«Il ne faut pas que les jeunes se retrouvent sans perspective»

Vous vous réjouissez que vos deux enfants reprennent l’école?

Oui, même si pour eux, cette fermeture n’a jusqu’ici pas été si grave. Avec mon épouse, nous avons pu les encadrer. Mais rouvrir les écoles avec les mesures de prudence prévues, c’est essentiel pour l’égalité des chances. Quand vous avez deux parents qui partent au travail chaque matin, car le home office est impossible, que font les gamins? Ils passent la journée sur des écrans. Quelques semaines, ça va. Si c’est plus, les inégalités se creusent.

Certains parents ont peur…

Dès qu’on est parent, on vit avec la peur, par exemple d’un accident sur le chemin de l’école. Mais l’école obligatoire est une évidence majeure. C’est ça la normalité, pas le confinement. Il faudrait donc des évidences claires pour l’interrompre. Or les autorités sanitaires nous disent que rien n’indique que les écoles sont des lieux de transmission du virus et que les enfants courent des risques particuliers. Il ne faut pas inverser le fardeau de la preuve, et faire des jeunes les grands oubliés de cette crise.

Pourquoi les jeunes plus que les autres?

Il y a un problème de santé publique, c’est vrai, mais il ne doit pas faire oublier les autres intérêts publics, et notamment celui des jeunes à avoir une vie normale. On les a confinés sans beaucoup d’arguments. Il y a plus d’amendes pour des jeunes qui font du foot que pour des entreprises qui emploient des gens à risque sans les protéger. Le droit de sortir jouer avec ses copains, c’est important; tout comme le droit d’aller à l’école et d’avoir une chance de s’insérer sur le marché du travail.

Vous craignez pour l’apprentissage?

Le problème est colossal. Des dizaines de milliers de jeunes jouent une partie de leur destin chaque été. Sur une classe d’âge, plus de la moitié va chercher une place d’apprentissage. Il faut éviter que des milliers de jeunes se trouvent sans perspective. Au Conseil d’État vaudois, j’étais responsable de l’aide sociale. J’ai vécu les ravages laissés par la crise économique des années 90, où tant de jeunes ont manqué l’entrée dans la vie professionnelle. On a mis quinze ans à réparer cela. Or un jeune qui décroche, ce sont des coûts sociaux qui explosent. C’est pour cela que je tire la sonnette d’alarme.

Pouvez-vous quantifier le problème?

Il n’y a pas de chiffre, mais les contacts informels que j’ai eus disent que l’offre baisse. Ça paraît évident. On ne peut pas avoir 1,7 million de personnes au chômage technique, des milliers d’entreprises à l’arrêt et penser qu’il n’y aura pas de dégâts sur l’apprentissage. L’autre souci, c’est la fermeture des écoles. C’est au printemps qu’un jeune doit être accompagné pour trouver une place. Pour ceux qui n’ont pas un réseau, c’est le service public qui doit faire le job. Or, sans contact direct et régulier avec ces jeunes, le travail ne se fait pas.

Que proposez-vous pour encourager les entreprises à embaucher?

Comme le disent les conseillers d’État romands, il faut un incitatif de l’État. Je propose d’alléger la facture des entreprises qui ont dû emprunter pour faire face à la crise. On parle de quasi 20 milliards cautionnés par l’État. On attend des entreprises qu’elles remboursent sur cinq à sept ans. C’est pile le temps de former un ou deux apprentis. Les entreprises devraient pouvoir déduire par exemple 1000 fr. par an par place d’apprentissage offerte. On pourrait même imaginer que ce montant soit doublé pour celles qui accueillent en septembre les jeunes qui n’ont pas trouvé de place à l’été.

Quelques milliers de francs? Ce n’est rien.

Il faudra voir quel est le montant moyen des emprunts contractés, mais si on imagine un crédit de 30 000 fr., le fait d’embaucher deux apprentis permet à un patron – sur toute la formation – de réduire la facture de 20%. Ce n’est pas négligeable. Et donc rien pour une entreprise qui n’aurait pas fait d’emprunt. C’est injuste. On parle d’un moyen ciblé d’aider les entreprises en difficulté maintenant à former des apprentis. Et c’est peut-être politiquement plus facile de faire accepter de renoncer à des remboursements plutôt que de créer une subvention. Le moment est adéquat pour intervenir: presque un employé sur trois voit son salaire payé par la collectivité. On s’épargne donc tout le débat de l’intervention étatique. Mais à terme, il faudra aussi réfléchir à comment soutenir toutes les entreprises formatrices.

Les milieux patronaux sont-ils intéressés?

Je sens une compréhension chez Guy Parmelin. Très vite, il a encouragé les entreprises à ne pas licencier d’apprentis. Et je suis reconnaissant qu’il ait créé une task force. Du côté patronal, on dit toujours qu’il y a assez d’offres. Le problème, c’est que l’offre ne correspond pas à toute la demande. Il faut réussir à convaincre les employeurs de prendre les jeunes qui restent sur le carreau, même s’ils ne correspondent pas à l’apprenti idéal.

Ça coûterait combien?

C’est difficile d’être précis sans connaître la pratique de formation des entreprises qui ont dû solliciter des crédits d’urgence. Mais on peut dire qu’avec le modèle proposé, par rapport au montant global avancé, un faible pourcentage d’abandons de créance permettrait de sécuriser ou de créer des dizaines de milliers de places.

Tout le monde demande à l’État d’intervenir. Pourquoi l’apprentissage devrait-il être prioritaire?

Posons la question à l’envers. Qu’est-ce qui est plus prioritaire que de donner une chance à chaque jeune? Ne rien faire coûtera plus cher. Ensuite, il y a une injustice crasse vis-à-vis de la formation. Tout jeune qui fait le gymnase puis l’université reçoit de fait un bon de formation de la collectivité de 100 000 à 200 000 francs. Les seuls qui ne reçoivent presque rien sont ceux qui sortent de l’école obligatoire et cherchent un apprentissage. Des jeunes qui, à 17-18 ans, rapportent à la société. C’est le moment d’investir pour eux.