Deux tiers des enfants ont leur photo sur le web

De nombreux enfants ont une existence sur le web avant même de pousser leur premier cri. Une étude menée en France en 2018 auprès d’un peu plus de 1000 parents montre que 20% d’entre eux ont révélé la grossesse sur Facebook et 1% sur Instagram ou Twitter. Quelques mois plus tard, 29% des sondés ont eu recours à Facebook pour annoncer l’heureux événement. Et cela continue par la suite: 59% des parents d’enfants de moins de 8 ans ont déjà publié une photo en ligne qui montre le visage du bambin. Ces résultats figurent dans un sondage, intitulé «Digitalisation de la vie familiale», mené par l’institut Gece pour la société Faireparterie, spécialisée dans les faire-part.

Ces chiffres ne surprennent pas les experts suisses. Publier des photos de son enfant sur les réseaux sociaux? Cette pratique, quand elle devient excessive, a un nom: le «sharenting», néologisme formé à partir de share (partager) et de parenting (parentalité). «Partager avec les autres, c’est le propre de l’être humain, et c’est une bonne chose, commente Niels Weber, psychologue spécialisé en hyperconnectivité. Les réseaux sociaux ont l’avantage de la simplicité. Imprimer une photo et l’envoyer par la poste demande un plus grand effort.» Mais il met aussi en garde contre certains dangers. Et il n’est pas le seul.

Traces parfois gênantes

«Les parents n’ont pas l’assurance que les contenus publiés sur les réseaux sociaux pourront être retirés par la suite si leur enfant le souhaite. Ce dernier risque de ne pas pouvoir contrôler son identité numérique», avertit Stéphane Koch, expert en stratégie numérique. Ces adultes sont nés à une époque où internet n’existait pas. Ils décident quelle image ils veulent donner d’eux sur les réseaux. Leurs rejetons, eux, risquent de se la voir imposer. Et lorsqu’ils taperont leur nom dans un moteur de recherche, ils ne seront pas forcément ravis de tomber sur leurs premiers dessins.

Des adolescents découvrent ainsi leur existence numérique lorsqu’ils sont autorisés à se connecter. Une jeune fille raconte dans le magazine Fast Company» ce qu’elle a ressenti en lisant les posts que sa mère et sa sœur aînée avaient publiés: «J’avais l’impression que ma vie privée était violée, parce que je sentais qu’elles n’avaient pas le droit de me prendre en photo ou de me citer sur leurs comptes Facebook et Twitter sans mon autorisation.»

Préposé valaisan à la protection des données, Sébastien Fanti avoue humblement qu’il s’est lui-même fait taper sur les doigts. Il y a environ dix ans, il a publié une photo de ses enfants avec un même maillot de bain. «Mon fils qui avait 7-8 ans à l’époque, et il est devenu fou en l’apprenant. Je le trouvais magnifique et cela me paraissait anodin. Mais ça ne l’était pas pour lui. Et il avait raison: il ne m’appartient pas.»

Des parents poursuivis

Du point de vue légal, les parents sont responsables de leurs enfants. C’est à eux de prendre les décisions qui les concernent en respectant leur personnalité. «Mais à partir d’un certain âge, les enfants ont le droit de faire des choix seuls, précise François Charlet, juriste spécialisé en droit des technologies. Ainsi, on considère en principe qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent de leur argent de poche.» Selon lui, cette règle vaut pour ce qui touche à la vie privée. Si l’enfant est capable de discernement, il faut donc lui demander son avis avant de l’exposer. «On pourrait imaginer qu’un mineur attaque ses parents en justice parce que ceux-ci refusent de stopper de telles publications. À mon avis, il aurait de fortes chances d’obtenir gain de cause devant un tribunal helvétique.»

Des dérapages, Sébastien Fanti en a vu. «Il arrive, par exemple, que des enfants parlent au médiateur scolaire. En fonction de ce qui est diffusé, les parents peuvent être dénoncés à la justice, notamment pour violation du devoir d’éducation.» Il mentionne ce père qui s’est vu retirer son autorité parentale après avoir utilisé l’image de son fils pour faire de la propagande.

Risque de mauvais usage

Bien sûr, toutes les publications n’ont pas le même impact (lire nos conseils). «Si vous échangez des photos dans un groupe fermé auquel seules quelques personnes ont accès, a priori, je n’y vois pas de problème», commente Stéphane Koch, avant de rappeler qu’une plateforme en ligne ou un compte iCloud peuvent toutefois être la cible de piratage. Il met aussi en garde ceux qui postent une image sur Facebook en se disant que cela restera limité à leurs amis. «Il faut se demander qui sont ces amis. Il y a certainement parmi eux des connaissances qui ne sont pas si proches.»

Le danger est qu’une image publiée soit détournée. Il y a deux ans, par exemple, des photos d’enfants belges ont été retrouvées sur un site russe utilisé par des pédophiles. Sans aller si loin, Sébastien Fanti mentionne le risque que représente la reconnaissance faciale. «Si vous taguez une photo avec le nom de l’enfant, cela pourra être utilisé par des entreprises pour le reconnaître électroniquement.» Une échographie? «Cela peut sembler anodin, mais cette image donne des informations que des algorithmes peuvent utiliser, avertit François Charlet. Elle pourra renseigner sur le sexe du futur bébé, peut-être sur certaines questions de santé. N’oubliez pas non plus que cela va rester sur internet et que la technologie progresse.» Il évoque encore le cas d’une mère qui a reçu des menaces d’un inconnu. Celui-ci a envoyé des photos de sa fille prises dans la rue et lui recommandait de la surveiller. Or il avait pu identifier mère et enfant grâce aux informations publiées par la première sur le web.

Et l’exemple?

En tant que psychologue, Niels Weber souligne l’importance de l’exemple. «S’ils postent régulièrement de telles photos, les parents auront par la suite de la peine à exiger que leurs enfants s’autogèrent en ne passant pas de trop de temps sur leur smartphone. Comment vont-ils gérer ce double langage?» Le Lausannois recommande plutôt d’apprendre aux enfants à gérer leur image. Dès qu’ils sont en âge de comprendre, on peut leur demander s’ils sont d’accord pour qu’on les prenne en photo, leur montrer le résultat, leur expliquer que ce sont eux et demander si les clichés leur plaisent, s’ils veulent qu’on les garde. Idéalement, il ne faudrait pas les poster, et discuter avec les plus grands des conséquences de leurs actions dans le monde virtuel.