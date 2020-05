Face au virus, les défenses de la Suisse ont pris l'eau

L’invasion s’est produite en quelques jours. Fin février, les autorités suisses assuraient encore que le coronavirus ne présentait qu’un «risque modéré pour la population». Mais le mal était déjà là, et il allait bientôt submerger le pays. Depuis son apparition en Chine à la fin de l’année dernière, le Covid-19 a toujours eu un temps d’avance sur les gouvernements. Y compris en Suisse.

Seule la mise en place du confinement, entre le 13 et le 20 mars, a permis de combler ce retard et de contenir la maladie. Mais à quel prix? Économie à l’arrêt, population cloîtrée, frontières verrouillées, et plus de 1700 morts…

Comment en est-on arrivé là? Pour tenter de répondre, nous avons interrogé des dizaines de médecins, d’universitaires et de cadres de l’administration fédérale. Nous avons relu des documents officiels et des études scientifiques. Nous avons ainsi pu reconstruire, en bonne partie, la séquence des événements clés qui ont mené au confinement.

Notre enquête le montre: la Suisse pensait être prête, mais cette confiance s’est fracassée sur la réalité des faits. Le pays avait un plan, mais il était inadapté. Le coronavirus s’est révélé plus contagieux, rapide et sournois que ce qu’aucun scénario n’avait pu imaginer.

1er janvier – 24 janvier: «Nous sommes très bien préparés»

24 janvier – 11 février : Alerte dans les Alpes

11 février – 24 février : Le calme avant la tempête

24-25 février : La révolte des savants

25 février – 9 mars : La machine à tests se grippe

9-13 mars : le barrage cède, le Tessin en première ligne

L’avenir: tirer les leçons du Covid-19

Lorsque le monde apprend l’apparition d’une mystérieuse pneumonie à Wuhan, le 31 décembre, un Suisse suit déjà la situation de près. Laurent Kaiser est un peu le «Monsieur Virus» du pays. À Genève, son laboratoire a déjà étudié le sinistre Ebola ou le sras, précurseur du virus actuel apparu en 2002. Le 10 janvier, il reçoit la séquence génétique du nouveau coronavirus. Le 16, son laboratoire peut commencer les tests de dépistage en Suisse.

Laurent Kaiser devant son laboratoire lors de l'épidémie de grippe porcine, en 2009. (Eric J. Haldag)

Les premières consignes pour affronter cette maladie émergente parviennent aux médecins le même jour. Elles se veulent rassurantes. L’unité vaudoise de prévention contre les infections juge que le risque d’une importation du virus en Europe est «faible». Se rendre à Wuhan n’est pas déconseillé – sur place, il faut juste se laver les mains et éviter les marchés d’animaux, vivants ou morts. «Consulter un médecin en cas de difficulté respiratoire, après un séjour à Wuhan et le rendre attentif au voyage effectué», concluent les consignes. Elles se basent sur les évaluations de l’OMS et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Sans être alarmés, les gouvernements occidentaux surveillent la situation. Le 21 janvier, au Forum économique de Davos, le conseiller fédéral Alain Berset rencontre le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. La discussion sur le nouveau virus est brève, et le ministre suisse de la Santé en ressort avec un message apaisant. «Nous sommes très bien préparés», explique-t-il à la presse le lendemain.

Ce ne sont pas des paroles en l’air. La Suisse dispose effectivement d’un «plan pandémie», mis à jour en 2018. Il envisage des mesures comme la fermeture des écoles ou l’interdiction des manifestations – mais pas de confinement général. Il prédit aussi qu’une pandémie pourrait causer des dégâts d’une dizaine de milliards de francs à l’économie. C’est trois à huit fois moins que l’estimation actuelle des pertes causées par le coronavirus. Mais surtout, ce plan se base sur une épidémie de grippe, ce qui suppose l’existence de vaccins et de médicaments. Or, rien de tel n’existe contre le coronavirus.

Malgré ces préparatifs, c’est encore le flou qui domine dans l’esprit des autorités. Le 23 janvier, la direction de la Conférence des ministres cantonaux de la santé (CDS) se réunit pour la première fois de l’année et le nouveau virus est au cœur des discussions. «Nous étions très inquiets, mais nous ne savions pratiquement rien de la maladie, se souvient Michael Jordi, secrétaire général de la CDS. Nous ne connaissions pas le potentiel de contagiosité du virus.» La Chine n’a reconnu sa capacité à se transmettre entre humains que le 20 janvier.

