une donnée constitutive de la vie et en marque l’accomplissement. De ce point de vue, il y a une opposition -frontale entre le christianisme et le transhumanisme.»

Malgré cela, des rapprochements marginaux ont pu s’opérer. À Nashville, en 2018, s’est tenue la première Conférence sur le transhumanisme chrétien. Y a-t-il pour autant péril en la demeure ou en l’Église? Évêque du diocèse de Sion, Jean-Marie Lovey semble plutôt penser que le Covid-19 a fichu un méchant coup de vieux aux rêves d’une immortalité réalisée par les prodiges de la technique. Mercredi 7 avril, il l’a dit sur les ondes de la RTS: «On se croyait surhommes, on parlait de transhumanisme comme si on avait déjà dépassé des limites extraordinaires. Et voilà que nous faisons l’expérience de la fragilité.»

En 2014, le transhumaniste Ray Kurzweil prédisait une marche vers l’immortalité

-> 2025: Apparition d’un grand marché de gadgets-implants.

-> 2026: Grâce au progrès scientifique, nous prolongerons notre vie d’une durée supérieure à celle qui se sera déjà écoulée.

-> 2036: En utilisant à la fois la biologie et la programmation, l’humanité parviendra pour la première fois à reprogrammer les cellules pour guérir des maladies, et l’utilisation d’imprimantes 3D permettra de fabriquer de nouveaux tissus et organes.

-> 2038: Apparition de personnes robotisées et de produits de technologies transhumanistes. Ils seront dotés d’une intelligence accrue et de divers implants optionnels: des yeux-caméras aux bras-prothèses supplémentaires.

-> 2042: Première réalisation potentielle de l’immortalité grâce à une armée de nanorobots qui complétera le système immunitaire et «nettoiera» les maladies.

-> 2043: Le corps humain pourra prendre n’importe quelle forme grâce à un grand nombre de nanorobots. Les organes internes seront remplacés par des dispositifs cybernétiques de bien meilleure qualité.

-> 2045: Arrivée de la singularité technologique: la domination complète de l’intelligence artificielle. La Terre se transformera en un gigantesque ordinateur.

-> 2099: Le processus de singularité technologique s’étendra à tout l’Univers.