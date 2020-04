Le COVID-19 s’est introduit dans les EMS pour y faire des ravages

Amandine a dix ans d’expérience dans une résidence pour personnes âgées à Genève. Elle n’avait jamais vécu cela. «C’était terrible. La détresse respiratoire s’est déclarée subitement chez une résidente positive au COVID-19. Nous n’avons rien pu faire. Elle est décédée après quarante minutes.»

L’infirmière nous raconte comment elle est restée au chevet de la malade jusqu’au dernier souffle. «Je lui ai tenu la main. Elle est partie sans avoir pu dire au revoir à sa famille». Les contacts avec les proches sont interdits.

Cette situation n’est pas un cas isolé en Suisse romande. Dans le canton de Vaud, une aide-soignante d’une autre résidence a vécu le premier décès COVID de sa résidence la semaine dernière. «Le cauchemar a commencé et nous n’en connaissons pas encore la fin. C’est angoissant.» Ces professionnels nous disent que les effets de la maladie étaient insoupçonnés. Le virus a changé le rapport des résidences avec la mort. «Tout va plus vite. Il y a plus de malades au même moment, et bientôt beaucoup plus de décès», déplore la Vaudoise.

C’est une triste réalité. Le coronavirus s’est introduit dans les Établissements médico-sociaux (EMS) de Suisse. Il y fait des ravages depuis une semaine. Dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud, près de un décès sur deux a eu lieu dans ce type d’établissement.

Dans les autres cantons romands, cette part descend à un tiers, voire un quart des cas. Seul le Jura y échappait encore samedi en fin de journée (voir infographie). Cette évolution se constate aussi en outre-Sarine. En Suisse, les hôpitaux ne sont pas les seuls à supporter le fardeau du virus, les EMS encaissent tout autant. Et ce n’est sans doute que le début. «Nous sommes encore dans la phase ascendante, nous ne sommes pas encore au pic», détaille Laurent Mauler, directeur du Service du réseau de soins du canton de Genève.

Cliquer ici pour agrandir l'image

La Fondation Primeroche à Prilly (VD) a connu son premier cas positif dès l’annonce des mesures préventives. Depuis, la maison de vie s’est réorganisée. Un étage a été réservé aux seuls cas COVID. Ceux qui y travaillent sont volontaires. En fin de semaine, la Fondation comptait 7 résidents décédés, sur 120 pensionnaires. A Vessy (GE), l’épidémie était en train d’arriver: l’EMS local comptait déjà deux cas positifs. A Corcelles-Cormondrèche (NE), 10% du personnel du foyer de la Côte était en quarantaine, selon son directeur René Risse.

Les autorités disent s’y être préparées: les personnes âgées sont les plus vulnérables face au COVID. Depuis début mars, les EMS se barricadent. Le but est d’empêcher, de retarder l’apparition du virus. «Car une fois qu’il est parmi nous, la situation devient difficilement gérable», explique un aide-soignant romand. En cas de test positif, c’est le confinement en chambre. Ce qui n’est pas toujours bien compris. «Les plus fragiles psychologiquement ne le supportent pas. Ils sortent dans le couloir sans autorisation. Nous en avons déjà récupéré dans le hall d’entrée, c’était la panique», poursuit le professionnel.

Face à la crise, le protocole de prise en charge a été actualisé. Il a notamment été question de savoir s’il fallait généraliser les tests dans les EMS pour traquer le COVID. Les autorités médicales ont décidé que non. Une fois que la présence de la maladie est constatée à l’intérieur de l’établissement, le médecin responsable arrête le dépistage et se fie uniquement aux symptômes pour réagir. À cause notamment du manque de ressources: les tests sont réservés aux hôpitaux. Cette politique restrictive qui plonge les établissements infectés dans le brouillard est dangereuse, dénoncent les syndicats vaudois (lire encadré).