«À ce moment-là, tous les scénarios semblaient envisageables, dont une épidémie qui disparaît après quelques jours, qui reste locale, jusqu’à la pandémie», Nora Kronig Romero, responsable des Affaires internationales de l’Office fédéral de la santé publique. (Keystone)

Faute d’informations précises, rien de concret n’est décidé, car les projections concernant l’épidémie varient énormément. Le scénario qui domine les esprits est celui du virus SRAS en 2002-2003. Après avoir fait quelque 800 morts en Asie, il s’était éteint sans jamais atteindre l’Europe.

Illustration: Andrea Caprez.

Mais le nouveau coronavirus est différent. Il va très vite mettre à l’épreuve le dispositif suisse de lutte contre les épidémies. Le 24 janvier, l’Anglais Steve Walsh débarque à l’aéroport de Genève-Cointrin. Il a été contaminé par le coronavirus lors d’une conférence à l’hôtel Grand Hyatt de Singapour. Le 24 au soir, il se rend au pied du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, et passe la soirée avec des amis suisses. C’est là que la maladie se déclare. Mais ses symptômes restent légers et ne l’empêchent pas de poursuivre ses vacances. Le 25, il est aux Contamines-Montjoie, une station de ski savoyarde, où il infecte onze autres personnes logeant dans le même chalet. Il sera testé positif au coronavirus le 6 février, en Grande-Bretagne, après être repassé par l’aéroport de Genève.

La station des Contamines en Haute-Savoie.

Un système européen d’alerte, appelé EWRS (Early warning and response system), est alors activé pour circonscrire la contagion. Il faut retrouver au plus vite tous ceux que Steve Walsh a pu contaminer, puis les tester, les isoler et les mettre en quarantaine. Ce processus est appelé «enquête d’entourage» ou contact tracing. Le 7 février, le médecin cantonal genevois, Jacques-André Romand, est averti par les Français: «Attention, on a un cas tout près de chez vous. On est en train de faire une enquête, on vous tient au courant.»

L’alerte Covid est déclenchée. Le médecin cantonal se met au travail, d’abord seul, avec son téléphone portable et des listes de passagers Easyjet fournies par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il appelle, envoie des SMS, demande à ceux qui étaient dans l’avion de Steve Walsh où ils étaient assis.

En Suisse et en Europe, une centaine d’enquêteurs retracent les déplacements du «cas index», terme qui désigne le premier porteur identifié d’une maladie. À Neuchâtel, on retrouve un jeune qui a pris un bus pour skieurs aux Contamines et s’est assis à côté d’un enfant anglais contaminé. Il est placé en quarantaine le 11 février, mais son test se révèle négatif.

Suite à l'annonce du gouvernement de ce jour, le domaine skiable et le domaine nordique des Contamines seront fermés dès ce dimanche 15 mars. — Les Contamines (@les_contamines) March 14, 2020

À l’issue de cette alerte, les autorités sont soulagées. Le dispositif des enquêtes d’entourage a parfaitement fonctionné. Le foyer d’infection des Contamines est éteint et il n’y a aucun cas en Suisse.

L’épisode révèle pourtant une fragilité dans le système de défense helvétique. Le contact tracing,crucial pour empêcher la propagation du virus, est très gourmand en temps et en personnel. Or, les Cantons suisses ont peu de ressources pour le mener. À Genève, Jacques-André Romand tiendra jusqu’à début mars avec une équipe de cinq personnes. À Neuchâtel, trois collaborateurs mènent les enquêtes aux côtés du médecin cantonal Claude-François Robert. Au même moment, à Wuhan, la Chine déploie 9000 personnes pour dépister et isoler les malades du coronavirus.

L’alerte des Contamines livre un autre enseignement inquiétant. Des porteurs du virus à peine malades peuvent être très contagieux. Aux Contamines, Steve Walsh a infecté 11 personnes en ayant eu très peu de fièvre – 37,3 °C au maximum, selon le médecin Kostas Danis, de Santé Publique France. Cela ne correspond pas aux cas décrits par les Chinois au début de l’épidémie, qui montraient «une forte proportion de pneumonies sévères et un taux de mortalité considérable», note une étude de Santé Publique France.

«Aujourd’hui, nous savons à quel point le virus est transmissible, mais au début de février nous étions encore en train d’apprendre», rappelle Emma Hodcroft, épidémiologiste à l’Université de Bâle. Selon une étude parue dans Nature, près de la moitié (44%) des contagions pourraient être dues à des porteurs dits asymptomatiques, c’est-à-dire ne présentant aucun signe de maladie.

