«Nos enfants verront-ils plus de satellites que d’étoiles?»

Le far west. Le terme a été lâché cette semaine par le patron d’Arianespace, Stéphane Israël, alors que les satellites de télécommunication sont lancés par grappes dans l’orbite basse de notre planète. Les premiers des 240 objets de SpaceX partis en convoi lumineux au-dessus de nos têtes révèlent une fois de plus la mégalomanie d’Elon Musk. Pour proposer une offre internet qui couvrirait l’ensemble du globe, le milliardaire veut lancer, à terme, 42 000 satellites autour de la Terre. Réaction de Jacques Arnould, expert éthique au Centre national d’études spatiales (CNES), en France.

Jacques Arnould. Photo: DR.

Que vous inspirent ces chiffres?

Je suis frappé par l’immensité du projet. On va mettre en orbite dix, vingt, trente fois plus d’objets ces prochaines années qu’il y en a eu en soixante ans. Nous sommes face à une situation absolument nouvelle et pour le moins désarçonnante.

L’espace, c’est le far west?

Monsieur Musk ne peut pas dire: «C’est le far west, je fais ce que je veux!» L’espace n’est pas un territoire hors-la-loi. Il est régi par un droit international qui pose à la fois le principe de libre accès, et donc, en partie, de libre entreprise, mais aussi le principe de bien commun et de non-appropriation, comme c’est le cas pour les eaux internationales. Il faut donc tenir compte des revendications des astronomes. Quelques entrepreneurs vont, de fait, changer notre vision du ciel étoilé.

Oui, nos enfants et nos petits-enfants risquent de voir plus de satellites que d’étoiles! Mais, très honnêtement, nous devons nous interroger: nous nous émouvons de la disparition des étoiles, mais si vous habitez dans une grande ville comme Paris, quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Nous voulons absolument préserver le ciel, mais demandons-nous si nous sommes prêts à renoncer aux technologies qui reposent sur la présence de constellations de satellites autour de la Terre.

Mais les Bédouins du Sahara vivent sous le même ciel que nous.

Le progrès est terrible pour certains d’entre nous. En même temps, nombreux sont les peuples à recourir d’emblée aux technologies les plus innovantes. Nous devons apprendre à partager les bienfaits: pensons aux moyens de géolocalisation, aux données météorologiques. Et nous avons aussi besoin d’entrepreneurs audacieux, comme Elon Musk et Jeff Bezos. Mais dans un souci du bien commun.

Les astronomes menacent de porter plainte devant la Cour de justice internationale pour atteinte au patrimoine mondial.

Je comprends leur colère et salue leur initiative. Ils peuvent s’appuyer sur le droit spatial, sur les instances internationales. C’est l’occasion de porter sur le devant de la scène des questions qui nous concernent tous: la place que nous accordons à la recherche, les limites de la croissance économique. Il est bel et bien question de développement durable.

Un tel espace écoresponsable est-il possible?

Depuis plusieurs années, nous appliquons à l’espace la notion de «durable». Nous devons apprendre à mieux gérer les débris, par exemple; des chercheurs suisses y contribuent. Certes, le ciel n’est pas aussi pur que nous le croyons; mais cette image peut nous inviter à être plus responsables de nos actions.