Pourquoi autant de morts dans les EMS? Les hôpitaux surchargés refuseraient-ils nos aînés? «Pas du tout», répond Vladimir Mayor. Le président des médecins de famille du canton de Neuchâtel explique que le transfert aux soins intensifs n’est jamais automatique, avec ou sans COVID. Mais il doit être justifié, sinon c’est de l’acharnement. Beaucoup de résidents âgés positifs ne présentent que de légers symptômes grippaux. L’EMS peut donner sur place les soins de base, comme l’oxygénation.

Et pour les cas graves? Les EMS sont des lieux de préparation à la fin de vie. Les résidents sont déjà affaiblis. Certains, polymorbides, souffrent de plusieurs maladies chroniques (problème cardiaque, troubles cognitif, etc.). Le COVID qui s’attaque au poumon accélère alors un processus déjà enclenché. Le patient l’a parfois déjà accepté et signé une directive anticipée en accord avec la famille. Ces souhaits sont respectés: les EMS ont l’habitude d’administrer les soins palliatifs.

«La mort ne survient pas toujours par suffocation. Elle se produit plutôt à la suite d’un affaiblissement physique général et progressif», explique Stéfanie Monod, cheffe de la santé publique dans le canton de Vaud.

Certains EMS romands étaient encore épargnés par le virus, en fin de semaine. Nous nous sommes rendus à la Résidence Grande Fontaine à Bex (VD). Son directeur Thierry Michel nous accueille à l’extérieur de l’établissement, avec un masque et du gel hydroalcoolique.

«Nous n’avons encore aucun cas positif», témoigne le directeur, qui dit avoir réagi très tôt. «Les visites sont interdites depuis le 15 mars. La résidence de 100 lits a été divisée en six quartiers cloisonnés, à titre préventif.» Les résidents restent lucides.

«Il ne faut pas sortir, malgré le beau temps. Sinon vous allez contaminer vos proches», recommande à nos lecteurs Madeleine, 96 ans. Selon elle, il est possible de vaincre le virus. L’expérience montre en effet que des guérisons sont possibles. À Neuchâtel, deux résidents d’EMS (83 et 84 ans) qui ont été mis en quarantaine sont aujourd’hui guéris. Une lueur d’espoir dans le cauchemar du Coronavirus.

«Nos familles nous manquent»

Daisy, 84 ans, résidente à la Résidence Grande Fontaine, à Bex. Photo: Yvain Genevay

Le Coronavirus vous fait peur?

Non, pas plus qu’autre chose. J’ai subi beaucoup d’opérations dans ma vie. Et il y a d’autres maladies. Mais nous faisons tout pour ne pas l’attraper. C’est pénible. Nous ne pouvons pas autant sortir que d’habitude. Nous ne mangeons plus dans la grande salle. Chaque fois que je passe devant, je me dis: mon Dieu qu’elle est triste. Nous ne sommes pas les plus à plaindre.

Il y a la guerre. Il y a aussi des gens qui ont perdu leur famille. C’est terrible de perdre ses enfants. Ils ont beau avoir 60 ans, ce sont toujours nos gamins.

Votre famille, justement. Elle ne peut plus venir vous voir depuis le début de la crise…

Elle manque à tous les résidents. Moi, je téléphone régulièrement à mes enfants. Ma fille fait des balades et m’envoie des photos Elles sont magnifiques. Nous avons aussi moins de contacts sociaux entre résidents.

Entre vous, parlez-vous du virus?

C’est plutôt un sujet tabou. Nous en parlons de temps en temps. L’autre jour, une dame m’a dit que les pandémies apparaissent tous les 100 ans, je ne sais pas si c’est vrai. Elle me dit aussi que nous n’avons jamais connu cela. C’est vrai que nous avons de la peine à l’accepter.

Près de 100% des résidents ont signé une directive anticipée? Et vous?

Bien sûr. Je suis prête à finir mes jours. Je ne veux pas de réanimation. J’ai vu souffrir mon père, mon mari. Pour prolonger sa vie de quelques mois seulement? Non merci. Je ne veux pas d’acharnement thérapeutique. Je sais que je serai bien entourée ici. Le personnel est gentil. Notre dernière heure est déjà inscrite, nous ne pouvons rien faire contre.