Ces malades qui s’ignorent transmettent aussi le virus. Problème: à ce moment-là, en Suisse, on ne teste que les patients qui présentent des symptômes. Au départ, il faut revenir de Wuhan et se faire hospitaliser pour se faire dépister, rappelle l’infectiologue vaudois Frédéric Tissot. Ces critères seront ensuite assouplis, pour couvrir la Chine, puis, le 25 février, Singapour, la Corée du Sud et l’Italie du Nord. Mais certains signes typiques de la maladie, comme la perte de goût et d’odorat, ne seront pas identifiés avant longtemps.

Il faut attendre un voyage de l’OMS à Wuhan et la publication de son rapport de mission,le 28 février, pour comprendre à quel point le virus se transmet facilement. L’un des experts les plus reconnus de l’OMS, le Canadien Bruce Aylward, prévient alors les gouvernements qu’il va falloir agir très vite pour freiner l’épidémie.

Mais en Suisse, il ne se passe presque rien jusqu’au 24 février. Les quelque 300 personnes testées à cette date, selon l’OFSP, sont toutes négatives. Difficile pour les autorités de décider des actions fortes alors que la maladie, officiellement, n’est pas là. «Nous ne pouvions pas prendre des mesures importantes, comme le confinement et la fermeture des frontières, sans avoir la preuve que le virus était présent en Suisse. La population ne l’aurait pas compris», explique Michael Jordi, de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé.

«C’est un phénomène général: les pays occidentaux ont simplement attendu pendant un certain temps, commente l’épidémiologiste Richard Neher, de l’Université de Bâle. Le virus était en Chine, pas chez nous, puis en Italie, pas chez nous. Toute l’Europe, mais aussi les États-Unis ont sous-estimé le danger.»

Le 25 février, quatre spécialistes des épidémies en Suisse adressent une lettre solennelle au conseiller fédéral Alain Berset et au directeur de l’OFSP, Pascal Strupler. Leur cible: Daniel Koch, responsable de la Division maladies transmissibles à l’OFSP et figure de proue des autorités helvétiques dans cette crise.

La veille, le haut fonctionnaire au long visage maigre a tenu des propos que les quatre scientifiques jugent aberrants. En conférence de presse, il a comparé la mortalité du coronavirus à celle d’une simple grippe. «Tous les calculs montrent que le taux pourrait être du même niveau que la grippe», affirme Daniel Koch selon un compte-rendu fait à l’époque.

Daniel Koch était jusqu'en mars directeur de la division Maladies transmissibles de l'OFSP.

Faux, ripostent le professeur Christian Althaus de Berne, Richard Neher et Emma Hodcroft de Bâle, ainsi que Marcel Salathé de l’EPFL dans leur lettre à Alain Berset. Selon eux, le coronavirus est au moins dix fois plus mortel que la grippe et la Suisse doit s’attendre à «un nombre relativement élevé de malades graves […] et de morts».

L’épisode révèle un climat de méfiance surprenant entre la Berne fédérale et les meilleurs experts en épidémies du pays. Ces derniers estiment que l’administration aurait dû s’entourer beaucoup plus vite d’un conseil scientifique pour guider son action et mieux anticiper le développement de la pandémie. Or cet organe n’a été créé que le 31 mars. «L’appel de l’administration aux scientifiques a été extrêmement tardif, commente Didier Trono, professeur de virologie à l’EPFL à Lausanne. Il n’y avait pas une relation de confiance constructive, plutôt une mentalité de camp retranché et c’est dommage.»

Les autorités auraient-elles mieux réagi si elles avaient davantage écouté les scientifiques? Dès janvier, Christian Althaus et son assistant Julien Riou avaient publié une étude pionnière comparant l’épidémie de coronavirus à celle de la grippe espagnole, en 1918, qui avait fait des dizaines de millions de morts. Ils conseillaient une surveillance des aéroports et des nœuds de transports publics. Mais leur recommandation a été ignorée par l’OFSP.

«On n’était pas très content en février des réponses peu réactives de l’OFSP, commente l’épidémiologiste bâlois Richard Neher. Ils ont davantage réagi qu’anticipé. Mais tous les pays ont fait des erreurs, et partout on a réagi lentement.» Selon lui, les scientifiques ont perçu l’avancée fulgurante de l’épidémie avec environ deux semaines d’avance sur les politiques.

