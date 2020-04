Mais qui est donc ce drôle de bonhomme qui nous rassure depuis un mois?

Les réseaux sociaux, pas trop pour lui. Daniel Koch ne tweete pas. Son compte Instagram? C’était un faux, a rectifié l’Office fédéral de la santé publique. Le médecin a seulement une page Facebook, alimentée sporadiquement par des photos de lui en train de courir avec son chien.



Si Daniel Koch est très peu actif sur les réseaux sociaux, il n’en est pas moins devenu rapidement une petite vedette. Surtout sur les comptes alémaniques.



Prenez la page Facebook «Daniel Koch Schweizer des Jahres 2020». Créée le 22 mars, elle compte près de 1900 utilisateurs pour qui le choix ne souffre aucune discussion: M. Corona mérite d’être nommé «Suisse de l’année». «Merci Daniel d’être là. Plus que jamais l’homme de la situation! Calme, les bons mots, les bonnes décisions, le sang-froid, la confiance, bref, il n’y aura jamais assez de mots et d’expressions pour dire bravo et merci», écrit une internaute.



Sur Twitter aussi, on lui exprime sa gratitude, plus ou moins dans les mêmes termes. Le député UDC au Grand Conseil zurichois Claudio Schmid est convaincu que Daniel Koch sera le Suisse de l’année.



«Son style calme et pondéré impressionne. Une aubaine. Il fait, à mon avis, un excellent travail.» Le conseiller national Martin Candinas (PDC/GR) y est également allé de son tweet.



«Daniel Koch me fascine. Malgré un emploi du temps rempli, il respire le calme, informe quotidiennement de manière factuelle, réfléchie, compétente et répond patiemment, clairement et de manière compréhensible aux mêmes questions. Merci beaucoup Monsieur Koch!» 1600 likes.



Les piques d’humour tout en retenue de Daniel Koch font aussi fureur sur Twitter.

Notamment cette sortie en conférence de presse, lorsqu’un journaliste lui demande pourquoi il a utilisé le conditionnel dans une déclaration sur les tests de dépistage.



Son début de réponse: «Je ne suis pas linguiste, je ne vous expliquerai pas l’usage du conditionnel.» Un tweet admiratif a suivi: «Ce p… de Daniel Koch, de l’office fédéral de la repartie.» 1600 likes et 400 retweets.