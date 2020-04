Les délits pornos commis par des mineurs ont doublé

Dominique Botti et Roland Gamp

La tendance se renforce. En Suisse, les mineurs jouent toujours plus avec les images pornographiques, parfois dures. Et ils sont poursuivis en justice pour cela. Les statistiques fédérales sur la criminalité montrent que, en 2019, ces jeunes Suisses ont commis un délit de ce type sur deux (voir infographie).

Cette hausse concerne majoritairement des garçons. Ils sont âgés entre 10 et 17 ans: les très, très jeunes (de 10 à 14 ans) sont tout autant concernés. Cette hausse spectaculaire – il y a deux fois plus de cas qu’en 2018 – est plus visible en Suisse alémanique.

Il y a plus inquiétant. Des délinquants mineurs adoptent le même comportement extrême que les adultes. Dans le canton de Zurich, un garçon, âgé de 12 ans, a ainsi utilisé son téléphone portable pour envoyer à sa petite amie, du même âge, un film porno. Les scènes étaient violentes, humiliantes et dégradantes. Le jeune homme a incité sa victime à regarder les images, selon la thérapeute Sefika Garibovic. Il lui aurait fait comprendre que, comme cela, elle pouvait se préparer à leurs futurs ébats sexuels. Le garçon bénéficie, depuis, d’un suivi thérapeutique. Chacun réagit différemment face à cette déviance.

«Lui n’a pas encore particulièrement honte, il trouve ces films cool», détaille la spécialiste zougoise. Elle, en revanche, a beaucoup souffert. La victime dit avoir reçu plusieurs fois des vidéos à caractère sexuel. À chaque fois, elle l’a mal vécu, mais n’a rien dit: elle avait honte. «Il a fallu des semaines avant que ses parents ne réalisent que quelque chose n’allait pas et découvrent les images.» Ce sont eux qui ont déposé une plainte pénale l’année dernière.

Ce cas n’est pas isolé en Suisse. Les statistiques 2019 sur la criminalité, rendues publiques fin mars, montrent que les mineurs commettent un délit sexuel, compris au sens large, sur quatre en Suisse. Il s’agit avant tout d’actes de pornographie illégale, sanctionnés par l’article 197 du Code pénal. Ce chiffre est révélateur de l’état technologique de notre société, selon Hans Melliger, procureur général en charge des mineurs dans le canton d’Argovie.

«Les jeunes ont aujourd’hui leur propre smartphone. Ils ont accès à internet à un âge de plus en plus précoce, où ils peuvent facilement accéder à de tels contenus.» Il y a deux ans, 199 mineurs de moins de 15 ans étaient dénoncés pour pornographie. En 2019, 497 dénonciations.

Quel type de comportement est dénoncé? Les cas graves, avec contrainte comme dans le canton de Zurich, sont rares. En général, c’est plutôt le simple envoi sur les réseaux sociaux d’images sexuelles illégales qui sont en cause. Olivia Cutruzzolà, cheffe de la communication de la police cantonale vaudoise, constate la généralisation chez les jeunes de la pratique du sexting (soit le fait de transmettre un message à caractère sexuel sur un support écrit, visuel ou filmé) et des échanges de nude (soit des images de poses suggestives, habillées ou non, à caractère sexuel). Cette règle change pour les mineurs consentants âgés de plus de 16 ans.

L’augmentation récente des dénonciations de sexting et de nude est moins forte en Suisse romande. En 2019, le canton de Zurich est le plus touché avec 257 dénonciations de jeunes de 10 à 17 ans. Suivent les cantons de Berne (94) et Argovie (91). Vaud (56) est le premier Romand (lire infographie). Ces chiffres ne reflètent que les cas qui sont portés à la connaissance de la police. D’autres sont réglés à l’amiable, sans passer par les tribunaux.

Le degré de culpabilité varie. Certains mineurs ont consciemment enfreint la loi. D’autres l’ont fait à leur insu. Leur faute est d’avoir été entraîné dans le mouvement de groupe d’un réseau social. Ils ont partagé les clichés interdits sans réfléchir aux conséquences pénales, sans les connaître, et c’est bien ce qui leur est reproché. Chaque partage de photo implique une personne de plus. Une seule affaire peut ainsi compter 10, 20, 30 personnes, voire davantage, selon Olivia Cutruzzolà.

La condamnation peut aboutir à une simple réprimande. «Le droit pénal des mineurs est orienté vers l’éducation, pas seulement vers la sanction», déclare le procureur général des mineurs du canton de Zurich, Patrik Killer. Les jeunes coupables doivent alors suivre un cours de sensibilisation aux réseaux sociaux et à leurs dangers.

Dans les cas extrêmes, le Canton peut condamner à une amende, à un travail d’intérêt public et au remboursement des frais de justice. Les spécialistes estiment que les mineurs n’ont plus d’excuse aujourd’hui. Les risques légaux du sexting et du nude sont désormais connus.