Richard Neher, signataire de la lettre critiquant l'OFSP.



Illustration: Andrea Caprez.

Le premier cas positif est déclaré en Suisse le 25 février: c’est un retraité qui a été contaminé au milieu du mois près de Milan. Le même jour, Alain Berset est à Rome, pour un minisommet consacré au virus avec les pays voisins de l’Italie. L’heure est grave, mais les Italiens espèrent encore contenir l’épidémie par l’isolement de certains villages. Pour l’OFSP, l’évaluation du risque ne change pas: Le nouveau coronavirus ne représente, actuellement, qu’un risque modéré pour la population suisse.»

Cette fois pourtant, des mesures sont prises, les premières annoncées par l’OFSP depuis fin janvier. Berne fait distribuer des brochures d’information aux frontières et promet d’intensifier les tests sur les personnes présentant des «symptômes de type grippal». La stratégie est toujours celle du contact tracing qui a fait ses preuves lors de l’alerte des Contamines. Il faut tester les cas suspects, retracer leurs contacts et les mettre en quarantaine. Le nombre de tests passe à plusieurs centaines par jour début mars.

Mais très vite, la Suisse découvre qu’elle a un problème. Elle n’a pas le matériel nécessaire pour tester massivement sa population. Le plan pandémie ne l’a pas prévu. Car il imagine une épidémie de grippe qui se détecte en général sans test, grâce aux symptômes visibles.

De son laboratoire ultrasécurisé de Genève, Laurent Kaiser a été le premier à tirer la sonnette d’alarme. Mi-février, il prévient: on risque de manquer des produits réactifs nécessaires pour les tests. Ils sont fabriqués hors de Suisse, aux États-Unis et en Allemagne notamment. À mesure que l’épidémie enfle, ces pays limitent leurs exportations. «Nous avions fait des stocks énormes [mais] des commandes passées avant février n’ont pas été livrées», indique Laurent Kaiser aujourd’hui.

Par précaution et par peur de manquer, la Suisse renonce alors à tester largement. L’OFSP conseille de privilégier le personnel soignant, les personnes âgées ou celles qui sont vulnérables car déjà malades. Les autres, même si elles présentent des symptômes, sont renvoyées à la maison.

Le manque de réactifs n’est que passager. Début mars, le nombre de tests s’envole enfin – il y aura un pic de 10 000 par jour. Mais une seconde pénurie se profile aussitôt. Pour prélever le coronavirus dans la gorge des patients, médecins et infirmiers utilisent de longs bâtonnets de plastique appelés écouvillons. Or juste au moment où on en a le plus besoin, ce matériel crucial vient à manquer.

Le directeur de l’Hôpital de Delémont, Yannick Mercier, s’en souvient parfaitement: «Quand la demande a explosé en Suisse, on n’avait plus d’écouvillons. C’est là que l’OFSP a revu les critères et conseillé de tester seulement ceux qui étaient hospitalisés et le personnel de soins. On a dû adapter les critères de test en fonction du stock qu’on avait.»

Yannick Mercier, directeur de l'hôpital de Delémont.



Christian Lanz, le médecin cantonal jurassien, signale le problème à l’OFSP, qui commande au prix fort des écouvillons sur le marché international. «Ils en ont acheté, difficilement, dit-il aujourd’hui. Mais c’était un vrai problème, et ça nous a empêchés d’élargir les tests à plus de monde.» Le médecin cantonal affirme que jamais les écouvillons n’ont été mentionnés dans les exercices de préparation aux pandémies qu’il a fréquentés depuis le milieu des années 2000.

Cette politique de tests restrictive a valu à l’OFSP une nouvelle volée de bois vert des scientifiques. Au départ de l’épidémie, la Corée du Sud avait un réseau de 118 laboratoires prêts à tester, souligne Didier Trono, de l’EPFL. La Suisse en avait un seul, celui de Laurent Kaiser à Genève, qui ne reçoit qu’un soutien modeste de la part des autorités fédérales.

«Il est clair qu’il y a eu des goulots d’étranglement dans les tests, confirme Matthias Egger, président de la task force scientifique nationale sur le coronavirus. Or, je suis d’avis qu’il faut tester très largement. D’abord parce que ça permet de mieux comprendre l’épidémie, mais surtout parce qu’on découvre de nouvelles infections, que cela permet de faire du contact tracing, de mettre les gens en quarantaine et de mieux endiguer la maladie.»

Dans un article publié par le British Medical Journal le 17 avril, une équipe des HUG se montre plus sévère. Trop limitée, la stratégie de tests suisse risque de «manquer un nombre substantiel de patients qui présentent des symptômes atypiques ou légers», ce qui pourrait contribuer à prolonger l’épidémie.

Illustration. Andrea Caprez.

La perception de la menace par les autorités suisses est longtemps restée lointaine. Tout change lorsque les cas de coronavirus se multiplient au sud des Alpes. Le 20 février, la Lombardie connaît son premier cas à Codogno, au sud-est de Milan et à 150 kilomètres de Lugano. Karim Boubaker, le médecin cantonal vaudois, comprend que l’arrivée du virus n’est qu’une question de jours. «Nous ne savions pas précisément où, ni quand il allait entrer dans le pays», explique-t-il.

Les Tessinois sont les plus inquiets. Le carnaval bat son plein, mais le virus est à leurs portes. Que faire? Le médecin cantonal tessinois, Giorgio Merlani, tente de rassurer. «Il est beaucoup plus facile de rencontrer Miss Monde au carnaval qu’une infection de ce type», déclare-t-il le 23 février. Le lendemain, il en rajoute: «Il n’y a aucune limitation de déplacement en Lombardie. Je n’aurais aucun problème à aller dîner à Milan.»

Le carnaval de Bellinzone, fin février, a contribué à propager l'épidémie au Tessin.

Le conseiller national Lorenzo Quadri (Lega) se rappelle bien ces déclarations, vite rendues obsolètes par la progression de la maladie. Le 25 février, la clinique de Moncucco, à Lugano, détecte son premier malade. Ce Tessinois de 70 ans revient justement de Milan. La question du contrôle aux frontières se pose. Le canton accueille 70 000 travailleurs frontaliers par jour. «Pas besoin d’être un scientifique pour comprendre que la maladie ne voyage pas toute seule», explique Lorenzo Quadri. Son appel au Conseil fédéral pour fermer la frontière est relayé par d’autres voix dans le canton, mais rien n’y fait. Les autorités ne fermeront certains postes-frontières que le 11 mars et continueront à laisser entrer les frontaliers, s’ils viennent pour travailler.

La Suisse aurait-elle dû instaurer des contrôles aux frontières plus tôt? L’île de Taïwan l’a fait sur les vols venus de Chine dès le 31 décembre. Elle affiche un bilan étonnant: six morts seulement, sans avoir confiné ses habitants. Brigitte Crottaz, médecin vaudoise et conseillère nationale (PS), pense que la Suisse aurait pu prendre des mesures comparables: «Une fois détecté en Lombardie, il était évident que le Covid-19 arriverait en Suisse par le Tessin. Je ne dis pas qu’il aurait fallu fermer totalement le pays. Il aurait fallu, au moins, resserrer les contrôles et, surtout, mieux informer la population.»

Brigitte Crottaz, médecin vaudoise et conseillère nationale (PS)

Mais fin février, la Suisse se repose toujours sur la méthode éprouvée du contact tracing. Les cantons multiplient les tests. À Genève, le premier malade est détecté le 26 février. C’est un jeune homme contaminé en Italie, qui a un simple rhume. «On prend alors conscience que des gens en bonne santé portent cette maladie, explique le médecin cantonal genevois, Jacques-André Romand. Et quand on voit leurs mouvements, on comprend qu’on ne la contiendra pas.»

Même constat à Neuchâtel, où le premier cas dépisté est un jeune homme revenu d’Italie, qui a énormément bougé et pris trois trains entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Interlaken. «C’était impossible de retracer ses contacts, ce cas était tellement complexe», se souvient le médecin cantonal Claude-François Robert. Le 9 mars, submergés par le nombre de cas positifs qui dépasse les 80 par jour, les Cantons abandonnent la stratégie de contact tracing. Le confinement généralisé devient la seule option.

Le 28 février, la Suisse a déjà interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Elle n’envisage pas tout de suite de fermer les commerces et de maintenir l’essentiel de la population à la maison. Car ces mesures ne figurent pas dans le manuel du plan pandémie. Mais l’exemple de la Chine puis de l’Italie, qui confinent des provinces entières, fait boule de neige. «Nous avons alors pris conscience que c’était le seul et unique moyen de lutter contre la maladie», explique le médecin cantonal vaudois, Karim Boubaker.

Karim Boubaker, médecin cantonal vaudois.

Le ministre de la Santé, Alain Berset, consulte les Cantons. Il reçoit, le 10 mars, une délégation vaudoise qui défend l’application immédiate du confinement, raconte Karim Boubaker. La mesure entrera en vigueur par paliers, entre le 13 et le 20 mars: fermeture des écoles, des stations de ski, des restaurants, puis interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes.

Il est trop tôt pour dresser un bilan définitif de la préparation de la Suisse face à la pandémie. Les spécialistes que nous avons interrogés sont toutefois unanimes. Le pays n’a pas démérité. En comparaison européenne, il s’en est plutôt bien tiré jusqu’à présent. Alors que la Suisse est l’un des pays les plus touchés par le virus, son système de santé a tenu le coup et fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable. Michael Jordi, secrétaire général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, estime que les Cantons devront évaluer et formaliser ces réactions d’urgence (augmentation des lits de soins intensifs, mobilisation des cliniques privées…) qui ont fonctionné.

Mais le pays compte un taux de mortalité due au virus 2,3 fois plus élevé que l’Allemagne. Il devra aussi faire son autocritique. Première leçon: il va falloir adapter le plan fédéral contre les épidémies, prévu pour lutter contre la grippe et non contre le coronavirus. Les précurseurs du Covid-19, sras et MERS, ont pourtant fait trembler le monde en 2002-2003, puis en 2012-2015. Mais ils étaient restés pour l’essentiel cantonnés en Asie. Jusqu’à cette année, il semblait beaucoup plus probable que le prochain danger soit une grippe.

Aujourd’hui, la donne a changé. «Nous avons été surpris par le coronavirus. Nous n’avons pas réussi tout de suite à l’endiguer. La commission doit se demander pourquoi des éléments du plan fédéral ne se sont pas déroulés comme prévu», admet l’infectiologue genevoise Anne Iten, présidente de la Commission fédérale de prévention et gestion des pandémies. «Par exemple, nous avions recommandé trois mois de stocks de masques de protection respiratoire, rappelle-t-elle. Les acteurs de la santé auraient dû s’organiser pour avoir ces quantités en réserve. Ce sont eux qui doivent expliquer pourquoi cela n’a pas été le cas.»

La question du pouvoir de décision et de contrôle de la commission pandémie se pose. Une réforme de son plan fédéral est déjà envisagée. «Une fois la crise passée, il faudra le revoir au vu de l’expérience actuelle.» Pourquoi pas en l’étendant à l’ensemble des maladies respiratoires.

Pour Antoine Flahault, professeur de santé globale à l’Université de Genève, il y avait une grande différence de préparation entre la Suisse et des pays comme la Corée du Sud, Singapour ou Taïwan. Instruits par les épidémies de sras et de MERS, ces États avaient des «plans millimétrés, prêts à l’emploi, qu’on met à exécution». En Suisse et en Europe, il a fallu du temps pour comprendre la gravité de la situation, mobiliser les institutions et convaincre la population.

Deuxième leçon: la production et le déploiement des tests. C’est peut-être le plus gros point noir de la réaction suisse jusqu’à présent. Selon le virologue Didier Trono, de l’EPFL, le pays a besoin de «chaînes de production activables immédiatement», permettant de produire assez de réactifs et de matériel pour tester largement la population et assurer le contact tracing. Les enquêtes d’entourage, cruciales pour éteindre de futurs foyers d’épidémie, pourraient mobiliser 2000 personnes en Suisse, selon ce spécialiste. Dans ce domaine, il faut passer d’une échelle artisanale, avec quelques personnes par canton, à l’échelle industrielle. Les Cantons et l’OFSP ont-ils fait le nécessaire?

Dernière leçon capitale: les contrôles et les restrictions d’entrée aux frontières. L’OMS les a longtemps déconseillés. Aujourd’hui, ses experts affirment qu’il est crucial d’empêcher les personnes infectées de voyager. Avec le recul, on comprend que c’est la seule façon de freiner la propagation du virus dès sa naissance. En Suisse, Daniel Koch admet que l’OFSP aurait dû mieux cadrer les voyages avec la Chine, foyer de l’épidémie. Mais il aurait fallu aussi contrôler de manière plus serrée les frontières au sein de l’Espace Schengen – avec l’Italie notamment. Voilà qui promet d’intéressants débats politiques pour l’après-confinement.

Collaboration : Titus Plattner, Oliver Zihlmann, Christian Brönnimann